Valkoinen lumipeite houkutteli helsinkiläiset sivakoimaan ydinkeskustaan.

Runsas lumentulo on saanut helsinkiläisiä hiihtämään kaduilla.

Saako ajoradalla hiihtää Helsingissä? Kysymys nousi kuumaksi perunaksi sosiaalisessa mediassa sen jälkeen, kun alkuviikon lumipyry rohkaisi innokkaimmat hiihtäjät Helsingin kaduille nauttimaan talviurheilusta.

Poliisin kanta asiaan oli tiukka. Helsingin liikennevalvontatoiminnon johtaja, ylikomisario Dennis Pasterstein kommentoi aihetta tiistai-iltana Twitterissä.

– Olen nyt vähän ilonpilaaja, mutta ajoradalla ei saa hiihtää ja poliisi voi määrätä siitä 20 euron liikennevirhemaksun, Pasterstein kirjoitti.

Pasterteinin mukaan kävelykadulla, torilla, puistossa ja jalkakäytävällä hiihtäminen on sallittua, mutta ajoradalla ei.

– Helsingin keskustasta löytyy siis monia hyviä hiihtopaikkoja juuri nyt, hän lisäsi.

Kaikki eivät kuitenkaan allekirjoittaneet ylikomisarion näkemystä.

Asiaan Twitterissä kantaan ottaneen oikeusministeriön kriminaalipolitiikka- ja rikosoikeusosaston osastopäällikön Ville Hinkkasen mukaan ajoradan reunassa saa hiihtää, jos hiihto jalkakäytävällä ei käy haitatta päinsä. Hinkkasen mukaan pohja väitteelle löytyy tieliikennelaista.

Tieliikennelaissa määritellään muun muassa jalankulkijan paikka tiellä. Laissa jalankulkijalla tarkoitetaan myös suksilla liikkuvaa henkilöä.

Hikkasen mainitseman pykälän mukaan jalankulkijan on käytettävä jalkakäytävää tai piennarta, eikä hän saa tarpeettomasti estää eikä haitata muuta liikennettä.

Jos jalkakäytävää tai piennarta ei ole tai jos sillä kulkeminen ei käy haitatta päinsä, jalankulkijan on käytettävä lain mukaan pyörätien tai ajoradan reunaa.

– Väyläviraston tuoreessa jalankulun suunnittelu -ohjeessakin (34/2022, s. 72) lähdetään siitä, että jalkakäytäviä ei ole mitoitettu hiihdolle, vaan hiihto tapahtuu ajoradalla, Hinkkanen kirjoitti Twitterissä.

Pasterstein vastasi myöhemmin Hinkkasen tviittiin tarkentaakseen omaa näkemystään.

– Minun twiitissäni kyseessä Helsinki. Fabianinkadulla tai muuallakaan kadulla, jossa kadunvarret pullollaan pysäköityjä autoja, jalankulkija tai hiihtäjä ei voi kulkea ajoradan reunaa ja lisäksi jalkakäytävillä on hyvin tilaa, Pasterstein kirjoitti.

Hinkkanen taas nosti omassa vastauksessaan esiin talviset olosuhteet.

– Täällä parin kilometrin päässä Helsingin keskustasta jalkakäytävät on aurattu niin täyteen lunta, että jalankulkijat kulkevat ajoradalla siitä riippumatta, onko heillä sukset vai ei, hän kirjoitti.

Pasterstein kertoi IS:lle tiistaina, että kaupungilla hiihtäjät ovat tuttu juttu poliisille aiemmiltakin vuosilta. Samalla hän toisti kantansa siitä, että hiihtosuoritukset pitää hoitaa asianmukaisesti urheilukentillä tai laduilla.

– Ajoradalla hiihtäminen on ehdottomasti kielletty. Siinä on aina riskinsä. Koskaan ei tiedä, mitä siellä voi tapahtua. Jalankulkijoiden paikka on jalkakäytävä, Pasterstein totesi.

Keskiviikkona Pasterstein kommentoi keskustelua jälleen Twitterissä hieman humoristiseen sävyyn.

– Tiedoksi, poliisi ei ole järjestämässä hiihtoratsioita Helsingissä, hän kirjoitti.