Suomessa kuolee huumeisiin kaksi nuorta joka viikko, ja huumeongelma on räjähtämässä käsiin. Jos katsotaan tilastoja nuorten huumerikollisuudesta, Suomen huumepääkaupunki on tällä hetkellä Seinäjoki.

IS raportoi nuorten dramaattisesti kasvaneesta huumeongelmasta.

Seinäjoki on kasvava Etelä-Pohjanmaan maakuntakeskus, josta ei ensimmäisenä tule mieleen vilkas huumekauppa.

Tuoreiden tilastojen mukaan noin 65 000 asukkaan Seinäjoki on kuitenkin nuorisorikollisuusmielessä Suomen huumepääkaupunki.

Jos suhteutetaan nuorison määrään ja muihin yli 10 000 asukkaan kuntiin, Seinäjoella tulee ilmi eniten alle 21-vuotiaiden huumerikoksia.

Eniten nuorten huumerikoksia 2021

(Suluissa kunnassa asuvien 15–20-vuotiaiden määrä.)

Myrskylä 4 (90) Rautavaara 3 (72) Vårdö 1 (26) Seinäjoki 137 (4 803) Alavieska 5 (182) Hirvensalmi 2 (75) Kokkola 91 (3 512) Turku 306 (12 208) Kokemäki 10 (410) Lestijärvi 1 (41)

Lähde: Tilastokeskus. Poliisin selvittämistä huumerikoksista epäiltyjen 15-20-vuotiaiden määrä. Sama henkilö voi olla epäiltynä samana vuonna monta kertaa.

Seinäjoki on osoitus siitä, että huumekauppa on tasa-arvoistunut: laittomat päihteet saavuttavat nykyisin yhtä hyvin maakuntakeskusten kuin pääkaupunkiseudunkin nuoret.

Yksi syy siihen on, että myynti on siirtynyt verkkoon.

– Pimeässä verkossa on myynti-ilmoituksia entiseen malliin, vaikka osa myynnistä on siirtynyt sosiaaliseen mediaan. Pimeään verkkoon on varsin helppo päästä, ja toimitus tulee vaikka postilaatikkoon, sanoo Ankkuri-poliisi Pyry Luomala.

Sosiaalisen median palveluista suositaan Luomalan mukaan anonyymejä pikaviestimiä tai alustoja, joissa voi valita, kenelle viesti näkyy. Esimerkiksi Wickr, Telegram, Jodel ja SnapChat soveltuvat tällaiseen viestittelyyn.

Nuori kertoo Kai Gereyn terveiset nuorilta Arkadianmäelle: huumeiden käyttöhuoneet heti kokeiluun, ja nuorten olojen kurjistamiselle loppu. ”Teräaseiden myynti vaikuttaa lisääntyneen päihteiden ohella” Kyselyä Jodeliin, ja vartin päästä joku jo neuvoo lisäämään itsensä SnapChatissa yhteystietoihin. Pian sovitaankin yksityisillä viesteillä laittomien päihteiden ostosta, ja muutamassa tunnissa tavara on vaihtanut omistajaa. – Seinäjoella on muutamia ihmisiä, joiden kautta voi tilata kaikenlaisia aineita. Täällä toiminta ei ole yhtä avointa kuin esimerkiksi Tampereella, jossa vietän myös paljon aikaa. On tunnettava ihmisiä tai mentävä pimeään verkkoon, sanoo 17-vuotias Kai Gerey Seinäjoelta. Gerey ei itse ole tilannut tai käyttänyt laittomia päihteitä, mutta tietoverkot kiinnostavat häntä jo opintojenkin vuoksi. Hän opiskelee tieto- ja viestintätekniikkaa ja on seurannut myös Tor-verkon Seinäjoki-laudan keskustelua. – Teräaseiden myynti vaikuttaa lisääntyneen päihteiden ohella. Puukkoja alkaa olla yläastelaisten repun sivutaskussa enemmän kuin ennen. Katukauppa on harvinaista, tai ainakaan Gerey ei ole siihen juuri törmännyt. Hän kertoo havainneensa joskus yläkoulussa tavaran vaihtavan omistajaa koulun wc-tiloissa. Silloinkin kaupoista oli yleensä sovittu ensin muualla. – On myös opiskelijoita, jotka pendelöivät Seinäjoen ja Helsingin ja Tampereen välillä. He saattavat tuoda toisesta kaupungista aineita ja myydä sitten täällä eteenpäin. Gerey kertoo kuulleensa huumekaupan kuvioista verkon lisäksi kavereiltaan. Hän kertoo pyrkivänsä olemaan näille sellainen kaveri, jolle voi puhua ongelmistaan ilman leimautumisen pelkoa. – Ettei tarvitsisi tukeutua päihteisiin.

