Päivystysjonot todistavat terveydenhuollon epäonnistumisesta. On makuasia lohduttaako se, että Suomi ei ole ainoa epäonnistuja, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Piti tulla joulu. Tulikin huoli.

Huoli tuli terveydenhuollon päivystysjonoissa, jotka erityisesti suurimmissa kaupungeissa pitenivät mahdottomiksi, vaikka ongelmia on muuallakin.

Päivystyksestä jatkohuoltoon pääsy voi viedä päiviä. Tuoleilla odottaa vuoroaan satavuotiaita.

Eihän tällaista pitänyt olla. Se mikä hoitui aikaisemmin ei enää hoidukaan.

Kyse ei ole vain kuluvasta syksystä ja talvesta. Terveydenhoidon alamäki alkoi vuosia sitten. Julkisen sairaanhoidon taso vaihtelee. Onnen sattuessa se on erinomaista, huonolla onnella aivan ylimalkaista.

Hoitohenkilökunta kärsii stressistä, joka purkautuu asiakkaisiin ja potilaisiin. Röyhkeimmät ja itsestään meteliä pitää osaavat uskovat etenevänsä jonoissa. Nöyremmät hiljenevät.

Kaikilla on tunne, että tämä on vain jonkin pahemman alku.

Kun perushoitoa ei saa ajoissa, joudutaan päivystysjonoon.

Syitä luetellaan.

Perusterveydenhoidosta on säästetty. Säästö on harhaa, joka vain kasvattaa kuluja muualla. Sairauksiensa pahetessa ihmiset tarvitsevat kalliita erikoishoitoja. Helppo pääsy terveyskeskukseen ajoissa voisi estää viikkojen sairaalassa makaamisen.

Päivystyksiä on keskitetty, koska on haluttu säästää seinissä ja virtaviivaistaa. Lopputuloksena ovat juuri ne täydet odotushuoneet, joissa osa tulijoista on aina ”väärässä paikassa”.

Suuri osa päivystysten asiakkaista on iäkkäitä. Nykyään vanhuksia kannustetaan asumaan kotona mahdollisimman pitkään. Se onkin hyvä asia niin kauan kuin toimintakyky säilyy. Usein se romahtaa hetkessä. Seuraa loukkaantumisia ja sairaskohtauksia. Sitten kuljetaan päivystysten kautta pidempään hoitoon, jollei välillä palata kotiin lähtöruutuun. Koska halutaan kokeilla, jos siellä sittenkin pärjäisi. Ei pärjää ja tunnin kulutta ambulanssi on taas ovella.

Pandemia synnytti suuren hoitovelan. Sitä vasta puretaan. Samaan aikaan jyllää kuitenkin yhä korona ja lisäksi tavalliset taudinaiheuttajat entistä voimallisempina. Perussairauksista kärsiviä nekin tuovat päivystyksiin.

Sitten kaikkein ilmeisin asia.

Henkilökuntaa ei vain riitä.

Tämä on ollut selvää jo vuosia. Siihenkin voisi luetella litanian syitä. Tänä vuonna hoitajien katkera työtaistelu päättyi monien mielestä nahkapäätökseen, joka ei alalle houkuttele.

Kuviteltiin, että asia hoituisi ulkomaalaisia hoitajia tuomalla. Ei hoidu. Vaikkapa filippiiniläiset hoitajat voivat valita työmaansa. Läntisissä naapurimaissa tarjotaan parempaa palkkaa ja mukavampia työoloja. Siksihän sinne suomalaisiakin siirtyy.

Suomi yllätettiin housut nilkoissa.

Väestön vanheneminen lisää hoitoa tarvitsevien määrää ja hoitokustannuksia. Itsestäänselvään ongelmaan ei ole löydetty ratkaisua.

Paitsi että ei vain Suomea.

Maailman terveysjärjestö WHO:n kuluvan vuoden raportin mukaan ongelmat ovat samoja kautta Euroopan.

”Lähinnä naisista koostuvan työvoiman paine pysyy suurena. Lykättyjen terveystoimien aiheuttamat ruuhkat rasittavat palveluita ja työntekijöitä. Heidän on yritettävä ottaa kiinni aikaa, joka kului Covid 19:sta vastaisen taistelun etulinjassa”, kirjoittaa WHO:n Euroopan aluejohtaja Hans Henri P. Kluge.

Hän ei siis kirjoita vain Suomesta.

Kriisi on päällä Ranskassa, Saksassa ja Espanjassa. Britanniassa hoitajat lakkoilevat.

Koko Euroopassa iäkkäämmät ihmiset tarvitsevat enemmän hoitaa, jonka nuoria toteuttajia on tarjolla entistä vähemmän. Hyvien vuosien lasku on kova.

Sairaanhoitajien mielenosoitus Britanniassa. Samat ongelmat kuin Suomessa ovat muuallakin Euroopassa.

Eikö tätä ole tajuttu Suomessa? No varmasti on.

Ikuisuus riideltiin sotesta, joka viimein ensi vuonna osaksi jossain muodossa toteutuu hyvinvointialueina. On laaja epäselvyys siitä parantavatko vai pahentavatko ne tilannetta.

Rahaa ei ole entistä enempää. Juuri nyt terveydenhuolto kilpailee puolustusvoimien perusteltujen tarpeiden ja kansalaisten oikeutettujen energiahuolten kanssa Suomessa, jossa pelätään velkaantumista. Ota siitä.

Suurena rahareikänä julkinen terveydenhuolto olisi oivallinen leikkauskohde. Päivystysten jonot osoittavat jo, että siitä ei voi leikata.

Hyvää uutta vuotta, Suomi.