Kiisteltyjä ilma-aseita koskevia rikostutkintoja on lopetettu – näyttö myyjien tekojen tahallisuudesta puuttui

Tulli tutki Umarex-valmistajan ilma-aseita kaupanneita yrityksiä, moni esitutkinnoista on päätetty lopettaa. Lisäksi yksityishenkilö on pyytänyt korkeimmalta oikeudelta valituslupaa aseita koskevasta viranomaislinjauksesta.

Useat syyttäjät ovat päättäneet lopettaa esitutkintoja, joita on käynnistetty kiistanalaisia ilma-aseita kaupanneita yrityksiä vastaan.

Kyse on saksalaisen Umarex-valmistajan ilma-aseista, joita yritykset olivat myyneet. Tulli epäili esitutkinnassa myyjiä ampuma-aserikoksista pääosin siksi, että Poliisihallitus katsoi lausunnossaan Umarex-valmistajan kaksi asemallia ampuma-aselain mukaisiksi tehokkaiksi ilma-aseiksi. Tällaisten aseiden kauppa, hallussapito ja maahantuonti on luvanvaraista. Kauppiailla ei lupia ollut.

Kolmea yritystä koskeva esitutkinta on kuitenkin lopetettu, koska tutkinnassa ei tullut ilmi, että myyjät olisivat tahallaan rikkoneet lakia. Kahden yrityksen esitutkinta on tutkinnanjohtajan, tulliylitarkastaja Kimmo Kauniston mukaan yhä kesken.

Umarex-kokonaisuudessa on myös pyydetty valituslupaa korkeimmalta oikeudelta (KKO).

Toukokuun lopussa Tulli tiedotti laajasta ampuma-aserikostutkinnasta, jossa epäiltynä on ollut paitsi yrityksiä, myös yksityishenkilöitä. Tutkinnan keskiössä on ollut kaksi Umarexin paineilmalla toimivaa ilma-asemallia, joita Tulli takavarikoi loppuvuonna 2021 Suomeen tulleista rahtilähetyksistä. Sittemmin aseita takavarikoitiin myös yrityksiltä.

Umarex on markkinoinut haulikon ja pistoolin näköisiä aseita kodinturva-aseina. Valmistajan mainosmateriaalissa aseilla ammutaan muovikuulia. Tulli kuitenkin päätti tutkinnassa pyytää Poliisihallituksen Asehallinnolta lausuntoa aseiden luonteesta.

Asehallinto ampui kokeissaan aseilla metallikuulia, joita markkinoilta on saatavilla. Aseet toimivat lausunnon mukaan moitteitta. Poliisi kiinnitti myös huomiota siihen, ettei valmistajan ohjeissa nimenomaan kielletä metallikuulien ampumista aseilla. Poliisihallitus linjasikin marraskuussa 2021 aseet tehokkaiksi ilma-aseiksi eikä esimerkiksi harrastekuula-aseiksi, joita käyttävät airsoft-harrastajat.

Lausunto oli tiettävästi osa esitutkintamateriaalia siihen saakka, kunnes Poliisihallitus päätti julkistaa linjauksen sivuillaan toukokuun alussa 2022.

Tiedon julkistamisen ajankohdalla on kuitenkin ollut väliä yrityksiin kohdistuvassa esitutkinnassa. Tulli oli tehnyt yrityksiin kohdistuvaa tutkintaa jo ennen lausunnon julkaisua, ja esitutkinnassa kaksi uusimaalaista ja yksi pohjoissuomalainen kauppias kiistivät rikokset. He kertoivat myyneensä aseita vuosien ajan ilman, että viranomainen puuttui toimintaan.

Tullin tutkijat päätyivät siihen, ettei kauppiaiden voida katsoa syyllistyneen ampuma-aserikoksiin, koska teon tahallisuus puuttui. Viranomaisen tulkinta aseiden luvanvaraisuudesta tuli julki vasta heidän epäiltyjen rikosten tekoajan jälkeen. Päätösten perusteella tutkijoista oli kohtuutonta olettaa myyjien selvittävän erikseen kyseisten aseiden luvanvaraisuutta, kun niiden myyntiin ei ollut aiemmin puututtu.

Siksi syyttäjä päätti lopettaa tutkinnat kolmen kauppiaan osalta. Kahdessa tutkinnassa Tulli odottaa vielä Poliisihallitukselta lausuntoa.

Yritysten lisäksi kokonaisuudessa on tutkittu yksittäisten ihmisten ulkomailta hankkimia ilma-asekauppoja. Yksi ilma-aseen ostanut on saanut sakkotuomion ampuma-aserikoksesta, ja hän on pyytänyt KKO:lta valituslupaa tuomiostaan. Pyynnössään hän pyytää korkeinta oikeutta arvioimaan paitsi teon mahdollista tahallisuutta, myös Poliisihallituksen lausuntoa Umarex-aseista.

KKO ei ole vielä ratkaissut sitä, myöntääkö se asiassa valitusluvan.