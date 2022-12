Halvat vuokra-asunnot vetävät nuoria huumeidenkäyttäjiä Varkauteen muilta paikkakunnilta. Näin ilmiö näkyy kaupungissa.

IS raportoi nuorten dramaattisesti kasvaneesta huumeongelmasta.

1990-luvulla syntynyt Riina päätyi tehdaskaupunkina tunnettuun Varkauteen rankan elämänjakson päätteeksi.

Hän muutti kaupunkiin opiskelujen perässä vuonna 2014, mutta muuttoa oli edeltänyt kuukausien katkaisuhoito toisella paikkakunnalla. Katkaisun lähtöviivalla Riina kärsi psykoosista, ja hän oli käyttänyt alkoholia ja huumeita sekaisin jo vuosia.

Päihdeongelmat jatkuivat vielä uudessa kotikaupungissa Varkaudessa, kun erään baari-illan aikana hän tutustui paikallisiin huumeiden käyttäjiin. Alkoholin lisäksi Riina käytti kannabista ja kipulääkkeitä, joita hän sai uuden tuttavuuden kautta.

– En tajua itsekään miten onnistuin heidät löytämään, hän sanoo huumepiireihin viitaten.

Viikko ennen raitistumistaan hän lopetti huumeiden käytön, ja seitsemän päivää myöhemmin hän päätti oluen äärellä, että myös juominen loppuu. Se tapahtui lokakuussa vuonna 2014.

Riinan käsityksen mukaan huumepiirit ovat yhä voimissaan Varkaudessa, mutta hän on kokenut kaupungin rauhalliseksi ja turvalliseksi asua kahdeksan vuoden raittiuden aikana.

Tosin ei tarvitse kuin yhden väärän tutun, joka voisi syöstä uuteen kierteeseen. Nyt vääränlaisiin piireihin on pidettävä määrätietoisesti etäisyyttä.

– Jos päättäisin nyt käyttää, niin aloitus olisi yhden puhelinsoiton tai yhteydenoton päässä. Se on hyvä tiedostaa, vaikka en alituisesti asiaa mieti.

Joulukuisena perjantaina keskipäivällä uinuvaa teollisuuskaupunkia peittää kevyt pakkaslumi. Karvalakkiin ja toppatakkiin vuorautunut seniori odottaa hiljaisella kadulla paikallisbussia nojaten rollaattoriinsa. Hänen takanaan sijaitsee naapurusto, josta on kohistu valtakunnallisesti Helsingin Sanomien uutisoinnin myötä.

Kyse on Kommilan kaupunginosasta Varkauden kaupungissa. Paikalliset kertovat, että Kommilassa sijaitsee asutuskeskittymä, johon muuttavat erityisesti nuoret huumeidenkäyttäjät halpojen vuokrien perässä. Kun hakukoneella etsii, niin täällä yksiön kuukausivuokra todella näyttää pyörivän 300 euron kieppeillä. Tilavan yksiön saisi vuokralle 295 eurolla.

Naapurustossa sijaitsevan pub Kavaljeerin tarjoilija Katja kertoo, että viime vuosina katukuvassa on näkynyt aiempaa enemmän nuorehkoja huumeidenkäyttäjiä. Hän kertoo työskennelleensä kapakassa runsaat 20 vuotta.

– He tuntuvat kiertävän enemmin omissa porukoissaan keskenään eivätkä esimerkiksi meille ole olleet häiriöksi. Tuossa läheisessä kaupassa olen toki todistanut ja kuullut kaikenlaista. Paljon lähtee juoksukaljoja ja käsidesipulloja liikkeelle, hän kertoo.

Paikallisten mukaan Savontiellä Kommilassa tuntuu olevan kaupunginosista karuin maine. Itä-Suomen poliisilaitoksesta kerrotaan Ilta-Sanomille, että halvat asunnot houkuttelevat ”liikkuvaa porukkaa” monille ”väestökadosta kärsiville” paikkakunnille Suomessa.

