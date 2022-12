Talven pakkasennätys voi mennä viikon alussa uusiksi pohjoisessa.

Alkuviikosta Suomeen iskee kunnon talvimyräkkä. Lunta sataa jälleen reilusti, ja tuuli voi yltyä jopa myrskylukemiin.

Maanantain ja tiistain aikana lunta voi sataa maan etelä- ja keskiosiin 10–15 senttiä.

– Enimmät lumet tulevat Uudeltamaalta Kymenlaaksoon ulottuvalle alueelle. Länsi-Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa lunta voi sataa vähän vähemmän, noin 5–10 senttiä, Forecan meteorologi Joonas Koskela sanoo.

Kaikkein kovin lumipyry osuu maanantain ja tiistain väliselle yölle. Sateet ulottuvat heikompina myös muualle maahan aina Lappiin saakka. Koskelan mukaan ennusteessa on sademäärien osalta kuitenkin vielä epävarmuuksia.

Tuuli on maanantaina navakkaa tai jopa kovaa laajalti maan etelä- ja keskiosissa. Etelässä merialueille on luvassa myrskypuuskia, ja keskituulenkin nopeus voi nousta myrskylukemiin.

– Kun matalapaine on tulossa etelästä ja pohjoisessa on vastassa korkeapaine, niin välissä koillistuuli on voimakasta, Koskela sanoo.

Tiistaina tuulet heikkenevät hieman maan etelä- ja keskiosissa. Pohjanlahdella kuitenkin tuulee edelleen voimakkaasti ja Etelä-Lapissa sekä Pohjois-Pohjanmaalla voi olla puuskaista.

Ensi viikon alku on paitsi luminen ja tuulinen, myös kylmä. Pohjoisessa hätyytellään talven pakkasennätystä.

Tähän mennessä talven kylmin lämpötila –26 astetta mitattiin 21. marraskuuta Sodankylän Vuotson havaintoasemalla.

– Jo sunnuntaina Pohjois-Lapissa pilvipeitteen rakoillessa mennään helposti –20 asteeseen, ja korkeapaineen vahvistuessa maanantaina selkeillä alueilla lämpötila voi laskea –25 ja –30 asteen välille. Kolmekymppiäkin voi mennä rikki.

Pakkanen kiristyy myös Etelä- ja Keski-Suomessa 10–15 asteeseen. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa lämpötila voi laskea –15 asteen alapuolelle.

– Kova tuuli lisää pakkasen purevuutta niin, että se voi tuntua –20 asteelta, Koskela sanoo.

Vielä sunnuntaina lumisateet painottuvat lähinnä Länsi-Suomeen ja idässä sekä pohjoisessa on laajalti pilvipoutaa. Pakkanen kiristyy pari astetta viiden asteen molemmille puolille etelässä ja 10–20 pakkasasteeseen idässä sekä pohjoisessa.