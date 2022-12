Yli puolet potilaista jää päivystykseen odottamaan paikkaa jonnekin.

Sairaaloiden yhteispäivystykset ovat pahasti ruuhkautuneet, vaikka päivystykseen hakeutuneiden potilaiden määrät eivät ole kasvaneet.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUS Akuutin toimialajohtaja Maaret Castrén sanoo, että yhteispäivystyksissä oma potilas, joka lähtee kotiin, hoidetaan edelleen melko säädyllisessä ajassa.

– Mutta päivystykseen jää potilaita ja yli puolet vuodepaikoista on miehitetty potilailla, jotka vain odottavat paikkaa jonnekin. Se on ongelmana tällä hetkellä päivystyksissä.

Töölön sairaalaan on pitänyt ottaa potilaita yli kuormituksen.

Turun yliopistollisen keskussairaalan päivystyksen ylilääkäri Juha Peltonen sanoo, tilanne on ollut vaikea monta kuukautta ja pahenee koko ajan.

– Ovesta sisään tulevat potilasmäärät ovat jopa pikkuisen pienemmät kuin viime vuonna, mutta kun me emme saa potilaita eteenpäin.

Päivystystä ruuhkauttavat Peltosen mukaan iäkkäät potilaat, jotka eivät tule toimeen kotona ja jotka tarvitsevat osastopaikkaa.

Kierre syntyy, kun osastopaikkaa ei löydy ja ikäihmiset joutuvat odottamaan päivystyksessä useita päiviä ennen kuin heidät saadaan jatkohoitoon.

Viisi päivää ei ole harvinaisuus odotella päivystyksessä. Turussa ennätys on kahdeksan päivää.

Juurisyy pahenevaan tilanteeseen on Peltosen mielestä hoitajapula vanhustenpaleluissa. Kun ei ole tarpeeksi henkilökuntaa, on pitänyt supistaa paikkoja.

Varsinais-Suomessa viiden viime vuoden aikana terveyskeskusten vuodeosastopaikoista on vähennetty kolmasosa.

– Osa toki on varmaan poliittisia päätöksiä ja johtuu säästösyistä, mutta aika suuri merkitys on myös sillä, ettei löydetä hoitajia.

Peltosta pelottaa, mitä hoitajamitoituksen kiristyminen merkitsee tulevaisuudessa.

Yksityisen hoitolaitokset ovat jo nyt supistaneet paikkoja, kun ne eivät pysty rekrytoimaan lisää hoitajia ja pitäisi täyttää hoitajamitoitus.

Peltonen uskoo, että tilanteeseen on luvassa helpotusta vasta, kun iäkkäiden pitkäaikaishoito saadaan kuntoon.

Peltonen sanoo, että päivystys on huono paikka iäkkäälle ihmiselle, joka odottaa jatkohoitopaikkaa. Päivystystä ei ole suunniteltu pitkään odottamiseen.

– Sängyt ovat huonot pitempiaikaiseen vuoteessa oloon. Niissä ei ole mukava maata, sängyt ovat kova ja patjat ohuet. Eikä meillä ole suunniteltu esimerkiksi ruoan jakoa samalla lailla kuin vuodeosastoilla.

TYKSin päivystyksessä on jouduttu järjestämään jatkohoitopaikkaa odottaville säännöllinen ruokailu päivystyksen tiloissa, mikä Peltosen mukaan on aivan uusi asia.

Päivystykseen on myös perustettu erityinen hoivatiimi auttamaan ikäihmisiä. Tiimi taluttaa ihmisiä vessaan ja auttaa päivittäisissä toimissa.

Jatkohoitoa odottavia ikäihmisiä takia Turun päivystyksen yhteyteen on järjestetty ruokailupalvelut.

Ylilääkäri Juha Peltonen sanoo, että päivystys on mahdollisimman huono paikka ikäihmisille. Päivystykset ovat kiireisiä ja toimivat yötä päivää.

Ikäihmiset eivät pysty nukkumaan, kun ympärillä on jatkuva häly ja valot päällä.

– Jos iäkkäät potilaat pääsisivät rauhalliseen paikkaan, monet olisivat parin päivän hoidossa jälleen kotiutettavissa. Kun he pari päivää valvovat hälyssä, he ovat aivan sekaisin, ja sen jälkeen he ovat viimeistään autettavia eivätkä enää pärjää kotona.

Ollaan käytännössä suuronnettomuustilassa

Sairaaloiden päivystykset ovat niin pahoin ruuhkautuneet, että pääkaupunkiseudulla ollaan käytännössä suuronnettomuustilassa.

– Teemme parhaamme ja henkeä uhkaavat tilanteet lupaamme hoitaa. Ne jotka voivat odottaa, ne jäävät odottamaan, HUSin Akuutin toimialajohtaja Maaret Castrén linjaa.

Sellaisia jonopotilaita ei voida leikata, joilla ei ole hengenhätä.

Castrén kertoo, että keskiviipymä eli päivystyksessä vietetty aika on muutaman viime viikon aikana dramaattisesti lähtenyt pystysuoraan etenemään.

– Henkeä uhkaavissa tilanteissa me tietysti keskitymme potilaaseen sen aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Mutta valitettavasti siellä joudutaan odottamaan lääkäriä kahdeksan tuntia.

Pisin odotusaika tänä syksynä on ollut 110 tuntia eli viisi vuorokautta.

