Ulkopoliittisen instituutin tutkijoiden tuoreen arvion mukaan Nato pyytää Suomea asettamaan liittokunnan käyttöön nopeaan toimintaan kykenevän prikaatin.

Nato remontoi parhaillaan liittokunnan puolustusta ja pelotetta, sillä Venäjän viime helmikuussa aloittama laajamittainen hyökkäyssota vei Euroopan uuteen ”totaalisen sodan” aikakauteen. Maailma muuttui perusteellisesti, ja siihen on myös liittokunnan sopeuduttava.

Tarkkailijajäsenten Suomen ja Ruotsin paikka Natossa ole vielä selvillä. Suunnitteluprosessi on meneillään, mylly jauhaa ja työryhmät istuvat. Päätökset Naton uudesta komento- ja joukkorakenteesta sekä uusien jäsenmaiden roolista, tehtävistä ja velvoitteista tekee Pohjois-Atlantin neuvosto NAC vasta pitkän neuvottelusyklin jälkeen.

Tutkijapiireissä on jo pitkään pohdittu uudistuvaa Natoa, Pohjois-Euroopan puolustusta ja uusien jäsenmaiden suhdetta ydinpelotteeseen. Aiheesta on viime viikkoina ilmestynyt useitakin kiinnostavia artikkeleita.

Tuorein kotimainen julkaisu on Ulkopoliittisen instituutin torstaina julkaisema tutkimuspaperi Suomesta Naton jäsenenä: Finland as a NATO ally – First insights into Finnish alliance policy. Sen ovat kirjoittaneet johtava tutkija Matti Pesu ja vanhempi tutkija Tuomas Iso-Markku.

Pesu ja Iso-Markku kertovat, että Naton puolustussuunnittelussa päätökset tehdään konsensus miinus yksi -periaatteella. Sen vuoksi mikään yksittäinen jäsenmaa, Suomi mukaan luettuna, ei pysty torjumaan sille annettuja suorituskykytavoitteita ja velvoitteita – vaikka ne kävisivät taloudellisesti kalliiksi.

Suomi joutuu kirjoittajien mukaan myös avaamaan Naton jäsenenä puolustussuunnittelunsa muiden jäsenmaiden tarkasteltavaksi, perustelemaan valintojaan ja ottamaan niistä vastaan palautetta. Se on meille uutta.

Entiset kumppanuudet ja kahden- ja monenvälinen puolustusyhteistyö sen sijaan jatkuvat myös Naton sisällä. Siihen on selkeä tarve.

– Puolustusyhteistyön tiivistäminen erityisesti Ruotsin ja Norjan sekä toisaalta Yhdysvaltain kanssa kuuluu Nato-jäsenyyden merkittäviin hyötyihin, Pesu viestittää IS:lle.

Entä sitten Naton läsnäolo Suomessa?

Pesun mukaan Suomi tuskin lähivuosina tavoittelee Naton rotaatioperiaatteella kiertävää taisteluosastoa maaperälleen.

– Sille ei ole välttämättä tarvetta, eikä sotilaallisesti merkittävän osaston perustaminen ole Naton näkökulmasta juuri realistista.

Yhteistyö tiivistyy: Yhdysvaltain merijalkaväen sotilaat osallistuivat harjoitukseen Upinniemen varuskunnassa Kirkkonummella 17. elokuuta 2022.

Naton komentorakenne perustuu edelleen kylmän sodan jälkeisen ajan organisaatioon. Se aikakausi päättyi Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainassa.

Suomi on Naton kumppanimaana tehnyt yhteistyötä Naton Brunssumissa sijaitsevan yhteisoperaatioesikunnan (JFC) kanssa. JFC Brunssum vastaa Itämeren alueesta. Norja puolestaan kuuluu Yhdysvalloissa sijaitsevan ja Atlanttiin keskittyvän JFC Norfolkin alaisuuteen.

On toistaiseksi vielä auki, minkä johtoportaan alle Suomi asettuu tulevaisuudessa. Keskustelu komentorakenteen uudistamisesta on täydessä käynnissä Natossa. Puolustusvoimissa luonnehditaan tilannetta näin: kaikki elementit ovat liikkeessä.

Liittokunnan toiminta-alue laajenee huomattavasti Suomen ja Ruotsin liittyessä Natoon. On mahdollista, että Nato perustaa kokonaan uuden johtoportaan pohjoisen siipensä puolustusta varten. Suomi on kuitenkin Venäjän rajanaapuri ja Naton etulinjan maa. Siksi sen sijoittamista tänne ei pidetä todennäköisenä.

Pesu ja Yli-Markku arvioivat, että alueellisen johtoportaan asemesta Nato voisi sijoittaa Suomeen pienen, noin 40 henkilön vahvuisen integraatioyksikön (Nato Force Integration Unit). Tämä pieni esikuntaosa helpottaisi tutkijoiden mukaan Suomen ja Naton yhteistyötä puolustussuunnittelussa ja Naton vahvistusten vastaanottamista, jos sellaiseen tulee tarvetta.

