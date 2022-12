Tummasta autosta esiin noussut mies vaikutti äkäiseltä ja kireältä. Tiettävästi samana syyskesäisenä päivänä Saara Arva jäi kateisiin.

Vuoden 2019 elokuun viimeisenä päivänä Tervossa sijaitsevalla rannalla lenkkeillyt Juuso uskoo kohdanneensa kaksoistappajaksi epäillyn Mika Moringin.

Miehen erikoinen käytös jäi hänen mieleensä, vaikka tuosta päivästä onkin jo kulunut aikaa.

– Olin Tervossa iltalenkillä. Siellä on matonpesupaikka ja maisemalaituri, josta avautuu tosi hienot maisemat järvelle. Paikalla oli tumma auto parkissa ja jäin ihan mielenkiinnosta katselemaan, kun ei siinä yleensä kukaan leiriydy. Paikkakunnalla on ihan muut alueet sitä varten, Juuso kertoo.

Hän istui penkille ihailemaan syyskesän auringonlaskua ja ottamaan kuvia.

– Auto oli parkissa keula järvelle päin. Kuskin paikalla ei näkynyt ketään, mutta apukuskin paikalta nousi ylös neli–viisikymppinen, pitkä, roteva ja tummapiirteinen mies, Juuso kuvailee.

Poliisin tutkimusten perusteella Mika Moring on ajeluttanut useita naisia ympäri Suomen eri aikoina ja pahoinpidellyt heitä.

Juuson mukaan mies oli lähestynyt häntä tupakka huulessa.

– Hän tuli aivan siihen penkin viereen polttamaan tupakkaa. Minulle tuli sellainen olo, että etten olisi saanut olla siinä. Mies vaikutti äkäiseltä, jotenkin kireältä.

Juuso pyrki nauttimaan järvinäkymästä luonnon helmassa, mutta tilanne muuttui epämiellyttäväksi.

– Kohtaamisesta jäi hieman pelottava olo. Ei ollut yhtään sellainen tunnelma, että olisin siinä alkanut jotakin juttelemaan. Poistuin paikalta, koska koin tilanteen uhkaavana.

Moringin matkassa ollut Saara Arva, 35, nähtiin tiettävästi viimeisen kerran elossa juuri samana päivänä, eli lauantaina 31. elokuuta Vesannolla Neiturin kanavalla puolen päivän jälkeen. Poliisi pitää havaintoa luotettavana.

Juuson Tervossa tekemä havainto puolestaan ajoittuu ilta-aikaan. Hän on vakuuttunut päivämäärästä ja ajankohdasta henkilökohtaisen menonsa takia.

Saara Arvan näköistä naista tai muita henkilöitä Juuso ei autossa tai auton lähettyvillä havainnut häntä lähestyneen tummapiirteisen miehen lisäksi.

Tervon ja Vesannon välinen etäisyys on parisenkymmentä kilometriä, eli matkan hurauttaa autolla noin puolessa tunnissa. Poliisin mukaan Moring ja Saara liikkuivat Vesannon ja Tervon lisäksi myös Konneveden alueella.

Perjantaina uutisia lukiessaan Juuso ymmärsi, keneen hän oli suurella todennäköisyydellä rannalla törmännyt.

– Tunnistin Tervossa olleen miehen Mika Moringiksi.

Poliisin mukaan noin 165-senttisellä ja hoikalla Arvalla oli katoamisen aikaan harmaa huppari, mustat housut ja mahdollisesti musta pipo.

Jo ennen rannalla tapahtunutta kohtaamista Juuso oli paikallistuntemuksensa vuoksi tietoinen, että Tervossa oli samana kesänä liikkunut täkäläisille entuudestaan tuntematon kaksikko.

Paikalliset olivat kiinnittäneet huomionsa mieheen ja naiseen, jotka majoittuivat autossa.

– Kyseessä on pieni paikkakunta, jossa paikallisen huoltoaseman ”kyläparlamentti” tuntee myös kesäasukkaat. Kukaan ei tiennyt, keitä he olivat. Tervossa arvuuteltiin, kenen sukulaisia he voisivat olla, Juuso sanoo.

Hänen mukaansa mies vaikutti paikallisten silmissä asialliselta, mutta hiljaisen ja varautuneen oloiselta. Tummatukkaisen, lyhyehkön naisen nähtiin kulkevan vaitonaisena miehen seurassa.

– Minua on jäänyt vaivaamaan, että olisiko nainen ollut Saara Arva, Juuso pohtii.

Loppuvuonna 2019 poliisi tiedotti naisen katoamisesta ja viimeisestä näköhavainnosta naapurikunta Vesannolla.

Juuso hämmästeli tutuilla seuduilla tapahtunutta katoamista, mutta ei vielä tuolloin ymmärtänyt, että hänen olisi kannattanut kertoa havainnoistaan poliisille.

Menneellä viikolla hän korjasi tilanteen.

Poliisin mukaan Mika Moring oli kesällä 2019 liikkeellä tällaisella mustalla Audilla.

Saara Arvan tapauksen tutkinnanjohtaja Esko Salo vahvistaa, että poliisi on tietoinen Tervon alueeseen liittyvästä vihjeestä.

– Poliisi on saanut muutamia muitakin vihjeitä Mika Moringiin liittyvän uutisoinnin jälkeen. Nämä vihjeet ovat liittyneet etupäässä kaksikon liikkumiseen Vesannon alueella. Vihjeitä on tarkisteltu alkuviikon aikana, tutkinnanjohtaja sanoo.

– On selvää, että talven tulo vaikeuttaa mahdollisia etsintöjä todella paljon, Salo sanoo.

Mika Moringin taustalta on paljastunut synkkä, etenkin naisiin kohdistunut väkivalta- ja seksuaalirikoshistoria. Poliisi uskoo, että ympäri Suomen naisia ajeluttaneella miehellä voi olla uhreja enemmänkin.

Tutkinnanjohtaja Salon mukaan Itä-Suomen poliisin tiedossa ei toistaiseksi ole ketään sellaisia kadonneita naisia, jotka sopisivat profiililtaan Moringin mahdollisiksi uhreiksi Saara Arvan lisäksi.

Itä-Suomen poliisi ottaa edelleen vastaan vihjeitä kaksikon liikkeistä Pohjois-Savossa kesällä 2019. Vihjeitä kaivataan etenkin Vesannolta Neiturin kanavalta, jossa Arva viimeisen kerran nähtiin elokuun viimeisenä päivänä.

– 1. syyskuuta 2019 alkaen meillä ei enää ole havaintoja Saarasta. Se ei tietenkään tarkoita, etteikö hän olisi vielä tuolloin voinut olla elossa, mutta meillä ei ole hänen liikkeistään tietoa enää tuolta päivältä, tutkinnanjohtaja Salo sanoo.

Vihjeitä voi lähettää osoitteeseen vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi ja vihjepuhelimeen 0295 415 232.

Mika Moringia epäillään Saara Arvan tapon lisäksi kuluvan vuoden elokuussa kadonneen Katja Miinalaisen taposta. Moring vangittiin todennäköisin syin taposta epäiltynä joulukuun toisena päivänä.

Katja Miinalaisen tapausta tutkii Helsingin poliisi, joka toivoo vihjeitä osoitteeseen vakivaltavihjeet.helsinki@poliisi.fi tai numeroon 0295 476 147 kello 8–16.