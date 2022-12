Kaksi nuorta kuolee huumeisiin joka viikko

Huumeet tappavat nuoria jo tuplavauhdilla liikenteeseen verrattuna. IS keräsi kattavat tilastot nuorten huumeidenkäytöstä.

IS raportoi nuorten dramaattisesti kasvaneesta huumeongelmasta.

Sata huumeisiin kuollutta nuorta.

Tilastokeskuksen tuore, viime viikolla julkaistu kuolemansyytilasto kertoo samoja koruttomia lukuja kuin jo viimeiset neljä vuotta.

Nuorten huumekuolemat ovat olleet Suomessa kasvussa vuosia. Vuonna 2020 luku oli tilastointihistorian suurin, yhteensä 117. Vaikka vuonna 2021 kuolikin huumeisiin vähän vähemmän alle kolmekymppisiä kuin edellisenä vuonna, ovat luvut edelleen korkeat.

Sata kuolemaa sisältää yhteensä 22 alle 20-vuotiaana kuollutta.

Lue lisää: Iiro, 18, sai oman kämpän ja piti bileet – aamulla vieraat heräsivät lohduttomaan näkyyn

Samalla kun 20–29-vuotiaiden kuolemia on tullut noin 80 vuodessa, alle 21-vuotiaiden määrä on pysytellyt jo neljä vuotta 20:n tuntumassa. Suomessa ei vuodesta 2006 alkaen ole kuitenkaan kuollut tiettävästi huumeisiin ketään alle 15-vuotiasta.

Huumeet tappavat nyt niin paljon nuoria, että liikenteeseen verrattuna huumeisiin kuolee jo lähes tuplamäärä.

Viime vuonna maaliikenteessä kuoli 51 alle 30-vuotiasta. Samana vuonna huumekuolemia oli samanikäisillä siis 100. Vielä vuonna 2009 luvut olivat toisin päin.

Yhteensä kaikenikäisiä kuoli Suomessa huumeisiin viime vuonna 287. Edellisenä vuonna luku oli 258. Lisäystä oli siis 29 henkilön verran.

Koska yli kolmekymppisten huumevainajien määrä lisääntyi paljon, nuorten huumekuolleiden suhteellinen osuus pieneni hieman. Mutta nuorten määrä kaikista huumeisiin kuolleista on edelleen Suomessa poikkeuksellisen suuri.

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus EMCDDA on kertonut, että muualla Euroopassa huumeisiin kuollaan huomattavasti vanhempina kuin Suomessa, jossa huumeisiin kuollaan keskimäärin noin 35-vuotiaina. Muualla Euroopassa huumevainajien keski-ikä on 41 vuotta.

Vaikka huumeisiin kuolleiden keski-ikä on ollut hienoisessa nousussa, Suomessa huumeisiin kuolee edelleen suhteessa enemmän alle 25-vuotiaita kuin missään EMCDDA:n tilastoimassa Euroopan maassa.

Huumeisiin kuoli Suomessa viime vuonna useampi ihminen kuin kertaakaan tilastoinnin aikana. Alle kolmekymppisten osuus luvusta on pysytellyt 30 prosentin tuntumassa koko tilastoinnin ajan, eli vuodesta 2006 alkaen.

Tilastokeskus käyttää huumausainekuolemien määrittelyssä EMCDDA:n määritelmää (ns. B-luokka) Huumausainekuolemat luokitellaan vaikuttavimmaksi arvioidun aineen mukaan. Suomessa suurin osa huumausainekuolemista liittyy useamman aineen samanaikaiseen käyttöön.

Huumeiden käyttö on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n mukaan lisääntynyt Suomessa koko 2000-luvun ajan. Kun huumeiden kokeilu ja käyttö yleistyvät, lisääntyvät luonnollisesti myös huumeiden aiheuttamat vakavat haitat.

Huumesairauksien hoitojaksot sairaaloiden vuodeosastoilla ovat myös lisääntyneet koko 2000-luvun ajan. Huumeiden takia vuodeosastolle joutuvat ovat paljon alkoholin vuoksi sinne joutuvia nuorempia. Terveydenhuollon vuodeosastoille huumeiden vuoksi joutuvat ovat keskimäärin 24–34-vuotiaita, kun alkoholi vie sairaalaan keskimäärin vasta reilusti yli viisikymppisenä.

THL:n mukaan nuorten eurooppalaisesti suuriin huumekuolemiin johtavia syitä ovat esimerkiksi käytön aloittaminen nuorena, päihteiden yhdistelmäkäyttö ja korkean riskin käyttötavat, esimerkiksi suonensisäinen huumausaineiden käyttö.

Nuoria kuolee suoraan huumeiden vuoksi, mutta myös huumeiden vaikutuksen alaisena muihin syihin. Muun muassa liikenteessä huumaantuneena liikkuminen tappaa joka vuosi monta nuorta.

Huumemyrkytyskuolemat ovat pääasiassa tapaturmaisia. Vaikka huumeiden käyttö on lisääntynyt, huumausaineilla tehtyjen itsemurhien määrä on nuorilla ei ole noussut samassa tahdissa.

Viime vuonna huumeilla teki vahvistetusti itsemurhan neljä alle 30-vuotiasta. Kaikista huumekuolemista itsemurhien osuus on nuorilla noin 11 prosenttia. Alle 20-vuotiailla huumeitsemurhat ovat hyvin harvinaisia.

Ylivoimainen enemmistö huumemyrkytyskuolemien uhreista on miehiä. Mutta alaikäisissä tilanne on toisin päin: suurin osa alle 18-vuotiaista huumemyrkytykseen kuolleista on naisia.

Tämä alaikäisiä koskeva havainto on linjassa nuoria koskeneen tutkimuksen kanssa. Sen mukaan nuorten naisten riski ajautua käyttämään väärin reseptilääkkeitä on suurempi kuin vastaavanikäisten miesten.

Huumausainerikosten ja törkeiden huumausainerikosten määrät ovat nousussa, myös kuluvana vuonna. Erityisen huolissaan poliisi on siitä, että sama kehitys näkyy alaikäisten ja ensikertalaisten huumerikoksista epäiltyjen määrässä.

– Poliisilaitoksilta on vuoden aikana tullut tietoja siitä, että nuorten huumausaineiden käyttö olisi lisääntynyt, poliisitarkastaja Kari Siivo Poliisihallituksesta sanoo poliisin tuoreessa tiedotteessa.

– Valvonnan tulokset tukevat tätä ilmiötä valtakunnallisestikin. Vaikka valvonnan kohdentaminen ja käytettävissä olevat resurssit olennaisesti vaikuttavat ilmi tulleiden tapausten määrään, on suunta huolestuttava.