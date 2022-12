Kalusteita Baltic Princessin sviitistä Itämereen paiskonut mies kommentoi porukkansa sekoilua

Kohuvideolla näkyvä rakennusyrityksen toimitusjohtaja kertoi Valavuori Live -ohjelmassa, että ennen huonekalujen heittelyä juotiin alkoholia.

Sosiaalisessa mediassa on levinnyt video, jossa mies heittelee M/S Baltic Princess -risteilylaivan Executive-sviitin huonekaluja Itämereen. Video on kuvattu viikko sitten aluksella ja siinä esiintyy Pirkanmaalla toimivan rakennusyrityksen toimitusjohtaja.

Yrityksen toimitusjohtaja kommentoi ensi kertaa kohuvideota Valavuori Live -ohjelmassa sunnuntai-iltana. 25-vuotias mies kertoi Aleksi Valavuorelle julkaisseensa videopätkän laivareissustaan TikTokissa, jossa video lähti nopeasti leviämään. Pian sen jälkeen se olikin sitten jo muualla internetissä – ja myös mediassa.

Toimitusjohtajan mukaan hän oli risteilyllä firmansa työntekijöiden ja kaveriporukkansa kanssa. Valavuorta kiinnosti, miten sviitissä päädyttiin tilanteeseen, jossa sen huonekaluja päätettiin heittää Itämereen.

Toimitusjohtaja kertoi, että porukka oli jo juhlinut pitkän kaavan mukaan ja sitten huonekaluja alettiin heitellä veteen.

– Otettiin 12 tuntia tossa kuppia niin kyllä siinä tulee kaikkia tyhmiä päähänpistoja, toimitusjohtaja perustelee.

– Meillä on ollut vähän semmoinen idea, että kaikki tai ei mitään. Sitten kun mennään, niin mennään isolla, hän jatkoi.

Tallink SIlja kertoi sunnuntaina, että matkaseurue oli myös virtsannut Baltic Princessin tilaussaunan kiukaalle. Yhtiön viestintäjohtajan Marika Nöjdin mukaan kyseinen ryhmä aiheutti häiriötä koko risteilyn ajan, ja järjestyksenvalvojien täytyi puuttua heidän toimintaansa useaan otteeseen.

Valavuoren haastattelema mies myönsi, että porukasta joku sai ”tyhmän idean” virtsata kiukaalle. Hänen mukaansa vahingot on kuitenkin jo korvattu.

– Kaikki noi hölmöilyt on maksettu siellä laivalla ja loppulasku on maksettu, mikä on tullut sieltä laivalta, hän kertoi Valavuorelle.

Hän sanoi lisäksi, että matkaseurueen tarkoitus ei ollut aiheuttaa ongelmia. Seurue myös katuu käytöstään tai ainakin sitä, että siitä tuli ”näin iso soppa”.

– Ollaan pahoillamme, että tästä on tullut näin iso soppa.

Häiriökäyttäytyminen on tarkoitus hyvittää lahjoittamalla rahaa Itämeren suojeluun.

Kalusteita Itämereen heitellyt mies arvelee, että tapaus unohtuu ajan mittaan. Hän kertoi ohjelmassa saaneensa videon leviämisen jälkeen satoja yhteydenottoja medialta ja tavallisilta ihmisiltä. Hän ei ole kuitenkaan menettänyt yöuniaan kohun takia.

– Toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos, hän toteaa.