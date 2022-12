Jyrki Lehtolan kolumni: Joulu vaarassa, taiteilijat aloittivat työnseisauksen

Taiteilijat alkoivat kritisoida köyhien jälkeen myös rikkaita otettuaan ensin vastaan niiden rahat, kirjoittaa Ilta-Sanomien kolumnisti Jyrki Lehtola.

Nyt on virkeä meininki taidemaailmassa!

Kun nykytaiteilijat keksivät brändinsä nostoon yhteiskuntakritiikin, se johti usein kiusallisiin umpikujiin, kun taiteilijat eivät suoraselkäisyyttään kaupatessaan aina ajatelleet loppuun asti.

Taiteilijat yrittivät saada mainetta kritisoimalla pikaruokaloita ja päätyivät pilkkaamaan köyhiä huonosta ruokavaliosta. Ne vastustivat ilmastonmuutosta lentäessään maailmalla ilmastonmuutosta vastustavien töidensä näyttelyihin. Ne ilmoittivat tekevänsä kapitalismikriittistä taidetta, maalauttivat työntekijöillään jotain ja myivät tuloksen nopeimmin maksavalle kapitalistille.

Nyt taiteilijat ovat alkaneet kritisoida myös rikkaita otettuaan ensin vastaan niiden rahat.

Kohteena on tosin vain yksi miljardööri.

Taiteilijat vaativat nykytaidemuseo Kiasman tukisäätiön hallituksessa istuvan Chaim Zabludowiczin erottamista, koska taiteilijoiden mukaan Zabludowicz tukee Israelin valtion apartheid-politiikkaa. Zabludowicz on ilmoittanut sitoutuneensa kahden valtion ratkaisuun, mutta koska boikotti on ulkomailta varastettu ja Zabludowiczin holokaustia paennut isä myi aikoinaan aseita Israelille, se riittää yhden ihmisen vainoon, liialla tiedolla on ikävä tapa haitata omaa tunnetta.

Kantaa ottaneet eliittitaiteilijat alkoivat kutsua itseään ”taidetyöläisiksi”, ilmoittivat joulun alla ”työnseisauksesta” ja hölisivät ”turvallisen tilan ulottamisesta institutionaalisiin rakenteisiin”, koska taide on kehittynyt juuri turvallisten tilojen ansiosta.

Boikotteja vaativilla taiteilijoilla itsellään on tosin ollut ja on parhaillaankin näyttelyitä ihmisoikeuksia polkevissa maissa, eivät turvallisia tiloja kaikille, mutta mitä väliä, jos markkinointi omalla moraalilla toimii.

Virkeä meininki jatkuu Kiasman johdossa.

Museojohtaja Leevi Haapala kävi Venetsian biennaalissa ja maksoi jälkikäteen puolisonsa osuuden matkakuluista.

Sellaista sattuu. Huomattavasti virkeämpi oli Haapalan muutaman vuoden takainen matka Suomen marraskuun pimeydestä aurinkoon.

Taideinstituutiot ovat keskittäneet viime vuosina voimansa taiteen etsimisen sijasta siihen, että ne löytävät tuettavakseen helppoja teemoja.

Eräs turvallinen teema on alkuperäiskansat, joita käsittelevä konferenssi järjestettiin Sydneyn nykytaiteen museossa Australiassa.

Konferensseissa on se ikävä puoli, että niissä on esitelmiä ja muuta horinaa alkuperäiskansoista. Siksi Haapala matkusti konferenssin sijasta sen jälkeiseen post-konferenssiin, jossa taide-eliitti sai jaarittelun kuuntelun sijasta parantaa maailmaa risteilyillä ja katselemalla alkuperäiskansaa tanssimassa.

Virkeää, kun taidemaailmassa ollaan hyvän puolella!

Otetaan kohteeksi yksi ihminen, jota ulosajamalla yritetään saada valtaa tai tuetaan taiteen sijasta turvallisia asioita, ja on se kumma, jos maailma ei muutu paremmaksi tanssia tuijottamalla.

Kirjoittaja on käsikirjoittaja ja kirjailija.