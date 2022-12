Alo Jüriloo huomauttaa, että esimerkiksi Tanskassa sarjasaalistajia varten on käytössä jyrkempiä työkaluja.

Väkivalta- ja seksuaalirikollisen Mika Moringin tekemisistä ja rikosepäilyistä paljon on vielä hämärän peitossa. Oikeuspsykiatri Alo Jüriloon mukaan tapausta voi silti jo tässä vaiheessa pitää hyvin poikkeuksellisena Suomen rikoshistoriassa.

– En muista, että aivan tällaista olisi aiemmin tullut vastaan, Jüriloo arvioi Ilta-Sanomille keskiviikkona.

Poliisi on pitänyt mahdollisena, että Moringilla on lukuisia identifioimattomia uhreja. Mikäli taustalta paljastuisi kolmas henkirikosepäily ja oikeus katsoisi hänen syyllistyneen murhiin, hänet voi luokitella Suomessa harvinaisten sarjamurhaajien joukkoon.

Tässä vaiheessa tutkintaa on Jüriloon mukaan jo perusteltua puhua sarjasaalistajasta.

– Jos henkilöä epäillään kahdesta naiseen kohdistuneesta henkirikoksesta, toistuvista naisten pahoinpitelyistä ja ilmeisesti myös hyväksikäytöstä, se luonnehdinta pitää varmaan aika hyvin paikkansa.

Poliisi epäilee Moringin surmanneen ainakin kaksi naista, 35-vuotiaan Saara Arvan ja 28-vuotiaan Katja Miinalaisen. Molemmat ovat asuneet Sininauhasäätiön asumisyksiköissä Helsingissä. Säätiö auttaa muun muassa päihteidenkäyttäjiä asumisasioissa.

Oikeuspsykiatri Alo Jüriloo.

Jüriloon mukaan Moring vaikuttaa valikoineen uhrinsa harkiten ja osoittaneen psykopaateille ominaista häikäilemättömyyttä. Rikoksissa on niin seksuaalisia kuin sadistisia piirteitä. Niiden toistuvuuden ja systemaattisuuden valossa uusimisriski on suuri.

– Teoille ominaista on tunnekylmyys, täydellinen välinpitämättömyys toisen ihmisen kärsimyksestä ja vallantunteen tavoittelu. Tapaukset eivät jää yhteen vaan eskaloituvat sarjaksi. Tulee toinen, sitten saattaa tulla kolmas, Jüriloo kuvailee.

Aukkoja oikeusjärjestelmässä

Moring on tuomittu lähestymiskieltoon ainakin neljää eri naista kohtaan. Lisäksi hänet on tuomittu useista naisiin kohdistuneista pahoinpitelyistä sekä raiskauksesta. Hänet on välillä tuomittu vankeusrangaistukseen, mutta rikokset ovat aina jatkuneet hänen vapauduttuaan vankilasta.

Ensimmäistä tiedossa olevaa naisuhria Moring pahoinpiteli useita kertoja noin viiden kuukauden ajan 1990- ja 2000-lukujen vaihteessa. Moring määrättiin naista kohtaan myös lähestymiskieltoon.

Jüriloon mukaan Suomen rikosoikeusjärjestelmän kyvyt puuttua Moringin kaltaisiin ääritapauksiin ovat puutteelliset. Kirjaimellista elinkautista väkivaltarikollisille ei määrätä, eikä rikollista tavallisesti pidetä myöskään riittävän sairaana elinikäiseen pakkohoitoon. Jüriloo puhuu ”aukoista järjestelmässä”.

– Suomessa meillä on koko ajan ollut se ajatus, että elinikäinen vankeusrangaistus ei ole oikein ja että se on ihmisoikeuksien vastaista. Että ihmisellä pitää aina olla mahdollisuus parantua ja muuttua. Euroopassakin meillä on silti maita, joissa tällaista ajattelua ei ole.

Psykopatia on yksi hyvin harvoista psykiatrisista häiriöistä, joita ei voi itsessään hoitaa tai parantaa. Niinpä keinot ehkäistä psykopatiasta kärsivää väkivaltarikollista uusimasta tekojaan rajoittuvat lähinnä väkivaltaisten impulssien kontrollointiin.

Jüriloo huomauttaa, että esimerkiksi Tanskassa toistuviin raiskauksiin syyllistyneet seksuaalirikolliset voidaan määrätä tahdosta riippumatta ”antiandrogeeniseen hormonihoitoon”.

Tuttavallisempi ilmaisu on kemiallinen kastraatio.

– Se on hyvin sensitiivinen sana, mutta se toimii. Se vähentää riskejä ja on käytössä myös Suomessa, mutta se on tällä hetkellä vapaaehtoinen.

Moring on poliisin tutkimusten perusteella ajeluttanut useita naisia ympäri Suomen eri aikoina. Poliisi on identifioinut Moringin matkassa olleita naisia, jotka ovat kertoneet kokeneensa väkivaltaa.

Helsingin poliisi pyytää Moringiin liittyvät havainnot ja vihjeet osoitteeseen vakivaltavihjeet.helsinki@poliisi.fi tai numeroon 0295 476 147 kello 8–16.