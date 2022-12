Luteita on ollut osastolla noin kuukauden ajan, sairaalasta kerrotaan.

Laakson sairaalan ylihoitaja vahvistaa, että osastolla on luteita. Kuva oikealla: Potilaan ihottuman epäillään syntyneen luteen puremista. Alhaalla oikealla: Lude arkistokuvassa.

Helsinkiläisnainen sai maanantaina yllättäen tietää, että Laakson sairaalan koronaosastolla on luteita. Hänen iäkästä omaistaan on hoidettu kyseisellä osastolla.

– Siitä ei ole ilmoitettu mitään, mutta kuitenkin terveystiedoissa lukee, että osastolla on havaittu luteita. Järkytyin todella, nainen sanoo.

Omainen on huolissaan, voivatko luteet olla tarttuneet sairaalan osastolta häneen tai hänen tyttäreensä, joka on pienen vauvan äiti.

– On tuskallista katsoa ja miettiä, miten paljon luteet ovat syöneet häntä. Olen huolissani omasta ja muidenkin puolesta.

– Olen ihmetellyt ääneen sairaalassa, että outoa, että häntä kutittaa niin kamalasti. Kysyin, onko iho niin kuiva vai johtuuko se siitä, että hän ei ole käynyt suihkussa. Kukaan ei puhunut minulle ollenkaan luteista.

Laakson sairaalan ylihoitaja vahvistaa, että osastolla on luteita.

– Kyseessä ei ole mitenkään erikoinen asia. Hoitopaikoissa lutikoita tulee aina asiakkaiden mukana, ylihoitaja Anna Holmström sanoo.

Lutikoita on ollut osastolla ylihoitajan arvion mukaan noin kuukauden ajan.

– Se potilashuone, jossa näitä on, on suljettu. Siellä ovat tuholaistorjunta ja ludekoirat käyneet, Holmström kertoo.

Onko vaaraa, että luteet leviäisivät muualle sairaalaan tai omaisten kotiin?

– Ei tässä tapauksessa. Oli tiedossa, mistä nämä tulivat ja minkä potilaan kanssa tulivat. Heti tiedettiin olla varuillaan.

Ylihoitajan mukaan luteet ovat tänä päivänä yleisiä sairaaloissa ja varsinkin päihdepuolella.

– Tässä ei ole mitään uutisskuuppia. Näitä on aika paljon ihmisten kodeissa Helsingissä nykyään.

Ylihoitajan mukaan viimeksi tänään tiistaina tuholaistorjunta on höyryttänyt huonetta, jossa luteita on havaittu. Ludekoirat ovat tarkistaneet, missä luteita on.

– Tämä on ikävää sairaalalle, mutta potilaan kotoa tämä on tullut.

Eikö tästä ole haittaa osaston muille potilaille?

– Ei kyllä tämä on eristetty, eikä ole ollut samoissa tiloissa. Toki sitten informoidaan, jos on ja tehdään tarvittavat saneeraukset.

Holmström ei osaa sanoa, onko asiasta tiedotettu omaisille.

– Yleensä, jos sellainen riski on, niin on. Meillä ollaan sairaalavaatteissa, eikä potilailla ole omia vaatteita päällä.

Kesällä Laakson sairaalan vieroitushoito-osastolla oli niin ikään luteita, Holmström kertoo.

– Siellä oli myös potilaan mukana tullut luteita. Eihän kukaan näitä halua mihinkään. Tämä on aika kallista, kun kaikki patjat ja sängyt ja potilaspaikkoja joudutaan sulkemaan.

Onko tässä tapauksessa jouduttu sulkemaan potilaspaikka?

– Kun tuholaistorjunta tuli, enemmänkin osastoa suljettiin. Kun saimme varmistettua, että se ei ole lähtenyt leviämään, niin se huone on suljettu.