Päijät-Hämeen käräjäoikeus tuomitsi keväällä Esko Eklundille 13 vuoden maksimirangaistuksen muun muassa useista törkeistä huumausainerikoksista.

Itä-Suomen hovioikeus on määrännyt liivijengi Cannonball MC:n johtajana pidetyn Esko Eklundin vangittavaksi poissaolevana. Syyttäjät vaativat vangitsemista, jotta he voivat tehdä Eklundista eurooppalaisen pidätysmääräyksen.

Päijät-Hämeen käräjäoikeus tuomitsi keväällä Eklundille 13 vuoden maksimirangaistuksen muun muassa useista törkeistä huumausainerikoksista. Käräjäoikeus katsoi Eklundin toimineen rikosten tekoaikaan vuonna 2021 Cannonball MC:n (CMC) presidenttinä. Tuomiosta on valitettu Itä-Suomen hovioikeuteen.

Käräjäoikeus määräsi Eklundin päästettäväksi vapaaksi helmikuussa päättyneen pääkäsittelyn jälkeen, mutta määräsi hänet vangittavaksi uudelleen maaliskuun lopussa, kun langetti hänelle vankeustuomion. Eklundia ei kuitenkaan tavoitettu vangittavaksi.

Itä-Suomen hovioikeuden oli määrä aloittaa laajan huumerikoskokonaisuuden pääkäsittely marraskuun puolessavälissä, mutta alkuun ei ole päästy, koska Eklundille ei ole saatu toimitettua tietoa pääkäsittelystä. Hovioikeus on määrännyt, että Eklundin on oltava paikalla pääkäsittelyssä. Hänellä ei ole oikeuden päätöksen perusteella Suomessa voimassa olevaa osoitetta.

– On syytä epäillä, ettei hän saavu vapaaehtoisesti Suomeen hovioikeuden pääkäsittelyyn vaan karttaa oikeudenkäyntiä, syyttäjät perustelivat vangitsemisvaatimusta oikeudelle.

Kiistänyt toimineensa CMC:n johtajana

Hovioikeus perusteli tiistaina antamaansa vangitsemispäätöstä sillä, ettei Eklund välttämättä saavu vapaaehtoisesti hovioikeuteen. Asian laadun vuoksi vangitseminen ei ollut oikeuden mukaan kohtuutonta. Eklund itse vastusti vangitsemismääräystä.

Poliisi on pitänyt CMC:tä järjestäytyneenä rikollisryhmänä, ja sittemmin käräjäoikeus on julistanut kerhon lakkautetuksi. Kerho on pyytänyt lakkautuspäätöksestä valituslupaa korkeimmalta oikeudelta. Eklund kiisti lakkautuskanteen käsittelyn yhteydessä toimineensa CMC:n johtajana.