Töölön sairaalassa on tällä hetkellä 20 potilaita ylipaikalla ja tapaturma-asemalla ei ole paikkoja, Castrén kertoo.

Jorvin sairaala ei ole kymmeneen päivään voitu tuoda ambulanssilla potilaita, jotka tarvitsevat kiireellistä hoitoa.

Ruuhkaa ja odottamista on joka paikassa.

Potilas joutuu ensin odottamaan pitkään ambulanssia. Kun ambulanssin luovutusaika on laskettu noin 15 minuutiksi, nyt ambulanssia on pitänyt odottaa tunnista puoleentoista tuntiin.

Kun potilas vihdoin pääsee ambulanssin kyytiin, ambulanssi ei pääse ruuhkien takia lähimpään sairaalaan.

Castrén sanoo, että odotusajat syövät resursseja eikä HUSissa ole varajärjestelmää, josta voisi taikoa lisää ambulansseja.

– Meillähän oli tilanne, jossa ambulanssia odotti 16 hälytystä. Eikä Jorviin ole kymmeneen päivään pystytty ohjaamaan niin sanotusti kiireellisempää hoitoa vaativia potilaita, vaan heidät on ohjattu Meilahteen ja muualle.

Muualle ohjaaminen on Casténin mukaan ”kiikun kaakun”. Jos Hyvinkäällä ja Peijaksessa ei ole vapaita paikkoja, pian ei ole missään paikkoja vapaana.

Päivystyksessä pitää jonottaa useita tunteja ja petipaikan odottaminen kestää useita päiviä.

Ruuhkat heijastuvat muihin yksiköihin. Kaupunginsairaaloista ei pääse hoiva- ja palveluasumiseen. Kotisairaanhoitoon ei voi lähettää, kun kotisairaanhoidossa ei ole tarpeeksi resursseja.

– Vuodepaikkojahan on tyhjänä, mutta meillä ei ole hoitajia hoitamaan potilaita.

Noidankehä, johon ei ole keksitty ratkaisua

Hoitajapula on Maaret Castrénin mielestä syy ongelmiin.

Hoitajapulan takia HUSissa on satoja paikkoja kiinni, Espoon sairaalassa on suljettu 10 prosenttia kapasiteetista, leikkaussaleja on suljettu, hoivakodeissa on paikkoja kiinni.

– Hoivakodit eivät voi nyt lakisääteisten syiden takia ottaa potilaita, kun heiltä vaaditaan tietty määrä hoitajia.

On syntynyt noidankehä, johon ei ole keksitty ratkaisua.

Castrén sanoo, että ongelmista on varoitettu jo keväällä. Odotuksena tuolloin oli, että kesälomien jälkeen hieman helpottaisi.

– Näin ei ole todellakaan käynyt. Meillä makaa satoja perusterveydenhuollon potilaita HUSin osastoilla ja päivystyksessä. Jos esimerkiksi Espoon sairaalassa odottaa 20 potilasta, heistä saa yhden tai kaksi vuorokauden aikana eteenpäin.

Pyöröovi-ilmiö vaikuttaa, Castrén lisää.

– Meidän pitää yrittää pitää edes joitakin paikkoja sairaalassa vapaina niille, joita koko ajan tulee ovesta sisään. Meidän on pakko yrittää kotiuttaa semmoisiakin, joista tiedämme etukäteen, että heidän voi olla vaikea pärjätä.

HUS lähetti tiistaina tiedotteen terveyskeskuksiin, että älkää lähettäkö potilaita, jotka pystytte jollakin tavalla hoitamaan terveyskeskuksessa tai hoivakodissa.

– Sanoin tänä aamuna hoivakodille, että älkää pyytäkö meidän ambulanssia, jos jollakin on haava päässä. Sitokaa se haava ja hoitakaa potilas siellä.

Acutassa osastopaikan järjestäminen voi kestää pahimmillaan päiviä.

Suomen suurimmassa yhteispäivystyksessä Tampereen Acutassa ei ole yhtä paha tilanne kuin HUSissa, mutta kauaksi ei jäädä, tiivistää Taysin päivystystoimialan vastuualuejohtaja Mikko Franssila.

– Odotusajat ovat pitkiä ja jos käynnillä todetaan tarvetta jatkohoitoon, osastopaikan järjestäminen voi kestää tunteja, pahimmillaan vuorokausia.

Pahimmillaan potilas on joutunut odottamaan päivystyksen tiloissa jatkohoitopaikkaa yli neljä päivää.

Franssilan mukaan Acuta on vielä pystynyt ottamaan vastaan ambulansseja sujuvasti.

– Meillä ei ole ambulanssijonoa, mutta ei olla kovin kaukana siitä. Meillä on jatkuvasti tilanteita, ettei ole vapaita sänkyjä.

Hoitajapulan lisäksi ruuhkiin vaikuttaa Franssilan mukaan se, että päivystykseen tulee potilaita, jotka tarvitsisivat enemmän hoivapaikkaa tai hoitolaitospaikkaa.

Tays tiedotti keskiviikkona, että sairaalat ovat niin pahoin ruuhkautuneet, että kiireettömiä toimenpiteitä joudutaan siirtämään.

Sairaaloihin on ohjautunut aiempaa selvästi enemmän sellaisia potilaista, joilla ei ole terveydellistä syytä olla erikoissairaanhoidossa. Kymmeniä potilaita odottaa pääsyä perusterveydenhuollon vuodeosastoille.