Kavaljeerin tarjoilija Katjan kommentista selviää, että Kommilan alueen huumeidenkäyttäjät ovat yleinen puheenaihe pubissa.

Vänttisen mukaan alueella havaitut henkilöt ovat olleet iältään noin 25–30-vuotiaita. Joidenkin asiakkaiden taloyhtiöistä on tullut rauhattomia.

– Asiakkaat ovat puhuneet siitä, että vuokranantajia ei näytä kiinnostavan, kuka näihin asuntoihin tulee asumaan. Ei tarkisteta taustoja, kunhan vuokra maksetaan.

Myös eräs naapurustossa työskentelevä yrittäjä kertoo Ilta-Sanomille todistavansa yhtenään – ei kuitenkaan päivittäin – päihtyneiden nuorten menoa. Yrittäjä keskustelee myös asiakkaidensa kanssa naapuruston tilanteesta ja osa on huolissaan turvallisuutensa puolesta.

Kadulla näkee sekavaa käytöstä, esimerkiksi välienselvittelyä ja ilmeisesti huumekauppa.

Varkaus on noin 20 000 asukkaan kaupunki Pohjois­-Savossa. Kaupungin kokoon nähden siellä on viime aikoina ollut paljon apteekki­murtoja ja -ryöstöjä.

Niitä on viime aikoina tapahtunut lähes saman verran kuin Suomen suurimmissa kaupungeissa. Warkauden Lehdessä ja Savon Sanomissa on uutisoitu, että apteekki­murrot ovat lähes aina päihde­ongelmaisten nuorten aikuisten tekemiä. Murroissa on lehtitietojen mukaan yritetty varastaa esimerkiksi huumaavia lääkkeitä.

Eräs huumeidenkäyttäjien houkutus on Varkauden halpa vuokrataso. Savon Sanomissa julkaistussa näkökulmassa kirjoitettiin syyskuussa, että ”Varkauden maine huumekaupassa on sellainen, ettei poliisi siellä herkästi tule häiritsemään”. Asiaa selittää kirjoituksen mukaan osaltaan se, ettei Varkaudessa ole omaa paljastavaa huumerikostutkintaa.

Varkauteen voi tulla myös kirjoille ilman omaa osoitetta niin sanottuna poste restante -asujana.

Itä-Suomen poliisilaitoksen Varkaudesta laatiman katuturvallisuusindeksin mukaan kaupungin alueella esiintyy jonkin verran enemmän rauhattomuutta kuin monissa muissa poliisilaitoksen vastuualueen kunnissa.

Indeksiin on suhteutettu asukaslukuun nähden julkisilla paikoilla tehtyjen rikosten määrät – esimerkiksi ryöstöt ja pahoinpitelyt. Vuosittaista kehitystä kuvaava indeksi esiteltiin viime vuoden marraskuussa Varkauden kaupungin järjestämässä Nuorten päihdeillassa.

Vaikka Ilta-Sanomien haastattelemat kaupunkilaiset näyttävät olevan hyvin tietoisia asuinalueen maineesta, suurin osa tuntee olonsa varsin turvalliseksi. R-kioskilla kaksi vanhempaa naista kertoo olleensa vuosikymmeniä tyytyväisiä asukkaita, ja pimeällä ulkona kulkeminen on tuntunut aina turvalliselta.

He kertovat, ettei välikohtauksia ole pahemmin sattunut. Toisaalta sitten toinen heistä sanoo, että päihtynyt mies oli aiemmin syksyllä töytäissyt hänet kumoon ja jatkanut teon jälkeen matkaansa. Tapahtuma jätti jalkoihin mustelmia sekä kuhmun päähän.

– Kyllä se säikäytti. Sitä sanotaan, että täällä olisi paljonkin päihteiden käyttäjiä, mutta itse en ole huomannut.

Ulkopaikkakunnilta saapuvat huumeidenkäyttäjät eivät ole uusi ilmiö Varkaudessa.

