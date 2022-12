Kouvolan uudeksi nimeksi haluttiin Porukka – nyt nimiä halutaan hallita lailla

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto ei toimikaan Pohjois-Suomessa, Pyhä-Luoston kansallispuistossa tavuviiva eksytti ajatusviivan...

Kouvolan valtuuston puheenjohtaja ehdotti Kouvolan uudeksi nimeksi Porukkaa pian sen jälkeen, kun kuusi kuntaa oli porukalla liittynyt yhteen uudeksi Kouvolaksi.

Keravalainen valtuutettu ehdotti omasta mielestään huonomaineisen Keravan uudeksi nimeksi Sariolaa – josta tulee useimmille mieleen sirkus.

Raahessa (ruots. Brahestad) tehtiin valtuustoaloite Pietari Brahen muinoin perustaman kaupungin nimen muuttamiseksi Braaheksi – ei siis kuitenkaan Pietariksi.

Eräät ilmansuuntakriittiset tahot haluaisivat loiskauttaa Itämeren Länsimereksi, eräät kehokriittiset tahot Selkämeren Raumanmereksi, joka tunnetaan myös juhannusfestareista.

Alahärmässä sijaitsevan Härmän aseman nimeksi haluttiin PowerPark-Härmä, jotta huvipuistoturistit hoksaisivat jäädä pois oikealla asemalla.

Ja niin edelleen.

Pietari Brahen patsas Raahen Pekkatorilla.

Kotimaisten kielten keskus (Kotus) on huolissaan. Edellä mainitut esimerkit antoi Kotuksen nimistönhoitaja Tiina Manni-Lindqvist.

Kotus ehdottaa, että seuraava hallitus ottaisi asiakseen paikannimilain säätäminen. Toiveesta uutisoi alkuviikosta STT.

Kotuksen liputtaa paikannimistön oikeellisuuden, täsmällisyyden, luotettavuuden ja paikantavuuden puolesta.

Etenkin viranomaisviestinnässä on etu, että yhdellä paikalla on vain yksi nimi, joka kirjoitetaan aina samalla tavalla. Se helpottaa paloauton tai ambulanssin lähettämistä kohteeseen, kun on kiire eikä aikaa karttasulkeisiin.

Paikannimillä on Kotuksen mukaan myös vahva kulttuurinen merkitys osana aineellista kulttuuriperintöä.

Perinnäisistä paikoista kuten luonnonkohteista ja kylistä pitäisi Kotuksen mielestä käyttää Kotuksen tarkistamia vakiintuneita nimiä, jotka on tallennettu Maanmittauslaitoksen paikannimirekisteriin.

Kotuksen työtä on paikannimien käytön perkaaminen ja oikeinkirjoituksen perään katselu. Se antaa myös ohjeita uusien nimien suunnitteluun. Niiden pitäisi olla asiallisia, selkeitä, ymmärrettäviä ja helposti käytettäviä.

Manni-Lindqvist antaa esimerkin huonosti suunnitellusta nimestä.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston toimialue ei sisällä Lappia, vaan se sijaitsee Lapin aluehallintoviraston eteläpuolella Oulussa. Oikeassa maantieteessä Lappi on pohjoisin osa Suomea, ei Pohjois-Pohjanmaa.

Pohjois-Suomen Oulussa aluehallintovirasto ei ole Suomen pohjoisin aluehallintovirasto.

Huonoa suunnittelua löytyy muun muassa luonnonsuojelualueiden nimissä.

Manni-Lindqvistin mukaa nykyinen tavuviivalla erotettu Pyhä-Luoston kansallispuisto olisi oikeinkirjoitussuositusten mukaan Pyhän–Luoston kansallispuisto ajatusviivan kera. Vielä parempi olisi Pyhätunturin–Luoston kansallispuisto tai Pyhätunturin ja Luoston kansallispuisto.

Pyhätunturin ja Luoston kansallispuisto nukkuu tanakasti talviunta autuaan tietämättömänä horjuvasta oikeinkirjoituksestaan.

Ikävästi särähti Kotuksessa myös Närpiössä harjoitettu Hundholmenin sillan manööveri. Ely-keskus nimesi saareen rakenteilla olevan uuden sillan Koiraluodon sillaksi, ruotsiksi Koiraluoto bro.

Kotuksen mielestä oikein olisi Hundholmeninsilta tai Hundholminsilta, sillä ns. perinnäistä (perinteistä) luontonimeä, josta ei ole ollut käytössä toisenkielistä vastinetta, ei pitäisi kääntää uudessakaan nimessä.

Kotus ei myöskään hyväksy monien kuntien omaksumaa tapaa nimetä paikkoja ansioituneille kuntalaisille, usein urheilijoille, jotka eivät vielä ole siirtyneet tuonpuoleiseen.

Kotus suosittaa, että esimerkiksi katuja nimettäessä henkilöiden elämänkaarta ja uraa tarkasteltaisiin ”pidemmältä ajalta”.

Aina on mahdollista, että henkilö munaa itsensä huippuvuosiensa jälkeen. Vain vainajiin voi jossain määrin luottaa, vaikka myöhempi tutkimus saattaa löytää heiltäkin ikäviä taipumuksia tai pahoja tekoja.

Tiedustelimme Kotuksen erityisasiantuntijalta, nimistönhuoltaja Ulla Onkamolta, mitä hyötyä paikannimilaista konkreettisesti olisi?

Onkamo vastasi sähköpostitse:

– Lain tärkein tavoite olisi turvata nykyinen vakiintunut ja toimiva perinnäisten paikannimien, kuten järvien, saarten, mäkien, kylien ja kulmakuntien nimet, käsittelyprosessi lainsäädännön keinoin.

– Käytännössä viranomaiset velvoitettaisiin käyttämään niitä perinnäisiä paikannimiä, jotka on tarkistettu Kotuksessa ja tallennettu Maanmittauslaitoksen paikannimirekisteriin.

– Näitä nimiä tulisi käyttää sekä viranomaisten tiedotuksessa että suunniteltaessa uusia paikannimiä, joihin sisältyy perinnäinen paikannimi, esimerkiksi suojelualueet, liikennepaikat ja osoite- ja kaavanimet.

– Kotuksen roolina olisi selvittää paikallista nimien käyttöä, päättää paikannimien oikeinkirjoituksesta ja antaa ohjeita toimivien paikannimien suunnitteluun.

– Olisi hyvä, jos lailla pystyttäisiin vaikuttamaan myös sellaisten suunniteltujen nimien toimivuuteen, jotka eivät sisällä paikannimirekisteriin tallennettuja perinnäisiä paikannimiä. Esimerkiksi hallinnollisten alueiden nimet.

Onkamon mukaan lainsäädäntötyön yhteydessä ”pitäisi kuitenkin pohtia tarkemmin”, missä määrin nimiin voidaan ja on tarkoituksenmukaista vaikuttaa lainsäädännön keinoin.