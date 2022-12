Kuvat lumen peittämiltä Helsingin kaduilta leviävät – poliisi jyrähtää: Jopa sakot luvassa

”Ajoradalla hiihtäminen on ehdottomasti kielletty”, ylikomisario Dennis Pasterstein jyrähtää.

Maanantain sankan lumimyräkän jäljiltä uutismedioissa ja sosiaalisessa mediassa on nähty kuvia Helsingin kaduilla hiihtävistä henkilöistä.

Hiihtointoilevien suomalaisten mieltä näky voi lämmittää, mutta poliisi on tiukkana asiassa.

Tiistaina Helsingin liikennevalvontatoiminnon johtajalla, ylikomisario Dennis Pastersteinilla, oli selkeä viesti keskellä kaupunkia sivakoiville kansalaisille.

– Olen nyt vähän ilonpilaaja, mutta ajoradalla ei saa hiihtää ja poliisi voi määrätä siitä 20 euron liikennevirhemaksun, Pasterstein toteaa Twitter-tilillään.

Ilta-Sanomien tavoittama Pasterstein sanoo, ettei jalankulkijoiden paikka ole ajoradalla.

– Ajoradalla hiihtäminen on ehdottomasti kielletty. Siinä on aina riskinsä. Koskaan ei tiedä, mitä siellä voi tapahtua. Jalankulkijoiden paikka on jalkakäytävä.

– Ja sielläkin luisteluhiihtäminen aiheuttaa kohtuutonta haittaa muille kulkijoille. Perinteinen hiihto voisi olla vielä hyväksyttävää, mutta luisteluhiihto ei jalkakäytäville kuulu.

Vaikka lunta onkin nyt runsaasti Etelä-Suomessa, ohjaa Pasterstein hiihtokansan katujen sijaan mieluummin oikeille suksibaanoille.

– Hiihtosuoritukset pitää hoitaa asianmukaisesti urheilukentillä tai laduilla.

Hiihtäjä lumisateessa Ruoholahdenkadulla Helsingissä tiistaina 13. joulukuuta.

Pasterstein vahvistaa, että ajoradoilla hiihtäjille voi olla luvassa jopa 20 euron suuruinen liikennevirhemaksu.

Saman jalankulkijoiden perussakon voi saada myös esimerkiksi punaisia valoja päin kävelystä.

– Kyllä toki aika virkaintoinen poliisi saa olla, että menee liikennevirhemaksun kirjoittamaan jalankulkijalle.

– Mutta aina sellaisia positiivisiakin löytyy. Itse arvostan sellaisia poliiseja, jotka ovat aktiivisia ja puuttuvat pieniinkin poikkeamiin. Jos halutaan saavuttaa korkea taso liikenneturvallisuudessa, se lähtee siitä, että mennään tieliikennelain mukaan. Silloin riski onnettomuuksiin vähenee, Pasterstein jatkaa.

Hiihtäminen ei kuulu kaduille, ylikomisario Dennis Pasterstein jyrähtää.

Kaupungilla hiihtäjät ovat tuttu juttu poliisille aiemmiltakin vuosilta.

– Kyllähän niitä aina näkyy, kun lunta jonkin verran sataa.

Pasterstein ei pidä katuhiihtoa järkevänä myöskään välineitä ajatellen.

– Kuka siellä haluaa rikkoa suksiaan. Hiekkaa on alla ja asfaltti voi paistaa sieltä täältä. Eihän sellaiseen kohtaan tarvitse karauttaa kuin kerran ja suksen pohja on rikki.