Varkauden kaupungin nuorisopalvelujen lähiesimies Kati Rytilahti tähdentää, ettei kaupunki ole viime vuosina korostunut huumerikostilastoissa, jos verrataan muihin Pohjois-Savon kuntiin.

Päihteidenkäyttö kuitenkin ruokkii muuta rikollisuutta Varkaudessa.

– Aina kun on kyse huumeista, ollaan laittomuuksien äärellä. Huumeet ja rikollisuus liittyvät vahvasti yhteen. Aineiden käyttö on rahoitettava jollakin tavoin ja myös rikollisin keinoin. Huumemaailma on raaka ja esimerkiksi väkivalta on läsnä vaikkapa kovaotteisen velanperinnän yhteydessä, Rytilahti kertoo.

– Samoja haasteita kohdataan eri puolilla Suomea.

Myös Itä-Suomen poliisilaitokselta ylikonstaapeli Timo Reinikainen vahvistaa, että huumeidenkäyttö lisää varsinkin omaisuusrikoksia, ja poliisia työllistävät esimerkiksi velkojenperintää koskevat yhteenotot. Päihteiden vaikutuksen alaisena tehdään myös paljon väkivalta- ja liikennerikoksia.

Nuorisopalveluiden piiriin kuuluvat yläkouluikäiset sekä nuoret aikuiset aina 28-vuotiaiksi asti. Etsivällä nuorisotyöllä pyritään tavoittamaan muun muassa heidät, jotka kärsivät päihdeongelmista. Nuoret saavat itse päättää, ottavatko he tarjotun avun vastaan.

Rytilahden mukaan sekakäyttö näkyy varsinkin parikymppisten aineidenkäyttäjien parissa. Huolestuttava kehityssuunta on sekin, että yhä nuorempien hallusta löytyy aiemmin ”eksoottisena” pidettyjä huumeita.

Itä-Suomen poliisin alueelta alaikäisten lasten ja nuorten hallusta on takavarikoitu vuoden 2021 aikana esimerkiksi kannabista, marihuanaa, ekstaasia, lsd:tä, amfetamiinia ja psilocype-sieniä ja liuta huumaavia lääkeaineita.

Rytilahden mukaan Varkauden keskeinen sijainti valtatie 5:n varrella on aiemmin osaltaan vaikuttanut päihteiden helppoon saatavuuteen. Enää huumeidenkäyttäjät eivät ole samalla tavalla riippuvaisia välittäjistä ja kontakteistaan. Riittää, että osaa käyttää tietokonetta ja tilata tarvitsemansa päihteet verkkoalustoilta.

Nyt kahdeksan vuotta raittiina Varkaudessa elänyt Riina kertoo olleensa alkoholisti jo 14-vuotiaana ja asuneensa lähes koko teini-ikänsä perhekodissa.

Hän kuvailee itseään kiltiksi nuoreksi, joka ei vaatinut mitään tai valittanut mistään. Hän kuvitteli purkavansa kaikki tunnelukot juomalla.

18-vuotiaaksi Riina sanoo olleensa vahvasti huumevastainen. Ventovieraan miehen kanssa vuokra-asunnon parvekkeella poltettu kannabissätkä tutustutti kuitenkin uudenlaiseen arkeen, jossa polttamisesta tuli päivittäinen rutiini.

Aktiivikäyttönsä aikana Riina käytti lisäksi useita kipulääkkeitä, psykoosilääkettä, itärajan tuntumasta noudettua muuntohuumetta sekä muutamia kertoja amfetamiinia. Esimerkiksi kotipaikkakunnalta peräisin oleva tuttu tarjosi Diapameja läpi väkevimmän riippuvuusjakson, joka kesti kaikkiaan kolme vuotta.

Riina ajattelee, että osa hänen aktiivikäytön aikana tekemistään asioista on anteeksiantamattomia. Hän kertoo pahoinpidelleensä ja käyneensä käsiksi muihin henkilöihin aktiivikäyttönsä aikana. Yhden kerran hän on tehnyt niin myös raittiusaikana. Hän kertoo, että tuoreimmassa tapauksessa ”käyttöajan rooli” oli jäänyt päälle.

