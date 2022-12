Yle ja HS: Ambulanssit eivät ole päässeet Jorvin sairaalan päivystykseen 10 päivään

Husin yhteispäivystykset ovat ruuhkautuneet pahasti.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) yhteispäivystykset ovat pahoin ruuhkautuneet, sillä potilaat eivät pääse päivystyspoliklinikoilta eteenpäin jatkohoitoon.

Yhteispäivystyksissä hoidetaan vain äkillisesti sairastuneet ja kiireellistä hoitoa vaativat potilaat, joiden hoito ei voi odottaa oman terveysaseman avautumista. Kiireellisen hoidon tarpeessa olevat potilaat hoidetaan ensisijaisesti päiväaikaan terveysasemien kiirevastaanotoilla.

Ylen mukaan erityisen paha tilanne on Jorvin sairaalassa Espoossa, jonka yhteispäivystykseen ei ole Hus Akuutin toimialajohtajan Maaret Castrénin mukaan voitu kymmeneen päivään tuoda yhtäkään potilasta ambulanssilla, koska päivystys on ollut liian täynnä. Tämä on tarkoittanut muun muassa sitä, että muualle suuntaavien ambulanssien ajomatkat pitenevät.

Helsingin Sanomille Castrén antoi konkreettisen esimerkin vaikeasta tilanteesta: jos Jorvissa on 31 vuodepaikkaa, joista 24 on täytetty vuorokausia osastohoitoa odottavilla potilailla, jäljelle jää seitsemän paikkaa keskimäärin 150 potilaalle, jotka tulevat päivystykseen yhden vuorokauden aikana.

HS:n mukaan pahimmillaan potilaan odotusaika Jorvin päivystyksessä on ollut jopa 110 tuntia.

– Tilanne on ihan oikeasti kammottava. Olemme ikään kuin suuronnettomuustilanteessa koko ajan, Castrén totesi HS:lle.