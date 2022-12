Nainen lyöttäytyy miehen seuraan, koska saa miehen kautta helpommin päihteitä. Vaikka mies käyttäisi väkivaltaa, nainen saattaa jäädä suhteeseen – päihteillä on helppo kiristää.

Nainen ja mies sopivat, että heillä on yhteiset rahat. Kun naisen varat on käytetty päihteisiin, mies katoaa siksi aikaa, että voi käyttää rahansa yksin.

Nainen pakotetaan varastamaan tavaraa kaupasta.

Naisen pankkikortti ja henkilökortti ovat pysyvästi miehen hallussa, eikä nainen pysty lähtemään suhteesta, hankkimaan toimeentulotukea tai asuntoa.

Muun muassa tällaisiin tilanteisiin naiset päihdepiireissä joutuvat. Entiset päihteidenkäyttäjät Tii Juden, Jenni Eronen ja Laura Mandell ovat nähneet edellä kuvatun kaltaisia tilanteita läheltä.

Mandell alkoi käyttää kovia huumeita 17-vuotiaana. Kaksi vuotta sitten, 32-vuotiaana, hän hakeutui katkolle ja jatkokuntoutukseen.

Nyt Mandell työskentelee kokemusasiantuntijana Huudikoutsi-hankkeessa, jonka tarkoituksena on luoda turvaa kaduilla päihteitä käyttävien tueksi. Juden ja Eronen työskentelevät kokemusasiantuntijoina Vailla vakinaista asuntoa ry:llä.

Juden sanoo, että vaikka naisen asema päihdepiireissä on usein heikko, asia ei ole mustavalkoinen.

– Päihdemaailmassa on myös kovia gimmoja. On väärin sanoa, että naisilla olisi vain uhrin status, Juden sanoo.

Tii Juden näkee päihdemaailmassa tapahtuvassa hyväksikäytössä ihmiskaupan piirteitä.

Lukuisia naisia vahingoittaneen, henkirikoksista epäillyn Mika Moringin on arveltu etsineen uhreikseen juuri päihteitä käyttäviä naisia. Hänellä on pitkä rikoshistoria, jonka varrella moni nainen joutui väkivallan uhriksi. Nyt miestä epäillään pitkään kadoksissa olleiden Saara Arvan ja Katja Miinalaisen taposta.

Molemmat naiset asuivat ennen katoamistaan Sininauhasäätiön asunnoissa, jotka on suunnattu päihdekuntoutujille.

Ilta-Sanomien haastattelemia kokemusasiantuntijoita karut uutiset eivät yllättäneet.

Mandell kertoo tietävänsä monia samantyyppisiä tapahtumaketjuja kuin mitä Moringin tapauksessa nyt epäillään.

– Ei kuitenkaan noin rajuja, että kukaan olisi menettänyt henkensä.

Päihdepiireissä liikkuu huhuja ja varoituksia erityisen vaarallisista miehistä.

– Paljon olen kuullut tietyistä miehistä, jotka pahoinpitelevät naisia surutta.

Tieto väkivaltaisista miehistä liikkuu Mandellin mukaan naisten keskuudessa melko nopeasti. Silti näillä miehillä on aina uusi nainen kainalossa, koska päihdeongelmaisen haavoittuvaista asemaa on valitettavan helppo käyttää hyväksi.

Eronen sanoo, että päihteisiin addiktoituneen on hyvin vaikeaa luopua aineista, jotka pitävät yllä toimintakykyä. Siksi hirveitäkin tekoja ollaan valmiita lakaisemaan maton alle.

– Päihteet ovat yleinen kiristystapa, jonka avulla nainen jää suhteeseen, vaikka olisi väkivaltaa.

Lisäksi monilla päihteitä käyttävillä naisilla on mielenterveysongelmia tai traumataustaa. Väkivalta itsessään traumatisoi ja lamauttaa.

Jos henkilöä pidetään vaarallisena, varoitukset tulevat esiin usein vasta siinä vaiheessa, kun hänet on jo tavattu, Juden sanoo. Moni myös uskoo, ettei vastaavaa voisi sattua omalle kohdalle, Mandell lisää.

Laura Mandell tietää, että heikossa asemassa olevia naisia saalistavia väkivaltaisia miehiä liikkuu päihdepiireissä enemmänkin.

Päihdemaailma on hyvin maskuliininen. Päihteidenkäyttö on yleisempää miehillä, ja miehet myös pyörittävät huumekauppaa.

