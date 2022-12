IS SEURAA

Pelastus­laitos kehottaa välttämään ulkona liikkumista, juna- ja lento­kaaokseen varaudutaan – IS seuraa säätä

Pääkaupunkiseudulla kovimman lumimyräkän ennustetaan alkavan noin kello 17.

Suomeen iskee maanantaina lumimyräkkä, joka vaikuttaa väistämättä liikenteeseen ja julkisen liikenteen sujuvuuteen.

Pääkaupunkiseudulla kovimman lumimyräkän ennustetaan alkavan noin kello 17. Sadealue levittäytyy hiljalleen kohta pohjoista ja länttä. Lumisateen, kovan tuulen ja pöllyävän lumen ennakoidaan tekevän ajokelistä erittäin huonon ainakin Uudellamaalla ja Kymenlaaksossa.

Myräkän takia pääkaupunkiseudun lähijunaliikenteessä vuorovälejä harvennetaan iltapäivästä alkaen. Fintrafficin rataliikennekeskuksen mukaan pääkaupunkiseudulla alkavat K- ja A-junat kulkea 20 minuutin välein kello 14.40 alkaen.

Ilta-Sanomat seuraa myräkän etenemistä tässä artikkelissa suorassa lähetyksessä noin kello 16 alkaen. Myös tekstimuodossa oleva seuranta tulee luettavaksi tämän artikkelin yhteyteen.

Helsingin seudun liikenteestä (HSL) kerrotaan, että toistaiseksi muutoksia ei ole tiedossa muihin kuin lähiliikenteen juniin. Illan edetessä vuorojen perumiset ja reittimuutokset ovat mahdollisia, jos vuoroja ei pystytä ajamaan tai esimerkiksi katuja joudutaan sulkemaan.

HSL suosittelee, että matkustajat seuraavat tiedottamista mahdollisista peruutuksista ja reittimuutoksista sekä kehottaa varaamaan hieman tavallista enemmän ylimääräistä aikaa aikaa matkustamiseen.

Kotkan lähiliikenteen junavuorot perutaan ja VR:n mukaan korvataan linja-autokuljetuksin.

Lue lisää: Näin sakea lumimyräkkä iskee alueellesi

Kaukoliikenteen junavuoroja ei sunnuntain tietojen mukaan ollut tarkoitus vähentää, mutta matkustajia kehotettiin tarkkailemaan liikennetiedotteita. VR:n viestinnästä kerrottiin maanantaina noin puolenpäivän aikaan, että yhtiössä pidetään iltapäivällä kokous, jossa päätetään mahdollisista muutoksista kaukoliikenteen juniin.

VR tiedottaa muutoksista tarvittaessa myöhemmin maanantaina.

Finavia kehottaa matkustajia saapumaan hyvissä ajoin Helsinki-Vantaan lentoasemalle ja varautumaan myöhästymisiin sekä siihen, että lentoja voidaan ohjata laskeutumaan varakentille.

– Haastavissa olosuhteissa sallimme viiveet, mutta turvallisuudesta emme tingi, Helsinki-Vantaan kiitotie- ja asematasotoiminnasta vastaava johtaja Jani Elasmaa Finaviasta sanoo.

Finavia kertoo, että tämänhetkisten tietojen mukaan voi olla, että ajoittain lentoaseman kolmesta kiitotiestä vain yksi saadaan pidettyä auki.

– Haasteena ovat erityisesti pakkanen ja kova tuuli, joiden vuoksi kiitoteille ei voi levittää liukkaudentorjunta-aineita.

Vaikeiden olosuhteiden takia Helsinki-Vantaan lennonjohto voi joutua rajoittamaan saapuvien ja lähtevien lentojen määrää. Jos muualla Euroopassa joudutaan perumaan lentoja, tilanne heijastuu Helsinki-Vantaalle asti.

Myös pelastus- ja poliisilaitokset varoittavat huonosta ajokelistä ja ovat varautuneet iltaan nostamalla valmiutta.

– Myös pelastuslaitoksen puolesta toivotaan, huomennakin, turvavälejä ja malttia liikenteeseen! Silti, jos jotain käy ja meitä tarvitaan, olemme valmiudessa, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos kirjoittaa Twitterissä.

Helsingin pelastuslaitos kehottaa välttämään tarpeetonta liikkumista ulkona iltapäivän ja illan aikana.

– Mikäli joudut ajamaan liikenteessä, varmista riittävät ajovalot ja pidä turvaväli sekä oikea tilannenopeus, pelastuslaitos ohjeistaa.

Lue lisää: Älä riko itseäsi lumi­töissä! Näistä ohjeista selkä kiittää – ”Paina, paina!”

Helsingin pelastuslaitos on varautunut lumisateen ja kovan tuulen tuomiin ongelmiin lisäresursseilla ja korottamalla valmiutta. Lisäksi se on kaupungissa toimivat sopimuspalokunnat ja niiden pelastusyksiköt on hälytetty varikkovalmiuteen.

Länsi-Uudenmaan poliisilaitos kehottaa liikenteeseen lähteviä mukauttamaan ajotapansa vallitseviin olosuhteisiin.

– Mahdollisen sakean lumisateen johdosta ensiarvoisen tärkeää on laskea ajonopeutta keliolosuhteisiin sopivaksi. Ohituksia on syytä välttää ja turvaväleihin täytyy kiinnittää erityistä huomiota.