Pesu ja Yli-Markku pitävät mahdollisena, että merkittävä osa Suomen puolustusvoimista pysyy omassa komennossa jopa laajamittaisen konfliktin aikana.

Nato on vahvistanut läsnäoloaan Baltiassa ja Venäjän lähialueilla. Kuvassa ranskalainen Rafale-hävittäjä lähdössä ilmapäivystystehtäviin Liettuaan 25. marraskuuta.

Puolustussuunnittelu on Naton ydintehtäviä. Siitä vastaavaa Naton prosessia kutsutaan nimellä NDPP (Nato Defence Planning Process).

NDPP:ssä alkaa uusi suunnittelusykli ensi vuoden alussa. Uusien jäsenmaiden rooli otetaan suunnittelussa jo nyt huomioon. Ensimmäiset täysimääräiset ”paketit” Suomelle ja Ruotsille asetettavista tavoitteista kuitenkin valmistuvat Pesun ja Iso-Markun arvion mukaan vasta vuonna 2024.

”NDPP:n puitteissa Nato-liittolaiset ja kansainvälinen henkilöstö pitävät Suomea vauraana liittolaisena ja määrittävät sitoumukset sen mukaisesti”, Pesu ja Iso-Markku kirjoittavat.

”Vaikka liittolaiset ovat laajalti yksimielisiä siitä, että Suomen päätehtävänä liittokunnan kollektiivisessa puolustuksessa (artikla 5) on oman alueen puolustus (artikla 3) ja siitä, että Suomen rooli mahdollisissa kollektiivisen puolustuksen tehtävissä on alueellinen, Nato pyytää Suomea kehittämään yhteisoperaatioihin sopivia suorituskykyjä, joita voidaan lähettää minne tahansa liittokunnan puolustuksen vastuualueella.”

Suomella ei kuitenkaan ole ammattiarmeijaa, vaan maanpuolustus perustuu laajaan, koulutettuun reserviin. Tämän vuoksi suomalaisia maavoimien joukkoja ei ole helppo lähettää ”mihin tahansa”, varsinkaan lyhyellä varoitusajalla. Meri- ja ilmavoimien yksiköt ovat eri asia.

”Antaaksemme esimerkin pyynnöistä, joita Suomi voi saada, Nato on pyytänyt Tanskaa ja Hollantia – suunnilleen Suomen kokoisia liittolaisia – kehittämään raskaan, 4 000-5 000 sotilaan jalkaväkiprikaatin tarvittavine huolto- ja tukiosineen, joihin kuuluu pioneereja sekä viesti-, tiedustelu- ja lääkintäosia.”

Suomella ei tällaista nopeisiin lähtöihin rakennettua prikaatia ole - ensi linjan prikaatimme on tarkoitettu kansalliseen puolustukseen. Sellaisen ylläpito ei ole helppoa edes suurille Naton jäsenmaille, tutkimuspaperi huomauttaa. Suomen tavoitteena on myös Natossa ennen muuta kehittää oman maan puolustusta palvelevia joukkoja. Syntyykö tästä ristiriitaa Suomen ja Naton välille?

Ulkopoliittisen instituutin tutkija Minna Ålander pohtii Suomen Nato-roolia yhdessä International Institute for Strategic Studies -tutkimuslaitoksen ohjelmajohtajan William Alberquen kanssa tuoreessa War on the Rocks -verkkolehden artikkelissa.

Ålanderin ja Alberquen mukaan Suomen ja Ruotsin jäsenyys muuttaa perusteellisesti Naton pelotetta ja puolustusta Itämeren ja Pohjolan alueella.

”Liittokunnan täytyy siitä huolimatta kohdata haasteet, jotka liittyvät alueen luonnolliseen maantieteeseen: Viro, Latvia ja Liettua ovat Venäjän rajan ja Itämeren välissä. Se tekee niiden puolustamisesta Venäjän painostukselta erityisen vaikeaa. Suomi ja Ruotsi voivat lievittää tätä painetta, antaa sotilaalliselle suunnittelulle uusia kykyjä torjua mahdollinen aggressio Pohjolan ja Itämeren alueella ja auttaa luomaan yhtenäisen operaatioalueen Arktiksesta Pohjois-Atlantille ja Pohjolaan, kautta koko Itämeren.”

Tämä asetelma antaa Natolle mahdollisuuden toteuttaa uutta, eteen työnnettyyn puolustukseen perustuvaa strategiaansa Pohjolan ja Itämeren alueella – ja puolustaa uskottavasti jokaista tuumaa liittokunnasta.