– Yksi raittiuteen vahvasti ajanut seikka oli se, että mä oon vaarallinen itselleni ja muille. Pelottaa se ajatus, etten muistaisi teoistani mitään, ja usein sillä selitinkin tekemisiäni. Olen vain kerran käyttöaikana menettänyt muistini päihteiden takia, hän kertoo.

– Olen suunnitellut ihmisen tappamista ja sen toteuttamista. Sitä ei sitten tapahtunut, kun en löytänyt kyseistä henkilöä. En pysty hyvittämään näitä asioita kenellekään. Tiedän satuttaneeni ihmisiä niin pahasti, että ne asiat voivat yhä vaikuttaa heihin. Voin vain pysyä erossa päihteistä ja niiden käyttäjistä. Olin aivan helvetin rikki, kun raitistuin. En tiennyt tai tajunnut, miten täällä tulisi elää.

Varkaudessa vain satojen metrien päästä kohutusta Kommilan naapurustosta sijaitsee asumisyksikkö, jossa huumeista luopuneiden henkilöiden täytyy sitoutua päihteettömyyteen ja väkivallattomuuteen.

Asumisvuokra on parisen sataa euroa kalliimpi kuin halvimmissa lähiseudun yksiöissä. Vuokraan sisältyy veden ja sähkön lisäksi ammattiauttajien ja samankaltaisessa tilanteessa elävien vertaisten tuki.

Kyse on TTY palvelut Oy tuetun asumisen Savonkoti-yksiköstä. Vuonna 2018 avautunut 20-paikkainen yksikkö on tarkoitettu ensisijaisesti päihdekuntoutujille, mutta asukkailla on kirjavia taustoja. Talossa järjestetään myös päivätoimintaa muillekin kuin asukkaille.

Savonkotiin asukkaat valitsee Varkauden kaupungin sosiaalitoimi.

Savonkoti on vuonna 2018 avautunut 20-paikkainen yksikkö, joka on tarkoitettu ensisijaisesti päihdekuntoutujille.

Yksikköön saavutaan monista syistä. Monella asukkaalla on taustallaan alkoholismia tai päihderiippuvuutta – sekä niiden aiheuttamaa velkaantumista. Asukkaiden ikä vaihtelee 20 ja 70 vuoden välillä.

Ulkoapäin uusi, keltainen puurakennus istuu huomaamattomasti naapuruston rivitaloasuntoihin ja puisiin omakotitaloihin. Yksikön yhteistiloissa käy kuhina, kun saavumme sinne aamuyhdeksältä.

Osa on ilmoittanut yksikön työntekijöille etukäteen, ettei mieluusti juttele tai näytä asuntoaan medialle. Ulkopuolisten tarkkailijoiden saapuminen kohteeseen hiljentääkin puheensorinan ja saa osan vilkuilemaan olan yli. Pikaisen esittäytymisen jälkeen ristiseiskan pelaaminen ja sumpin juonti jatkuu.

Muutama henkilö alkaa suunnitella kauppareissua.

Savonkodissa työskentelevät Pasi Hokkanen ja Anu Tuovinen seuraavat, kun yksikössä asuva Antti (vas.) pelaa biljardia.

Yksikössä asuminen on tarkoitettu väliaikaiseksi ratkaisuksi ja ponnahduslaudaksi omaan arkeen. Vuokrasuhde kestää keskimäärin puolitoista vuotta.

Asumisyksikön asiakaskuntaan on hiljattain eksynyt hieman enemmän nuoria, arvioi yksikössä työskentelevä Anu Tuovinen. Alalla työskentelevien näkemyksen mukaan Varkaudella on kuitenkin myös puutteita sen päihdepalveluiden tarjonnassa. Tuovinen ja hänen kollegansa Pasi Hokkanen ovat havainneet, että varsinkin aktiivikäyttäjille ei näytä löytyvän tarpeenmukaista apua.

