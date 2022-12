Kalusteita Itämereen heitellyt mies pyysi anteeksi netti-tv:ssä – kertoi töiden menneen alta

Miesporukka aiheutti monenlaista häiriötä Baltic Princess -risteilijällä viikko sitten viikonloppuna.

Baltic Princess -aluksella kalusteita mereen heitellyt mies vieraili maanantaina jälleen Aleksi Valavuoren Twitch-palvelussa pyörivässä Valavuori Live -ohjelmassa.

Pirkanmaalla toimivan rakennusyrityksen toimitusjohtaja luki lähetyksessä ennalta valmistelemansa tekstin, jossa hän pyysi anteeksi omaa ja ystäviensä toimintaa risteilyllä.

– Minä ja ystäväni toimimme laivalla täysin vastuuttomasti, häpeän toimintaamme ja pyydän sitä nöyrästi anteeksi, toimitusjohtaja sanoi.

Pahoittelun sävy oli muuttunut, sillä sunnuntaina mies oli lähinnä pyytänyt anteeksi sitä, että tapauksesta tuli ”näin iso soppa”.

Hän sanoi, että laivalla aiheuttamiensa vahinkojen korvaaminen on vähintä, mitä he voivat tehdä. Vahingot on hänen mukaansa myös jo korvattu. Porukka aikoo lisäksi lahjoittaa rahaa Itämeren suojeluun.

Toimitusjohtaja kertoi, että hänen rakennusyrityksensä sai maanantaina potkut yhdeltä urakoitsijalta laivan tapahtumien takia. Hän kertoi, että muitakin urakoita saatetaan peruuttaa.

– Työtilanne näyttää heikolta tällä hetkellä, toimitusjohtaja sanoi.

Sosiaalisessa mediassa levisi viikonloppuna video kalusteiden heittelystä mereen Baltic Princess -laivan Executive-sviitistä. Video on kuvattu aluksella viikko sitten viikonloppuna.

Tallink Siljan viestintäjohtajan Marika Nöjdin mukaan miesporukka heitteli mereen ainakin kymmenen erilaista terassihuonekalua: tuoleja, pöytiä, sohvia. Nöjdin mukaan loppulasku kalusteista on maksettu.

Kalusteiden heittelyn lisäksi miesporukka aiheutti laivalla myös paljon muuta häiriötä. Nöjd kertoi, että järjestyksenvalvojat joutuivat puuttumaan ryhmän toimintaan useaan otteeseen risteilyn aikana.

Miesjoukko oli muun muassa virtsannut tilaussaunan kiukaalle ja rikkonut saunan irtaimistoa.

Nöjdin mukaan Tallink Silja harkitsee edelleen rikosilmoitusta joukon toiminnasta.

Toimitusjohtaja vieraili Valavuoren ohjelmassa myös sunnuntaina. Tuolloin hän kertoi, että porukka oli jo juhlinut pitkän kaavan mukaan ja sitten huonekaluja alettiin heitellä veteen.

– Otettiin 12 tuntia tossa kuppia niin kyllä siinä tulee kaikkia tyhmiä päähänpistoja, toimitusjohtaja perustelee.

– Meillä on ollut vähän semmoinen idea, että kaikki tai ei mitään. Sitten kun mennään, niin mennään isolla, hän jatkoi.