”Hyväsydäminen mies” vastasi ilmoitukseen, naisen piina kesti viikon – Mika Moringin taustalta paljastuu lisää karmeita tekoja

Mika Moring on syyllistynyt elämänsä aikana lukuisiin naisiin kohdistuneisiin väkivaltarikoksiin.

Poliisi on poikkeuksellisesti julkaissut Mika Moringin nimen ja kuvan sekä kuvia tämän käyttämästä autosta. Poliisin tarkoituksena on tavoittaa Moringin mahdolliset uhrit, jotka eivät vielä ole poliisin tiedossa.

Kahden kadonneen naisen taposta epäillyn Mika Moringin taustalta paljastuu lukuisia naisiin kohdistuneita rikoksia 1990-luvulta alkaen.

Moring on tuomittu lähestymiskieltoon ainakin neljää eri naista kohtaa. Lisäksi hänet on tuomittu useista naisiin kohdistuneista pahoinpitelyistä sekä raiskauksesta. Moring on tunnettu aiemmin toisella sukunimellä. Hänet on välillä tuomittu vankeusrangaistukseen tekemistään rikoksista, mutta rikokset ovat aina jatkuneet hänen vapauduttuaan vankilasta. Naisiin kohdistuneiden rikosten lisäksi miehen taustalta löytyy myös lukuisia rattijuopumuksia ja muita liikennerikoksia.

Ensimmäistä tiedossa olevaa naisuhria Moring pahoinpiteli useita kertoja noin viiden kuukauden ajanjaksolla 1990- ja 2000-lukujen vaihteessa. Moring määrättiin naista kohtaan myös lähestymiskieltoon.

2000-luvun alkuvuosina mies pahoinpiteli silloista seurustelukumppaniaan asunnollaan lyömällä, potkimalla, voimailujousella lyömällä ja polttamalla kolvilla. Myös kyseinen nainen haki myöhemmin lähestymiskieltoa. Näihin tekoihin mies syyllistyi samana päivänä, kun oli vapautunut vankilasta.

Yksi nainen haki lähestymiskieltoa, kun Moring oli useasti uhannut tappaa hänet. Useita muitakin tapauksia yhdistää se, että Moring on hallinnut uhrejaan pelolla väkivallan ja uhkailun keinoin. Osa rikoksista on kohdistunut miehen seurustelukumppaneihin, osa taas satunnaisempiin tuttuihin.

Moringin nykyisen asunnon ikkunan eteen on vedetty mustat verhot.

Yhden uhreistaan Moring pakotti yöpymään kanssaan ulkona noin kahden viikon ajan.

Yksi uhreista puolestaan tutustui Moringiin MTV3:n chatissa ja matkusti tapaamaan tätä Helsinkiin. Moring oli vastannut naisen laittamaan chat-ilmoitukseen ja kertonut olevansa 30-vuotias hyväsydäminen ihminen. Viikonlopun pituiseksi suunniteltu tapaaminen ei kuitenkaan sujunut suunnitellusti, sillä uhri ei päässytkään poistumaan Moringin asunnolta, vaan joutui viipymään miehen luona yhteensä noin viikon ajan.

Viikon aikana Moring oli pahoinpidellyt ja raiskannut uhrin. Uhri oli pelännyt Moringin raivoa eikä ollut uskaltanut poistua tämän luota tämän uhkaavan käytöksen vuoksi. Läheiset olivat ottaneet yhteyttä uhriin, mutta tämä ei ollut uskaltanut kertoa heille asian oikeaa laitaa. Moring myös juotti uhrille jatkuvasti alkoholia.

Oikeuden tuomiossa todetaan, että Moring oli hyväksikäyttänyt uhrin nuoresta iästä johtuvaa hyväuskoisuutta ja henkistä tilaa sekä saanut uhrin siten toimimaan mielensä mukaan.

Tästä rikoskokonaisuudesta Moring tuomittiin yli kahdeksi vuodeksi vankeuteen muun muassa raiskauksesta sekä pahoinpitelyistä ja laittomista uhkauksista. Jossain vaiheessa tämän tuomion jälkeen mies on myös vaihtanut sukunimensä Moringiksi. Uudella nimellään mies on tuomittu parin eri naisen pahoinpitelystä. Tällä hetkellä häntä syytetään oikeudessa kahdesta loppuvuonna 2020 tapahtuneesta raiskauksesta. Kummassakin tapauksessa nimikkeenä on myös vapaudenriisto.

Nyt poliisi epäilee Moringia 35-vuotiaan Saara Arvan ja 28-vuotiaan Katja Miinalaisen taposta. Arva katosi syksyllä 2019 ja Miinalainen viime elokuussa. Kumpikin naisista on tiettävästi ennen katoamistaan liikkunut Moringin seurassa ja olleet tämän auton kyydissä.

Epäilty on poliisin tutkimusten perusteella ajeluttanut useita naisia ympäri Suomen eri aikoina. Poliisi on identifioinut Moringin matkassa olleita naisia, jotka ovat kertoneet epäillyn heihin kohdistamasta väkivallasta.

Poliisi on kertonut uskovansa, että Moringin uhreja saattaa olla enemmänkin. Poliisi uskoo, että Moring on tarkoituksella hakenut kontakteja naisiin.