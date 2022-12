Viestikoekeskus-käräjillä kuullaan loppulausuntoja: ”On lähdetty liikkeelle isoilla tykeillä”

Kuukausia kestänyt Helsingin Sanomia koskeva oikeusprosessi on tulossa päätökseensä. Keskiviikkona käsitellään vastaajien loppulausuntoja.

Helsingin käräjäoikeudessa kuullaan keskiviikkona Helsingin Sanomien viestikoekeskusjutun vastaajien loppulausunnot.

Helsingin Sanomien toimittajia Laura Halmista ja Tuomo Pietiläistä ja esimiesasemassa toiminutta Kalle Silferbergiä syytetään turvallisuussalaisuuden paljastamisesta ja sen yrityksestä. Syyttäjä vaatii heille vähintään puolentoista vuoden ehdollista vankeusrangaistusta.

Syytteet liittyvät vuonna 2017 julkaistuun juttuun, joka käsittelee Puolustusvoimien Viestikoekeskusta. Jutun lähteenä käytettiin salaiseksi leimattuja asiakirjoja.

Toimittajat ovat kiistäneet syyllistyneensä rikoksiin.

Vastaajien puolustusasianajaja Kai Kotiranta aloitti istunnon puheenvuorolla, jossa hän pyrkii osoittamaan, että vastuu jutun julkaisusta on ollut HS:n johdolla eikä toimittajilla, jotka syytetyn penkillä istuvat.

– He eivät päätä HS:n julkaisupolitiikasta ja siitä, mitä juttuja ja milloin lehdessä julkaistaan. On lähdetty liikkeelle isoilla tykeillä ja ne on suunnattu totaalisen väärin. Näiden vastaajien ei olisi koskaan pitänyt joutua tämän jutun vastaajiksi, Kai Kotiranta sanoo.

Aiemmin rikoksista epäiltiin myös lehden entistä vastaavaa päätoimittajaa Kaius Niemeä ja toimituspäällikkö Esa Mäkistä. Heitä vastaan ei kuitenkaan nostettu syytteitä.

Eilen tiistaina selvisi, että asiassa on taannoin tehty lisätutkinta ex-päätoimittaja Kaius Niemen osalta. Häntä on marraskuun lopussa kuultu uudestaan rikoksesta epäiltynä.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jukka Rappe kertoi selvittävänsä, tulisiko aiemmin tehtyä syyttämättäjättämispäätöstä arvioida uudelleen.

– Nyt täytyy arvioida, onko tullut sellaista uutta tietoa, jolloin pitää harkita päätöksen kumoamista. Tämä ratkaisu pyritään tekemään kohtuullisen nopeasti, Rappe sanoi tiistaina.

STT:n mukaan Kaius Niemi on kertonut uusissa poliisikuulusteluissa tulleensa tietoiseksi Viestikoekeskus-artikkelista viimeistään päivää ennen sen julkaisua. Artikkeli julkaistiin 16. joulukuuta 2017.

Niemen mukaan toimituksen johto teki silloin julkaisupäätöksen asiassa. Niemi ei kommentoinut tarkemmin sitä, ketkä henkilöt päätöksen tekivät, mutta sanoi, että nyt syytteessä olevat kolme toimittajaa eivät olleet päätösprosessin kanssa missään tekemisissä.

– Toimituksen johto on tehnyt julkaisupäätöksen asiassa perjantaina 15.12.2017, eikä tässä päätösprosessissa ole vastaajana oleva kolmikko ollut missään tekemisissä, Niemi sanoi 28. marraskuuta tehdyssä kuulustelussa.

– Mitä tulee minun tai muun johdon päätöksentekoon, sillä ei ole syyttäjän mukaan merkitystä nyt käynnissä olevalle oikeudenkäynnille, eikä siten myöskään syytettyjen oikeudelliseen asemaan,.

Helsingin Sanomia julkaiseva Sanoma Media Finland on STT:n enemmistöomistaja. Helsingin Sanomat ja Ilta-Sanomat kuuluvat molemmat Sanoma-konserniin.