Näin lumikaaos iski helsinkiläisten arkeen: bussi juuttui mäkeen, kadunvarret täyttyivät ”igluista”

Lumipyry sotki aamupäivällä liikenteen eteläisessä Suomessa ja patisti monet lumitöihin.

Helsingin Herttoniemessä bussin kuljettaja Gaurav Pensia odotti bussin sisällä hinausautoa. Hänen bussinsa jämähti ylämäkeen eikä yrityksistä huolimatta päässyt eteenpäin.

– Juuri tuli punainen valo ja minun piti pysäyttää. Sitten auto jäi jumiin. Yritin vaikka kuinka paljon, mutta auto ei liikahtanut eteenpäin. Sitten peruutin, käänsin oikealle ja vasemmalle. Se ei auttanut yhtään mitään.

Linja-autonkuljettaja Gaurav Pensia odotti hinausautoa, koska hänen bussinsa oli jumittunut lumeen.

Ylämäkeä ei ollut hiekoitettu. Bussin pyörät vain sutivat, kun yritti kaasuttaa.

Pensia ilmoitti bussin jämähtämisestä liikennekeskukseen. Ruuhkaa tuntui olevan sielläkin. Normaalisti liikennekeskukseen saa yhteyden parissa minuutissa, Pensian piti odottaa puhelimessa 15 minuuttia.

” Eteenpäin, sanoi mummo lumessa.

Lunta satoi yön aikana runsaasti kaduille ja pihoille. Aamupäivällä satoi lisää lunta.

Herttoniemen omakotialueella Maire ja Erkki Eerikäinen aloittivat aamulla yhdeksän aikaan lumityöt kotinsa pihamaalla.

Erkki Eerikäinen kolaa piha-aluetta ja puhdistaa rappusia lumesta niin, että taloon pääsee helposti tulemaan tarvittaessa vaikka lasten rattailla.

Maire Eerikäinen poistaa lumia pihan pensasaidan päältä.

Maire Eerikäinen putsasi lumia pihapensaiden päältä Herttoniemessä.

– Pensaiden päälle on tullut niin paljon lunta, että kun tulee suojakeli, pensaat taipuvat alas. Oksat voivat murtua ja katketa, Erkki Eerikäinen kertoo.

Erkki Eerikäinen arvelee, että aamupäivä ja iltapäivä menevät lumitöissä. Yön aikana satanut lumi on kuitenkin kevyttä pakkaslunta eikä lumen luonti tunnu raskaalta.

Herttoniemen vanhalla kerrostaloalueella lumitöitä tekee talon pitkäaikainen asukas Elvi Veijonen.

Hän aloitti lumitöiden teon aamulla puoli kahdeksan aikaan. Välillä hän kävi syömässä aamupalan ja jatkoi sen jälkeen taas lumitöitä.

Lumityöt kuuluisivat huoltoyhtiöiden hoidettavaksi, mutta huoltomiehet ovat kiireisiä eivätkä ole vielä ehtineet tulla Veijosen talolle.

– Kyllä ne sieltä vielä tulevat. Olen näitä töitä tehnyt, kun jäin eläkkeelle. Tässähän tulee kuntoiltua samalla.

Elvi Veijonen putsasi kulkuväylää Herttoniemessä.

Elvi Veijonen muistelee, miten ennen vanhaan talossa oli talonmies. Pihat ja pihatiet olivat heti aamutuimaan aurattuja.

Sitten tulivat huoltoyhtiöt ja meno muuttui.

– Huoltoyhtiö on aika hyvin asiat hoitanut, mutta kyllähän sen ymmärtää, kun on tällainen keli. Eivät he joka paikkaan kerkiä.

Elvi Veijonen on melkein joka aamu tehnyt lumitöitä niin, että jätekuljetusautojen on helppo tulla hakemaan roskia talon pihalta.

Helsingin Torkkelinmäellä autoaan kaivaa lumikinoksen alta esiin Olli Tähtinen.

Hän kaivaa lapiolla lunta auton ympäriltä ja rapsuttaa harjalla lumia auton katolta ja ikkunoista.

– On tullut ikää sen verran, että tietää, että lapio pitää olla aina autossa.

Olli Tähtinen putsasi autoaan Helsingin Torkkelinmäellä.

Olli Tähtinen parkkeerasi autonsa kadulle edellisenä päivänä. Lunta tuli yön aikana niin paljon, että auto on kauttaaltaan lumen peitossa.

Katujen varsilla näkyy paljon ”igluja”. Kuljettajat ovat katsoneet parhaaksi jättää autonsa lumipeitteen alle.

Olli Tähtinen olisi myös jättänyt autonsa sovinnolla puhdistamatta, mutta hänellä on pakollista menoa.

– Tuli luvattua, että pitää viedä kaveri tänään hammaslääkärille. Taksilla olisi meno tullut kalliiksi.

Olli Tähtinen muistelee vanhaa sanontaa.

– Eteenpäin, sanoi mummo lumessa.

