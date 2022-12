Laivayhtiö pohtii nyt, ovatko kyseiset herrat enää tervetulleita risteilylle.

Video on kuvattu laivan perässä sijaitsevan sviitin parvekkeella.

Sosiaalisessa mediassa leviää video, jolla mies heittää laivan terassikalusteita, pöytiä ja tuoleja mereen muun juhlaseurueen kuvatessa älynväläystä kännyköillään. Ilta-Sanomien tietojen mukaan tavaroiden heittelijä on Pirkanmaalla toimivan rakennusyrityksen toimitusjohtaja.

Video on kuvattu viikko sitten viikonloppuna M/S Baltic Princessin Executive-sviitissä, vahvistaa Tallink Siljan viestintäjohtaja Marika Nöjd.

– Tekijät ovat jääneet kiinni ja joutuneet korvaamaan kalusteita paikan päällä. Myöhemmin heille on mennyt lasku perästä, kun on selvinnyt, mitä kaikkea he ovat sinne heitelleet, Nöjd kertoo.

Videolla toiset kuvaavat kännyköillä, kun yksi heittää parvekkeelta ensin tyhjän kaljatölkin, sitten pöydän ja useita tuoleja mereen. Samalla miehet juovat olutta ja kiroilevat. Taustalla soi Petri Nygårdin Selvä päivä -kappale. Nygård on itse jakanut videon Facebook-tilillään.

– Voimme harkita muita toimia ja esimerkiksi sitä, ovatko he enää tervetulleita laivalle. Laivan omaisuuden ja irtaimiston vahingoittaminen otetaan meillä vakavasti. Todella epäasiallista käytöstä, Nöjd sanoo.

Executive-suite on laivan perällä sijaitseva parvekkeellinen sviitti. Se on kyseisen ruotsinlaivan kallein hytti. Viestintäjohtaja kertoo, että vuosien varrella vastaavia videoita on nähty aiemminkin.

– Mutta emme ole nähneet, että kukaan olisi noin valtavaa määrää heittänyt. On saatettu heittää yksittäinen tuoli tai ostoskärry. En osaa sanoa, mitä taustaan liittyy. Onko ollut vain typerä päähänpisto?, Nöjd pohtii.

Sosiaalisessa mediassa kommentoijat paheksuvat ankarasti videon miesten toimintaa.

– Hyvä puoli tässä on, että dokumentoivat oman tihutyönsä, yksi kirjoittaa videotallenteeseen viitaten.

– Voisivat jälkeenpäin käydä noukkimassa ne tuolit sieltä Itämerestä, kun on se kerta niin hauska niitä sinne heitellä, toinen ehdottaa.

– Voi olla, että tuli kalliiksi firman pikku risteilyreissu, jota edelleen hehkuttavat avoimesti Instagramissa, kolmas naljailee.

Tallink Siljan viestintäjohtaja ei ole löytää sanoja kuvaamaan videolla näkyvää toimintaa.

– Todella tyhmää käytöstä. Laivalta ei saa heittää yhtään mitään mereen tietenkään. Toivottavasti ei kukaan saa tästä mitään ideoita. Kyllä yleensä tällainen huomataan hyvinkin nopeasti. Voi joutua korvaamaan ja myöhemmin tulla jatkotoimenpiteitä: sakkoa ynnä muuta. Riippuen tilanteesta, viemmekö asiaa eteenpäin.