Baltian maihin on jo sijoitettu taisteluosastoja, jotka toimivat ”ansalankoina” Venäjän mahdollisessa hyökkäyksessä. Suomen ja Ruotsin rooli alueen puolustuksessa tekee Naton pelotteesta kuitenkin paljon aiempaa uskottavamman, kirjoittajat arvioivat. Samalla Venäjän toimintavapaus alueella kapenee merkittävästi.

Ålander ja Alberque pitävät todennäköisenä, että Venäjä ottaa oppia virheistään Ukrainassa ja pyrkii 5–10 vuoden aikajänteellä palauttamaan asevoimiensa toimintakyvyn.

” Venäjän näkökulmasta keskeisin muutos on se, että se joutuu sotilaallisessa suunnittelussa käyttämään entistä enemmän aikaa puolustuksellisiin operaatioihin mahdollisten offensiivisten operaatioiden asemesta.

Venäjä joutuu kuitenkin miettimään uudelleen joukkojensa sijoittelua länsirajalleen. Suomen 1 343 kilometriä pitkästä itärajasta tulee pian Naton ja Venäjän raja. Se pakottaa Venäjän suuntaamaan huomiota pois Baltian maista samaan aikaan kun se joutuu kohtaamaan kaakkoisrajallaan sodassa karaistuneen ja vahvasti varustautuneen Ukrainan.

”Venäjän näkökulmasta keskeisin muutos on se, että se joutuu sotilaallisessa suunnittelussa käyttämään entistä enemmän aikaa puolustuksellisiin operaatioihin mahdollisten offensiivisten operaatioiden asemesta”, Ålander ja Alberque kirjoittavat.

Suomi ja Ruotsi voivat Naton jäseninä auttaa liittokuntaa sulkemaan aukkoja puolustuksessa. Molemmat maat liittävät liikkuvat ilmapuolustusjärjestelmänsä Naton integroituun ilma- ja ohjuspuolustukseen, tuovat lisää voimaa nopeisiin ilma- ja merikuljetuksiin, vahvistavat liittokunnan elektronisen sodankäynnin kykyjä erityisesti miehittämättömien lentolaitteiden torjunnassa ja tuovat valmiutta pitkälle vastustajan syvyyteen ulottuviin ohjusiskuihin.

Tutkijoiden johtopäätös on selkeä: Suomen ja Ruotsin liittyminen Natoon muuttaa Pohjolan ja Itämeren alueen tasapainon dramaattisesti Naton eduksi sen jälkeen kun maat on täysin integroitu Naton komentorakenteeseen ja puolustussuunnitteluun.

Yhdysvaltalainen Bulletin of the Atomic Scientists -julkaisu pohtii tuoreessa artikkelissaan Suomen suhdetta Naton ydinasepolitiikkaan. Robin Forsbergin, Aku Kähkösen ja Jason Moyerin kirjoittaman artikkelin mukaan ydinasepolitiikasta ei ole käyty Suomessa kunnon keskustelua.

”Osittain tämä johtuu siitä, että sekä Naton että Suomen etu on pitää liittymisprosessi mahdollisimman nopeana ja mutkattomana. Suomessa on kuitenkin myös perinteenä olla keskustelematta julkisuudessa kansallisesta, strategisesta turvallisuuspolitiikasta, sillä suomalaisten luottamus kansallisiin auktoriteetteihin on niin korkea”, artikkeli arvioi.

Ruotsalainen Gripen-hävittäjä saattoi Yhdysvaltain ydinaseita kuljettamaan kykenevää B-52-pommituskonetta Ruotsin ilmatilassa helmikuussa 2022.

Naton täysjäsenyys avaa Suomen puolustusministerille paikan liittokunnan ydinasepolitiikan suunnitteluryhmässä NPG:ssä. Se vaatii perusteellista arviointia Suomen suhtautumisesta ydinasepelotteeseen. Suomi pääsee myös käsiksi ydinaseisiin liittyvään tietoon, jota valtionjohdolla ja puolustusvoimilla ei aiemmin ole ollut käytettävissä.

”Keskusteltaessa Suomen uudistuvasta ydinasepolitiikasta on tärkeää olla vaarantamatta etiikkaa, joka liittyy Suomen jatkuvaan ja pitkäaikaiseen tukeen työlle aseriisunnan ja (ydinaseiden) leviämisen estämisen hyväksi. Keskustelun pitää heijastaa myös kansalaisten halukkuutta ottaa osaa Naton ydinaseharjoituksiin, toimintaan ja suunnitteluun.”

Avoimuutta Suomen ydinasepolitiikkaan tuskin kuitenkaan koskaan tulee. NPG:n työskentely ja sen linjaukset ovat Naton korkeimman turvaluokituksen tavaraa. Työryhmässä ja NPG:n esikunnassa istuvat ministerit ja Suomen muut edustajat eivät voi näistä asioista kovin paljon kertoa julkisuuteen.