Mandell sanoo, että miehet ovat kaduilla fyysisesti vahvempia ja pärjäävämpiä, siksi he ovat isossa roolissa päihteiden hankkimisessa ja levittämisessä.

Se alistaa päihteitä käyttävät naiset helposti riippuvuussuhteeseen.

– Monet naiset eivät sitä myönnä, mutta päihdepiireissä on paljon sellaisia suhteita, että nainen on miehen kanssa vain siksi, että häneltä saa päihteitä tai mies rahoittaa päihteidenkäyttöä, Mandell kertoo.

Usein naisilla on kaduilla pärjätäkseen kaksi vaihtoehtoa. Joko he yrittävät pärjätä feminiinisten puolien avulla tai sitten he ottavat maskuliinisemman ”hyvän jätkän” -roolin, Juden kertoo.

Hän näkee päihdemaailmassa usein jopa ihmiskaupan piirteitä. Naisia kiristetään ja käytetään hyväksi monin tavoin. Päihdepiireissä on myös vallalla ajatus, että jos nainen ei seurustele kenenkään kanssa, hän on ”vapaata riistaa”.

– Naiselle mies on siinä maailmassa sekä turva että uhka. Moni kokee, että on pakko olla oma mies. Muuten joutuu helpommin seksuaalisen hyväksikäytön ja kiristyksen uhriksi, Juden kertoo.

Usein väkivaltainen suhde koetaan pienempänä pahana kuin se, että suhdetta ei olisi lainkaan, Eronen sanoo.

Jenni Erosen mukaan monet naiset pelkäävät puhua kohtaamastaan väkivallasta, koska he yrittävät suojella lapsiaan.

Fyysisen ja seksuaalisen väkivallan lisäksi päihdepiireissä esiintyy paljon henkistä ja taloudellista väkivaltaa. Eronen on tavannut useita naisia, joilta mies on vienyt pankkikortin ja henkilökortin.

Henkilökortin puuttuminen estää naista saamasta esimerkiksi toimeentulotukea ja lähtemästä ahdistavasta suhteesta. Eronen on auttanut useita naisia hankkimaan henkilökortin.

– Kun sellainen on hankittu, voi mennä kaksi viikkoa ja se on taas miehen hallussa.

Kokemusasiantuntijat kritisoivat suomalaista palvelujärjestelmää, joka ei tunnista päihteitä käyttävien naisten haasteita.

Eronen sanoo, että naisten oletetaan pystyvän pitämään huolta henkilökohtaisista tavaroistaan, kuten henkilökortista, vaikka se on usein mahdotonta. Naiset ovat fyysisesti heikommilla. Vastaan taisteleminen on hankalaa.

Jos päihderiippuvainen nainen uskaltaisikin hakea apua, hän ei välttämättä sitä saa.

Kokemusasiantuntijat kertovat, ettei päihtyneellä naisella ole asiaa edes turvakotiin.

Myöskään poliisit eivät aina tunnista heihin kohdistuvaa väkivaltaa, eikä moni päihteitä käyttävä nainen edes uskalla kääntyä virkavallan puoleen. Lähestymiskieltoprosessit koetaan pitkiksi ja hankaliksi.

Eronen sanoo, että jos putkaan ottamisen kriteerit eivät täyty, ei käytännössä ole olemassa paikkaa, jonne väkivaltaa kokeneen päihteitä käyttävän naisen voisi viedä turvaan.

– Järjestelmä ei tunnista, että monet naiset pakenevat ahdistavaa oloa päihteisiin.

Myös mielenterveysongelmiin on vaikea saada apua, jos käyttää päihteitä. Usein ongelmat esiintyvät yhdessä.

Mandell sanoo, että monella päihteitä käyttävällä naisella on huono itsetunto. Omaa arvoa ei tunnisteta, mikä osaltaan altistaa hyväksikäytölle.

Naiset pelkäävät myös lastensa puolesta.

– Asioita ei kerrota eteenpäin, koska sen jälkeen voi tulla tappouhkauksia koko perheelle, Eronen sanoo.

Mika Moringin vuosia jatkunut rikoshistoria osoittaa Erosen mielestä erittäin hyvin sen, miten huono päihteitä käyttävän naisen asema on paitsi päihdepiireissä ja viranomaisten silmissä, ihan koko yhteiskunnassa.

Tässä meillä kaikilla on peiliin katsomisen paikka.

– On aika surullista lukea, miten naapuritkin ovat nähneet rappukäytävässä hädissään olevia naisia, mutta kukaan ei ole tehnyt mitään auttaakseen.

