Ihmiset hämmästyivät, kun lumisessa Helsingissä tykitettiin lisää lunta laduille – tällainen selitys kaupungilla oli

Ilta-Sanomien lukija taltioi hämmentävän näyn Helsingin Paloheinässä. Kaupunki ampuu tykkilunta hiihtoladuille, vaikka luonnonlunta on satanut pääkaupunkiseudulla runsaasti.

Helsingin Paloheinässä on lumetettu tällä viikolla hiihtolatuja, vaikka erityisesti alkuviikko on ollut pääkaupunkiseudulla luonnostaan varsin luminen.

Ilta-Sanomien lukija taltioi valokuvan lumen tykittämisestä Paloheinässä keskiviikkona iltapäivällä ja ihmetteli, miksi latuja lumetetaan jo valmiiksi lumisissa olosuhteissa.

Helsingin liikuntapalveluiden tiimiesihenkilön Mircos Kienasen mukaan kyse on hiihtolatujen laadun ja toimivuuden varmistamisesta koko tulevalle talvelle.

– Lumettaminen perustuu siihen, että varmistamme, että Paloheinässä pystytään koko talvi hiihtämään näillä muutamilla lenkeillä.

Paloheinä on pääkaupunkiseudulla asuvien hiihtäjien suosiossa, sillä sen latuverkostosta löytyy eri pituisia latuja kaikentasoisille hiihtäjille. Alueella on noin 40 kilometriä latua ja laduilla sivakoi noin miljoona kävijää joka talvi.

Kienasen mukaan tykkilunta hyödynnetään stadionin alueella ja kahdella lyhyemmällä hiihtoreitillä.

– Meillä on talvella joitakin hiihtokilpailuita ja varauksia noilla reiteillä. Varmistetaan, että lunta on siellä myös siinä vaiheessa, kun nuo varaukset koittavat.

Paloheinän latuja lumetetaan noin kahden viikon ajan.

Lumetus vaatii pakkaskelin. Kienasen mukaan säätiedotus lupaa ensi viikoksi plussakelejä ja vesisadetta. Siksi lumettaminen pyritään saamaan valmiiksi tämän viikon lauantaihin mennessä.

– Jos säätiedotus pitää paikkansa niin luonnonlumen määrä tulee tippumaan aika paljon ensi viikolla.

Yhteensä lumettaminen Paloheinässä kestää noin kaksi viikkoa. Tämän jälkeen latuja lumetetaan vain, jos talvesta tulee leuto ja latuja on tarve paikkailla.

– Pääsääntöisesti teemme aina kerralla koko lumetuksen. Myöhemmin talvella voi olla yksi tai kaksi kertaa, jolloin teemme yöllä pakkaslunta. Parina yönä viime vuosina näin on tehty.

Kienasen mukaan kaikki on kiinni säästä. Jos talvi on kylmä, lumi säilyy, eikä ongelmaa muodostu, vaikka lisää lunta ei sataisikaan.

Tykkilumen tärkeimpiin ominaisuuksiin lukeutuu sen kestävyys.

– Tykkilumi on koostumukseltaan paljon tiheämpää, joten se kestää myös vesisadetta paremmin kuin luonnonlumi.

Kienasen mukaan Helsingin kaupunki arvioi syksyllä, että lumen tekemisen energia- ja vesilasku olisi koko talvelta noin 30 000–35 000 euroa. Arvio tehtiin kuitenkin ennen kuin sähkön hinta nousi nykyisin lukemiin. Tykkilumen tekemisessä kaupunki hyödyntää verkkovettä.

– Hiihto on loppujen lopuksi todella halpa laji, jos hintaa vertaa esimerkiksi Paloheinän kävijöihin. Summa per hiihtokerta on aivan olematon, Kienanen summaa.