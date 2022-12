Helsingissä sairaanhoitajana työskennellyt mongolialainen Anudari Boldbaatar julkaisi Twitterissä kaksi videota, joilla hän ottaa kantaa Migrin toimintaan.

Helsingin Sanomat uutisoi lauantaina Suomeen muuttaneesta, mongolialaisesta sairaanhoitajasta Anudari Boldbaatarista, joka opiskeli tutkintonsa Suomessa. Hän halusi jatkaa töitä koronahoitajana Helsingissä, mutta haaveen tiellä seisoi Maahanmuuttovirasto (Migri), joka hylkäsi hänen oleskelulupansa ja teki hänestä tutkintapyynnön poliisille.

Boldbaatar julkaisi lauantaina Twitter-tilillään kaksi videota, joissa hän ottaa kantaa tapahtuneeseen ja siitä käytävään keskusteluun.

Boldbaatar kertoo tulleensa Suomeen vuonna 2017 ja valmistuneensa sairaanhoitajaksi korona-aikana vuonna 2020. Työskennellessään teho-osastolla nainen sai Maahanmuuttovirastolta karkotuspäätöksen, jonka perusteet oli salattu häneltä.

Viiden kuukauden jälkeen pimennossa olleet tiedot tulivat poliisilta. Migri syytti Boldbaataria pankkitiliotteen väärentämisestä. Syyttömäksi toteaminen kesti melkein kaksi vuotta.

– Viimeisen kahden vuoden aikana asuin Suomessa ilman perusoikeuksia poistua maasta, tavata perhettäni ja saada pankkitunnuksia, Boldbaatar kertoo julkaisemallaan videolla.

– Surullisinta on se, että tämän taistelun jälkeen parhaassa tapauksessa Migri saa huomautuksen eduskunnan oikeusasiamieheltä. Vain huomautuksen. Se on siinä, hän jatkaa.

Boldbaatarin mukaan Maahanmuuttovirastossa on rakenteellisia ongelmia. Kyseessä ei ollut ainoastaan yhden ihmisen tekemä virhe, vaan karkotuspäätöksiä tekee suuri joukko vanhempia virkamiehiä, nainen kertoo.

– En ikinä ajatellut, että maailman onnellisimmassa maassa, Suomessa, perusoikeuteni eivät olisi suojattu. Sain kuitenkin karkotuspäätökseni tietämättä sen perusteista ja menetin kaksi vuotta elämästäni Migrin perusteettomien syytösten takia, Boldbaatar sanoo.

Saamastaan kohtelusta järkyttynyt Boldbaatar lähti Suomesta marraskuun lopussa. Helsingin Sanomien mukaan hän matkusti ensin kotiin Mongoliaan, josta hän muuttaa miehensä luo Britanniaan.

Nainen kertoo videollaan puhuvansa kokemuksistaan, sillä on huolissaan muista, jotka saattavat saada osakseen samanlaista kohtelua.

– Migri on epäonnistunut organisaatio, joka ei palvele Suomea eikä asiakkaitaan. Sen tilalle tarvitaan uusi ulkomaalaisministeriö, jonka vastuulla nämä kaikki asiat olisivat, ja joka toimisi suoraan oman ministerinsä alaisena, Boldbaatar esittää.

Maahanmuuttoviraston ylijohtaja Ilkka Haahtela otti tapaukseen kantaa omalla Twitter-tilillään lauantaina. Kolmiosaisessa julkaisuketjussaan hän esittää anteeksipyynnön sekä Boldbaatarille että Suomelle.

– Ensimmäinen kommenttini on vilpitön ja syvä anteeksipyyntö asiakkaaltamme ja Suomelta. Olemme virastona epäonnistuneet hänen asiansa käsittelyssä perusteellisesti, Haahtela kirjoittaa.

Hän kertoo Maahanmuuttoviraston aloittaneen tapauksen johdosta mittavat uudistukset, joita on tarkoitus edistää nopeasti. Toimintaa aiotaan muuttaa asiakaslähtöiseksi.

– Uudistuksia on onneksi saatu jo tehtyä, ja työperusteisten oleskelulupien käsittelyaikoja on saatu puristettua hyvään suuntaan. Tämä työ jatkuu ponnekkaasti kaikissa lupatyypissä. Nyt on aika muuttaa koko työskentelytapa asiakaslähtöiseksi ja johtaa prossien laatua, Haahtela päättää.