Ankkuri on Seinäjoen poliisiasemalla toimiva moniammatillinen tiimi, johon kuuluvat Luomalan lisäksi sosiaaliohjaaja Riina Majalahti, sosiaalityöntekijä Emilia Hämäläinen sekä vanhempi konstaapeli Ville Pajula poliisin ennalta estävästä toiminnasta.

He kohtaavat työssään alle 18-vuotiaita, joista on tehty päihteidenkäyttöön tai rikolliseen toimintaan liittyvä lastensuojeluilmoitus.

Tiimi ei silottele käsitystään nuorten pahoinvoinnista. Heidän työssään näkyy nuorison kahtiajakautuminen.

– Ne, jotka voivat hyvin, voivat entistä paremmin. Mutta jotka voivat huonosti, voivat koko ajan huonommin, Luomala sanoo.

Ankkuri-tiimi kohtaa työssään alaikäisiä, joista on tehty esimerkiksi lastensuojelu- tai rikosilmoitus. Tiimiin kuuluvat poliisista Pyry Luomala, sosiaaliohjaaja Riina Majalahti (keskellä) ja sosiaalityöntekijä Emilia Hämäläinen.

Emilia Hämäläinen kertoo, että useimmiten heidän puhuttamansa nuoret käyttävät huumeita rentoutuakseen.

Joukossa on kuitenkin niitä, jotka kokevat, että eivät ole saaneet sosiaali- ja terveydenhuollon piiristä apua ahdistukseen tai neuropsykiatrisiin häiriöihin, ja katukaupasta etsitään nopeaa ratkaisua pahaan oloon.

– Mielenterveyspalveluihin on vaikea päästä, jonot ovat pitkiä ja osastopaikkoja on vähennetty. Myös aikuisten ongelmat heijastuvat nuoriin, kun vanhemmilla ei ole voimia olla lastensa tukena.

Heikoista lähtökohdista ponnistavat nuoret saattavat olla alttiimpia hakemaan laittomista päihteistä myös tulonlähteitä. Myös Seinäjoella on huomattu, että sote-palvelut eivät välttämättä kohtaa niitä nuoria, jotka olisivat avun tarpeessa.

– Koronan aikana koulu, harrastukset ja kaikki rutiineja tuova olivat tauolla. Oli paljon nuoria, joiden menemisistä ei oikein kukaan tiennyt mitään, sanoo Riina Majalahti.

Huumeiden käytön lisäksi osa nuorista on huomannut, että jos kerralla hankkii enemmän kuin omaan käyttöön menee, voi myydä loput eteenpäin.

– Myynnistä haetaan helppoa taskurahaa, Emilia Hämäläinen kertoo.

Ankkuri-tiimin käsityksen mukaan Seinäjoella nuorten keskuudessa liikkuu eniten kannabista, amfetamiinia ja bentsodiatsepiinin kaltaisia lääkeaineita. Myös ADHD-lääkkeitä myydään laittomasti. Kokaiini, heroiini ja puhdas amfetamiini ovat harvinaisia.

– Nuorimmat aloittavat päihteiden parissa 12-vuotiaana, mutta silloin on yleensä kyse alkoholista. Yleisesti päihteet ovat entistä vahvempia: kun aiemmin aloitettiin kaljalla, nyt juodaan kirkasta viinaa, sanoo Riina Majalahti.

Nuori kertoo Minja Pääkkönen opiskelee mielenterveys- ja päihdealaa. Hän on huolissaan siitä, että huumeisiin turvaudutaan, koska hoitoon ei pääse. ”Huumeita on helpompi saada kuin hoitoa” 18-vuotias Minja Pääkkönen on mielenterveyteen ja päihdetyöhön erikoistuva lähihoitajaopiskelija. Myös hän on alansa puolesta kiinnostunut huumausaineiden käytön taustoista ja ratkaisuista. Pääkkönen vahvistaa käsitykset pimeän verkon roolista huumekaupan välineenä. – Erikoinen ilmiö on, että siellä välitetään nyt Viagraa, jota erityisesti 7-8-luokkalaiset pojat hankkivat. Pääkkönen kertoo, että viime kesän festareista Provinssissa näkyi hänen mukaansa lähinnä alkoholin käyttöä, mutta Solar Soundissa muitakin päihteitä. – Istuskelimme kavereiden kanssa juttelemassa ja nauramassa, varmaan näytimme siltä, että meillä on tosi hauskaa. Sitten meiltä tultiinkin kysymään, olisiko myydä huumeita. Se oli oikeastaan hyvä kohtaaminen. Kun hän kuuli, että opiskelemme alaa, hän alkoi kertoa omasta päihteiden käytöstään. Taustalla oli ahdistusta, kuten aika monella muullakin. Pääkkönen on huolissaan siitä, että nuoret kokevat aineiden saannin nopaksi avuksi. – Huumeita on helpompi saada kuin hoitoa.

