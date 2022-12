Suvi Kerttulan kolumni: Joulun sanoma on ajankohtaisempi kuin koskaan

Jos valitsisin yhden joulun ajan kuvauksen lastenkirjoista ylitse muiden, se olisi luku Astrid Lindgrenin kirjasta Eemelin kootut metkut, Suvi Kerttula kirjoittaa.

Vanhassa valokuva-albumissa on joulukuvia.

1970-luvulla kuvia otettiin ainoastaan, jos siihen oli painava syy. Joulu oli sellainen.

Tärähtäneessä valokuvassa joulupukki näyttää halvassa muovinaamarissa pelottavalta.

Valokuva kertoo sen hetkisen tunnelman. Yksi lapsista istuu selin pukkiin ja painautuu isän rintaa vasten. Seuraavana vuonna on jo opittu. Joulupukki ei enää tule. Lapsille kerrotaan, että hänellä on ollut kiire. Pukki on joutunut jättämään lahjat rappusille.

Kuvien katsominen palauttaa mieleen omat lapsuuden joulumuistot.

Sen tohinan, kun kuumat perunat piti saada äkkiä kuorittua imellettyä perunalaatikkoa varten. Käsiä poltteli.

Nyt jo edesmennyt mummo teki kaksikerroksisia sydämenmuotoisia keksejä, joiden välissä oli vadelmahilloa ja päällä sokerikuorrutusta ja nonparelleja. Enää niitä ei saa.

Joulu on tuoksuja ja tunnelmaa.

Ruotsalaisen lastenkirjailijan Astrid Lindgrenin kirjoissa joulu on usein pääosassa. Kirjassa Marikki ja Kesäkummun Tuikku Marikki imee nekkujen ja piparkakkujen tuoksua sieraimiinsa ja sulkee silmänsä. ”Joulu… tuoksuu joululta!”

Nykypäivään verrattuna Lindgrenin 1900-luvun alun joulut olivat vähän erilaisia, mutta on siellä yhä tunnistettavia elementtejä.

Joulu on perinteitä. Jouluruokia (tosin katajanmarjajuomaa ei taida enää olla) ja joululahjoja. Yhteisöllisyyttä. Edelleen eräänä aamuna joulukuussa joki on yöllä jäätynyt. Se ei ole kohta enää itsestäänselvyys.

Marikin ja hänen pikkusiskonsa Liisan kotona Kesäkummussa jouluun valmistaudutaan perusteellisesti. Tehdään makkaroita ja valetaan kynttilöitä. Päivä päivältä tuntuu yhä enemmän joululta.

Jos valitsisin yhden joulun ajan kuvauksen lastenkirjoista, se olisi luku Astrid Lindgrenin kirjasta Eemelin kootut metkut.

Kirjassa Vaahteramäen Eemeli järjestää salaa kotonaan Kissankulmassa ”ison tanttarallan”, joulupidot kaltoin kohdelluille vaivaistalon asukkaille. Vaivaistaloa johtaa äksy Komentoora, joka raivostuu, kun hän huomaa yhden makkaranpätkän puuttuvan lahjakorista.

Kun syyllinen ei ilmoittaudu, Komentoora ahmii yksin vaivaistaloon lahjoitetut jouluruuat, kun toiset syövät suolasilliä. Sen jälkeen hän lukitsee muut tupaan ja lähtee kuokkavieraaksi naapurikylän juhliin.

Kuultuaan asiasta Eemeli lähtee Aatu-rengin kanssa hakemaan vaivaistalon asukkaita joulupitoihin.

Tarinassa kiteytyy yhä joulun sanoma: hyvä tahto. Se tarkoittaa halua tehdä toiselle hyvää.

Hyvä tahto on Ukrainan sodan takia ajankohtaisempaa kuin koskaan.

Sanotaan, että rauhan edellytys on hyvä tahto. Että ihminen tahtoo muille hyvää ja yrittää olla aiheuttamatta pahaa.