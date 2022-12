Kommentti: Kenraalit pääsivät karkki­kauppaan, mutta vaikea heitä on tuhlaamisestakaan arvostella

Puolustushallinto tiedottaa nyt lähes päivittäin uusista ase- ja materiaalihankinnoista, kirjoittaa erikoistoimittaja Jouko Juonala.

SähköpostiSSA kolisi – taas!

Puolustusministeriö tiedotti jälleen maanantaina kahdesta uudesta asehankinnasta. Suomi saa Israelista uusia kevyiden raketinheittimien ammuksia ja Ruotsista uusia Bolide-ilmatorjuntaohjuksia ITO 05 -järjestelmään. Hankintojen arvo on yhteensä yli 146 miljoonaa euroa.

Ja vuoden alussa on odotettavissa iso paukku: hankintapäätös uudesta korkeatorjuntaan kykenevästä ohjusjärjestelmästä ilmapuolustusta varten. Se on vähintäänkin useiden satojen miljoonien eurojen arvoinen hanke.

Kenraalit ovat päässeet karkkikauppaan, ja piikki on auki. Ministeri Kaikkonen kuittaa laskut.

Menojen roimasta kasvusta huolimatta kukaan ei arvostele kenraaleja ja puolustushallintoa tuhlauksesta. Suurimmatkin hankinnat menevät prosessista läpi ilman mutinoita. Niistä on poliittisissa puolueissa laaja yksituumaisuus.

Syytä ei tietenkään tarvitse hakea kaukaa. Venäjä aloitti raakalaismaisen hyökkäyksen Ukrainaan 24. helmikuuta. Se muutti Suomen turvallisuusympäristöä peruuttamattomasti ja syöksi Euroopan uuteen epävarmuuden aikaan.

Suomi teki jo Venäjän hyökkäyssodan alkuvaiheessa johtopäätöksensä ja jätti jäsenyyshakemuksen puolustusliitto Natoon.

Suomen puolustuskykyä on kuitenkin kehitetty johdonmukaisesti jo kauan. Suurin osa viime kuukausien ase- ja ampumatarvikekaupoista tehdään vanhojen, jo tehtyjen hankintojen päälle, jos F-35-hävittäjien ostoa ja merivoimien uusien korvettien tilausta ei oteta lukuun. Materiaalihankinnat täydentävät puolustusvoimien varastoja pahan päivän varalle.

Tällainen shoppailu on järkevää. Venäjän hyökkäyssota on osoittanut, että myös Suomen pitää varautua pitkäkestoiseen konfliktiin. Kriisitilanteessa emme voi laskea sen varaan, että täydennyksiä saadaan nopeasti maahan. Näistä herkuista on maailmalla valtava kysyntä.

Kaikki tämä varustelu on tietenkin hirvittävän kallista. Mutta mikä määrä aseita ja ammuksia sitten riittäisi? Milloin kenraalien toivelistoja voidaan taas typistää, jotta valtio voi käyttää kovan turvallisuuden lisäksi rahaa muihinkin kipeästi kaivattuihin hankkeisiin?

Näihin kysymyksiin ei voi vielä vastata. Venäjä on ja pysyy aggressiivisena ja arvaamattomana naapurina, vaikka se kuluttaakin voimiaan järjettömään sotaan Ukrainassa. Venäjän uhkaa ei saa aliarvioida. Pidetään piikki siis vielä auki ja varautuminen kunnossa.