Yhä vahvempia ovat myös huumausaineet. Pyry Luomala muistuttaa, että nykyiset kannabislajikkeet ovat pitkälle jalostettuja, jotta niiden THC-pitoisuus olisi mahdollisimman korkea. THC on kannabiksen päihdyttävä ainesosa eli psykoaktiivinen yhdiste.

– Kannabiksella on maine mietona ja vaarattomana huumeena, mutta kaikki tapaamani kannabiksen käyttäjät, jotka ovat onnistuneet lopettamaan, lähettävät samat terveiset nuorille, että ei olisi koskaan pitänyt aloittaa.

Luomala huomauttaa, ettei ole porttiteorian kannattaja ja muutoinkin toivoisi päihdekeskustelun perustuvan tutkitulle tiedolle.

– En ajattele, että jos nyt poltat tupakan, niin kohta tykität piriä. Teinien vanhemmille sanoisin, että hankkikaa sitä oikeaa tietoa. Osalla on ajatus kuin jostain 1980-luvulta huonoista valistuskampanjoista, joissa väitetään suunnilleen, että ”jo ensimmäinen kannabispiikki voi tappaa”, Luomala heittää ironisen esimerkin vääristä käsityksistä.

Vaikka kauppa käy lähinnä verkossa, toimituspaikkoja voivat olla esimerkiksi keskustan tunnetut alueet. Keskustori ja entisen Anttilan parkkipaikka ovat IS:n haastattelemien nuorten mukaan tällaisia paikkoja.

Komisario Matti Tiainen.

Seinäjoella järjestetään kokoonsa nähden poikkeuksellisen paljon massatapahtumia varsinkin kesäaikaan. Festivaaleista väkeä houkuttelevat esimerkiksi Provinssi, Solar Sound, Vauhtiajot, Tangomarkkinat ja Seinäjoki Hip Hop Festival eli SHHF.

Komisario Matti Tiainen Pohjanmaan poliisista tuntee huumerikosten tilannekuvan hyvin, ja hänen mukaansa Provinssin ja SHHF:n aikaan huumerikosepäilyjä on tavallista enemmän. Kaikkia epäilyjä ne eivät kuitenkaan selitä.

– Tapahtumien aikaan tilastoissa näkyy piikki, mutta koko vuoden tilastoja tarkasteltaessa niiden rooli ei ole kovin suuri.

Provinssin aikaan tulee ilmi vuosittain noin sata huumerikosta, joista valtaosa on käyttörikoksia. Myös SHHF:stä jää kiinni huumeiden käyttäjiä, yhteensä vuosittain tapauksia on ollut Tiaisen mukaan 30–50. Tänä vuonna festivaalia ei järjestetty.

Poliisilla on tapahtumissa tehovalvontaa, joka voi osaltaan vaikuttaa rikosepäilyjen määrään. Tehovalvontaa on vuosittain muulloinkin muutaman viikon ajan samaan tapaan kuin liikenteessä, vaikkakin valvontajaksot ovat valtakunnallisia, joten rikoksia paljastuu niissä tavallista enemmän koko maassa.

Pohjanmaan poliisin katuhuumevalvontaryhmän virkapaikat ovat Seinäjoella, Vaasassa ja Kokkolassa. Näissä maakuntakeskuksissa rikoksia paljastuu keskimääräisesti muita kuntia enemmän tiiviin valvonnan takia.

Matti Tiainen muistuttaa, että Seinäjoki sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien varrella. Esimerkiksi rautatiereitit kulkevat Seinäjoen läpi sekä etelästä pohjoiseen että lännestä itään. Myös kumipyörillä kulkeva tavaraliikenne matkaa usein Seinäjoen kautta.

Tavallisena perjantaina rautatieaseman tienoo vaikuttaa rauhalliselta, vaikka junaliikenne onkin vilkasta. Keskiolutkuppilat kilpailevat mainoskylteissä halvimman kaljan kuninkuudesta, ja jouluvalot luovat tunnelmaa.

Kaikkialla näkyy uusia tai tekeillä olevia rakennuksia, mikä viestii maakuntakeskuksen voimallisesta kasvusta. Näkymää on hankala sovittaa nuorten pahoinvointiin ja päihdehakuisuuteen.

