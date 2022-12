Sähkönsäästötalkoot iskevät – näillä metroasemilla voi joutua kiipeämään portaita

Osa metroasemien liukuportaista pysäytetään talven ajaksi. Asemien valaistusta on himmennetty ja valoja muutettu ledeiksi.

Sähkönsäästötalkoot alkavat näkyä toden teolla Helsingin metroasemilla tulevana viikonloppuna. Lauantaista lähtien Kampin, Rautatientorin, Ruoholahden ja Herttoniemen metroasemilla osa liukuportaista pysäytetään koko talveksi.

Asiasta tiedottavan Kaupunkiliikenne Oy:n mukaan liukuportaiden kulkusuunta saattaa satunnaisesti muuttua. Varikoiden ja asemien valaistusvoimakkuutta vähennetään ja lamppuja vaihdetaan ledeiksi. Toimistotiloissa lämpötilaa lasketaan kahdella asteella.

Kaupunkiliikenne on säästänyt sähköä syksystä lähtien. Kuljettajia on muistutettu taloudellisesta ajotavasta ja metrojunankuljettajien ohjaamossa on järjestelmä, joka ohjaa kuljettajaa taloudelliseen ajoon.

Metro- ja raitiotieliikenne kulkee sähköllä. Liikenteen jatkumiseen sähkökatkojen aikana on varauduttu.