Uusi asetyyppi on olalta ammuttava ja Suomeen maastoon sopiva Spike SR -panssarintorjuntaohjus.

Puolustusministeriö kertoi perjantaina ostavansa yli 200 miljoonalla eurolla uusia ohjusjärjestelmiä. Suomi hankkii aseet Israelista.

Maavoimissa hankinta kasvattaa nykyisten ohjusten määrää. Lisäksi Maavoimat saa uusinta tekniikkaa edustavia Spike SR -ohjuksia.

Maavoimien esikunnan jalkaväen tarkastaja eversti Juhana Skyttä kehuu, että hankinta tuo merkittävän lisän panssarintorjuntaan.

Ohjushankinta lisää hänen mukaansa monikerroksisuutta järjestelmissä, mikä puolestaan edistää suorituskykyä.

– Kun meillä on useita erilaisia asejärjestelmiä panssarintorjunnassa alkaen sinkoaseista ja päätyen ohjusaseisiin, nyt hankitut järjestelmät tuovat useita erilaisia aseita, joilla pystytään samalla etäisyydellä tuhoamaan panssarivaunuja.

– Tällöin myös niiden vastatoimet ovat vaikeampia, kun meillä on useita erilaisia järjestelmiä, joilla pystytään tuhoamaan panssarivaunuja vähän erityyppisillä aseilla.

Panssarintorjunnan lisäksi uusien varustehankintojen avulla myös jalkaväen kyky taistella pimeässä on entistä parempi.

– On hankittu ensisijaisesti sitä materiaalia, jota meillä on jo käytössä ja jota joukot osaavat käyttää ja ovat harjoitelleet. Kun sitä hankitaan lisää, silloin suorituskyky kasvaa.

Skyttä sanoo, että Maavoimat pystyy varustamaan useampia joukkoja aiempaa paremmin ja kattavammin.

Uusi ase on Spike SR, jolla on yhteensopivuutta jo käytössä olevaan järjestelmään, ja ohjukset ovat samantyyppisiä.

– Niissä on yhteneväisyyttä, joskin tämä on kevyempi järjestelmä. Se on yhden henkilön kannettavissa ja ammutaan suoraan olalta, Juhana Skyttä kertoo.

Kuvassa Spike SR sotilaan käytössä.

Skyttä kehuu, että ase on helppokäyttöinen, osuu suurella todennäköisyydellä. Lisäksi sen läpäisyt ovat hyviä. Aseella pystytään läpäisemään nykyaikaiset taistelupanssarivaunut.

Maavoimilla on ollut panssarintorjunnassa pitkään käytössä LR-järjestelmä. Kyseessä on kolmijalalta ja tuelta ammuttava asejärjestelmä.

Uusi asetyyppi tuo joustavuutta ja tehokkuutta. Spike SR on yhden kannettava ja kuljetettavissa oleva. Se voidaan ottaa nopeasti käyttöön, kun ei tarvita erillistä tukijalkaa.

Skytän mukaan uudella asetyypillä on hyvä suorituskyky: 50 metristä aina 2 000 metriin. Ohjusjärjestelmäksi 50 metriä on lyhyt matka, mutta järjestelmä kuitenkin ulottuu myös pitkälle.

– Meidän maasto-oloihin ja joukkojen käytössä oleviin ampumaetäisyyksiin nähden asejärjestelmä on erittäin sopiva ja tehokas.

Puolustusvoimien uudessa hankinnassa kymmenen prosenttia on tarkoitettu Merivoimille. Merivoimat tekee täydennyshankintoja nykyiseen ER2-järjestelmään.

Merivoimien esikunnan hankepäällikkö komentaja Tom Lund sanoo, että Merivoimissa on ollut saman ohjusperheen kalustoa.

– Nyt me hankimme jonkin verran lisää uudempaa mallia. Siinä yksittäiset ominaisuudet ovat aavistuksen parempia, mutta ensisijaisesti meidän varastomäärämme ohjuksissa kasvaa.