– Täällä pitäisi ehdottomasti olla yöpymispaikka ja päivätoimintaa aktiivikäyttäjille. Kaikki riippuvaiset tarvitsevat hoitoa ja apua, mutta olisi epärealistista, että kaikille sopivat palvelut löytyisivät yhdestä talosta, Hokkanen sanoo.

– Suomessa on paljon asumisyksikköjä, joissa on paljon päihteidenkäyttöä. Ei siinä muuten mitään, mutta jos sitä ongelmaa ei tunnusteta, niin se on sellainen tikittävä pommi.

– Lähin ympärivuorokautinen päihteet salliva yksikkö taitaa olla Kuopiossa ja siihenkin on jono. Näitä ei merkittävästi Savosta löydy, Tuovinen vahvistaa.

Esimerkiksi huumevieroitusta ja katkaisuhoitoja ei ole Varkaudessa vaan hoitopaikoissa Kuopiossa, Iisalmessa ja Mikkelissä. Varkaudessa hoitoa tarjoavat esimerkiksi Päihdeklinikka sekä jalkautuva päihdetyö.

– Ketään ei pidä heivata kadulle. Olisi hyvä rakentaa erilaisia palveluportaita, että kaikki saataisiin tuen piiriin, Hokkanen sanoo.

Savonkodissa 25 asuinneliöön mahtuu makuuhuone, esteetön kylpyhuone ja keittiö. Tässä asunnossa asukkaan kanssa elää lemmikkikissa.

Riina korjaa kuulijaansa, jos hänen addiktiostaan puhutaan menneessä aikamuodossa. Hän esittelee itsensä huumeriippuvaisena ja uskoo sen olevan pysyvä osa häntä.

– Suuri osa ihmisistä tuntuu ajattelevan, että kyse on ”vain” narkkareista tai sanotaan, että ”vitun narkit”. Minunkin on välillä vaikea ymmärtää päihderiippuvuutta, kun olen ollut raittiina niin pitkään.

– Päihdekoukussa ihminen menettää kaikki arvonsa ja ihmisyyden. Vain huumeilla ja rahoilla on merkitystä – siinä tulee itsekeskeiseksi. Addiktio on erittäin paha sairaus, ja narkkari-sana tuntuu pahalta. Sattuu, kun heidän elämästään puhutaan huonompana ja vähemmän arvokkaana. En voi ymmärtää, mikä korkeampi voima on ollut voimassa, kun minä olen pelastunut. Miksi eivät muutkin? Tuolla kuolee ihmisten siskoja, veljiä, äitejä, isiä. Se satuttaa mua, hän myöntää.

Kahdeksan vuoden raittiuden aikana Riina on pedannut omaa tulevaisuutteen ja korjannut välejään perheeseen. Hän arvioi, että aktiivinen päihteidenkäyttö on osaltaan edesauttanut kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön sairastumista sekä toisaalta heikentänyt kognitiivisia taitoja kuten muistia.

Hän ei löydä moitittavaa ammattiavusta, jota on saanut Varkaudessa asuessaan.

– Varsinkin osastohoitajat olivat täällä ihania. Mua ei ole koskaan miltään ammattiavun ovelta täällä käännytetty pois.

Vaikka haitallisen stigman poistaminen huumeriippuvuudesta onkin Riinalle tärkeää, hän myöntää päihdehistoriansa vaikeuttaneen työnhakua ja kuulemma myös opiskelupaikan löytymistä. Hän uskoo, että se voisi vaikuttaa samalla tavoin myös tulevaisuudessa.

Lisäksi Varkaus on kokoluokaltaan sen verran pieni, että hänen henkilöllisyytensä voisi selvitä liian tarkoilla tunnistetiedoilla. Riinan yksityisyyden suojaamiseksi hän ei esiinny tässä jutussa oikealla nimellään.