Lentokone näytti kirjoittavan taivaalle viestiä – tästä on kyse

Airbus-yhtiön A321XLR-kone on herättänyt huomiota tiistaina.

Lentoja seuraavat saattoivat hieroa tiistaiaamuna silmiään, kun Flightradar24-palveluun alkoi piirtyä lentokoneen tekemiä kirjaimia. Seuraavien noin neljän tunnin aikana kone lenteli Atlantilla Biskajanlahdella. Erikoiseksi lentelyn teki se, että kone vaikutti kirjoittaneen reitillään viestin.

– XLR, piirtyi Flightradar-palveluun Biskajanlahden ylle.

Selitys erikoiselle lennolle löytynee siitä, että lentokonejätti Airbusin pääkonttori ja yksi tehtaista sijaitsevat Ranskan Toulousissa, joka on merkitty lennon lähtöpaikaksi ja määränpääksi. Taivaalla ihmetystä herättävä kone on ranskalaisyhtiön uusi A321XLR-malli.

Lyhenne XLR tulee sanoista extra long range (erittäin pitkä toimintamatka). Mallin nimi viittaa siihen, että koneen on tarkoitus tehdä tavallista pidempiä matkustajalentoja. Airbusin mukaan kone pystyy lentämään 8 700 kilometriä ilman pysähdyksiä. Tiistain testilennon on tarkoitus olla aiempia pidempi.

Uutta konetta esiteltiin Hampurissa Airbusin toisella tehtaalla kesäkuussa.

Airbus antoi tiistaiaamuna Twitterissä vinkin siitä, mitä kannattaa odottaa.

– Kaikki valmista lähtöön. Seuraa A321XLR:ää, jos sinulla on enemmän kuin muutama tunti ylimääräistä aikaa. Tarkkaile tätä sivustoa! Airbus kirjoitti hieman ennen kuin kone alkoi kirjoittaa taivaalle.

Testilento on herättänyt runsaasti mielenkiintoa, sillä se on ollut lentoonlähdön jälkeen Flightradar24-palvelun seuratuin lento. Tämän jutun kirjoittamishetkellä kone on edelleen ilmassa – Saksan ja Puolan lähettyvillä matkalla Ranskaa.

Koneen lentohistoriasta on pääteltävissä, että se lentää vielä jonkin aikaa, minkä jälkeen se palaa takaisin Toulouseen.

Airbusin uutta A321XLR-konetta testattiin ensimmäisen kerran kesäkuussa. Sen jälkeen konetyyppiä on testattu säännöllisesti Euroopan taivaalla. Kone on tarkoitus ottaa kaupalliseen käyttöön vuonna 2024.