Nuori kertoo Osma Hietaniemi ei ole itse havainnut lähipiirissään huumeidenkäyttöä, mutta uskoo sen olevan melko yleistä. ”Avun hakijan ei pitäisi joutua pelkäämään tuomitsemista” Liiketoimintaa opiskeleva Osma Hietaniemi, 21, on muuttanut Seinäjoelle Ähtäristä. Hän kertoo kuuluvansa siihen osaan nuorista, jonka elämässä huumeet eivät näy. – Pyörin sellaisten ihmisten kanssa, jotka jakavat kanssani huumevastaisen ajattelutavan. En ole itse kokeillut edes tupakkaa, alkoholia käytän satunnaisesti. Huumeista minulla ei ole kokemusta, mutta uskon, että niiden hankkiminen ja käyttö ovat yleisiä. Täytyy vain tietää oikeat ihmiset, joilta kysyä. Vaikka Hietaniemi vastustaa huumeita, hän toivoo ymmärtävää suhtautumista niistä aiheutuviin ongelmiin. – Avun hakijan ei pitäisi joutua pelkäämään tuomitsemista tai että elämä on pilalla, koska asiasta kertoo.

Palataan Ankkuri-tiimin puheille. He nostavat nuorten huumeidenkäytön yleistymisen syyksi vielä yhden seikan, asennemuutoksen.

Paljon on puhuttu siitä, että suhtautuminen esimerkiksi kannabiksen satunnaiskäyttöön on muuttunut myötämielisemmäksi kaikissa ikäluokissa.

Nuorten asenteisiin vaikuttaa vahvasti se, millaista sisältöä he seuraavat ja millaiseen alakulttuuriin samastuvat. Sosiaalityöntekijä Emilia Hämäläinen sanoo, että jos päivittäin puhelin syytää huumekulttuuria ihannoivaa materiaalia, se vaikuttaa asenteisiin. Riina Majalahti nostaa esiin true crime -trendin.

– Kun vaikkapa Katiska-vyyhdistä tehdään kirja, tv-sarja, podcast ja vaikka mitä, se alkaa jo vaikuttaa huumekulttuurin ihannoinnilta.

Alamaailmaa ja rikollista elämäntapaa ihannoiva roadman-kulttuuri kiehtoo osaa teini-ikäisistä, ja sen vaikutukset näkyvät myös Seinäjoella. Väkivalta on noussut uutena ilmiönä päihteiden ja näpistysten rinnalle yleisimmiksi syiksi tulla Ankkuri-tiimin tuen piiriin.

Ankkuriin otetaan yhteyttä, kun alaikäisestä on tehty rikosilmoitus tai lastensuojeluilmoitus. Myös koulu tai muu nuoresta huolestunut voi pyytää tiimin apua.

– Usein väkivalta liittyy kaupankäyntikuvioihin. Kun menee joko ostamaan tai myymään laittomia aineita, on aina pelko persiissä, että tulee putsatuksi. Jos niin käy, se kostetaan, ja jossain vaiheessa jollekulle käy huonosti, Pyry Luomala sanoo.

Seinäjoki on liikenteen risteyspaikka, mikä voi osaltaan selittää huumeiden leviämistä.

Ilta-Sanomien haastattelemista seinäjokelaisista nuorista Kai Gerey ja Minja Pääkkönen uskovat, että huumeiden käyttö nuorten keskuudessa on yleistynyt, koska koulutuksen ja hyvinvoinnin palveluita on heikennetty.

Pääkkönen muistuttaa, että esimerkiksi opintotuki on pieni, eikä toimeentulotukea saa, jos ei ole hakenut opintolainaa.

– Se voi ajaa myymään laittomia aineita. Huumekaupoilla tienaa.

Gerey puhuu nuoriin kohdistuneista koulutusleikkauksista tikittävänä aikapommina, joka nyt on räjähtänyt. Gerey ja Pääkkönen toivovat, että nuoret pääsisivät palveluiden pariin tarvittaessa myös nimettömänä.

– Moni pelkää vanhempien reaktioita, kun Omakantaan tulee merkintä, Pääkkönen sanoo.

Gerey toivoisi Seinäjoelle ainoastaan someen keskittyvää tiimiä, joka voisi pyörittää Sekasin-chatin tyyppistä palvelua. Sekasin on valtakunnallinen keskustelualusta 12–29-vuotiaille.

– Viesti Arkadianmäelle: huumeiden käyttöhuoneista on hyötyä kaikille puolueille ja ennen kaikkea niille, joilla on ongelma päihteiden kanssa, Gerey lisää.

Seinäjokelaiset nuoret toivovat myös lisää kokemusasiantuntijoiden puheenvuoroja kouluihin ja päihdetyöhön. Pääkkönen muistelee erästä hyvin vaikuttavaa kokemusasiantuntijan vierailua yläkoululla.

– Alussa kaikki olivat puhelimilla, mutta sitten kun vierailija alkoi kertoa omasta elämästään ja huumeiden käytöstä, puhelimet menivät nopeasti taskuun. Nuorena tähän asiaan pitää tarttua.