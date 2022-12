Tällainen mies on kadonneiden naisten taposta epäilty Mika Moring

Mika Moringin epäillään liittyvän kahden naisen katoamiseen. Lisäksi häntä syytetään oikeudessa muun muassa kahdesta raiskauksesta ja vapaudenriistosta.

Poliisi on julkaissut kuvan Mika Moringista ja hänen käyttämästään autosta.

Poliisi teki perjantaina poikkeuksellisen ulostulon ja julkaisi kahden kadonneen naisen taposta epäillyn miehen nimen ja kuvan.

Poliisin epäilyjen perusteella piirtyy kuva naisia väkivaltaisesti ja halventavasti kohdelleesta miehestä, joka on matkannut autollaan ristiin rastiin ympäri Suomea naisseuraa havitellen.

Miehellä on taustallaan useita pahoinpitelytuomioita, mutta henkirikoksesta miestä ei kuitenkaan ole aiemmin tuomittu. Nyt poliisi epäilee, että hän on tappanut kaksi kateisiin jäänyttä naista: Vesannolla syyskuussa 2019 kadonneen Saara Arvan, 35, ja kuluvan vuoden elokuussa kadonneen, Salon Kiikalassa viimeiseksi nähdyn Katja Miinalaisen, 28.

Epäilty on poliisin tutkimusten perusteella ajeluttanut useita naisia ympäri Suomen eri aikoina. Poliisi on identifioinut Moringin matkassa olleita naisia, jotka ovat kertoneet epäillyn heihin kohdistamasta väkivallasta.

Tällaisella autolla Moring on liikkunut.

Moring on aiemmin tuomittu ainakin kahden naisen pahoinpitelystä. Kyseiset rikokset ovat tapahtuneet vuosina 2015 ja 2016. Toisessa tapauksessa Moring oli potkaissut uhria alavartaloon ja toisessa lyönyt avokämmenellä kasvoihin ja potkinut jalkoihin. Miehen taustalta löytyy kolmaskin pahoinpitely, jossa uhrina on ollut mies. Näissä tapauksissa kyse ei kuitenkaan ole ollut vakavasta väkivallasta, vaan tuomiot ovat tulleet sakkorangaistuksella sovitettavista teoista.

Moring on myös määrätty lähestymiskieltoon entistä seurustelukumppaniaan kohtaan noin seitsemän vuotta sitten. Ex-puoliso haki lähestymiskieltoa, kun Moring oli alkanut lähetellä hänelle uhkaavia viestejä liittyen väitettyyn velkaan. Moring oli myös käynyt naisen kotiovella. Nainen haki laajennettua lähestymiskieltoa, mutta oikeus katsoi perusmuotoisen lähestymiskiellon riittäväksi.

Kaikissa tapauksissa on eri asianomistaja.

Mika Moringia epäillään Katja Miinalaisen taposta.

Tällä hetkellä Moring on syytteessä kahdessa vakavasta rikoskokonaisuudessa. Toisessa asiassa rikosnimikkeet ovat raiskaus, vapaudenriisto, pahoinpitely ja vahingonteko. Toisessa kokonaisuudessa rikosnimikkeet ovat raiskaus ja vapaudenriisto. Kummassakin kokonaisuudessa Moring on ainoa syytetty. Rikosten tekoajaksi on kummassakin tapauksessa merkitty yksi päivä joulukuussa 2020. Juttuja ei ole vielä käsitelty oikeudessa.

Poliisi on kertonut uskovansa, että Moringin uhreja saattaa olla enemmänkin. Poliisi uskoo, että Moring on tarkoituksella hakenut kontakteja naisiin.

Poliisi on tunnistanut useampia uhreja. Tarkkaa lukumäärää poliisi ei kuitenkaan tässä vaiheessa kerro, koska esitutkinta on vielä alkuvaiheessa.

Hän on poliisin mukaan esimerkiksi bongannut uhreja erilaisissa arkielämän tilanteissa ja luonut heihin kontakteja. Poliisi selvittää, millä perusteella uhrit on valikoitu.

Sosiaalisen median tilinsä perusteella Moring on viehtynyt autoihin ja etenkin Audeihin. Kesällä 2019 Moring oli kierrellyt Saara Arvan kanssa muun muassa Pohjois-Savon alueella mustalla Audilla, jonka liikkeistä poliisi pyysikin tuolloin havaintoja.

Sittemmin Moring näyttää vaihtaneen kulkupelinsä valkoiseen Audiin, josta poliisi pyytää havaintoja Katja Miinalaisen tappoepäilyyn ja katoamiseen liittyen.

Yhdelle sosiaalisen median tililleen mies on muutama kuukausi sitten lisännyt itsestään kuvan, joka mitä ilmeisemmin on vuosia vanha.

– 09 alue seuraa naisesta tutustuen, kuvan yhteydessä lukee.

Moring oli vangittuna Saara Arvan taposta epäiltynä, mutta poliisi vapautti miehen, kun näyttöä hänen syyllisyydestään ei löytynyt riittävästi.

Saara Arvan katoamisen jälkeen Mika Moring oli Kuopion vankilassa puoli vuotta tutkintavankina joulukuusta 2019 aina seuraavaan kevääseen eli toukokuuhun 2020 saakka.

IS tavoitti miehen, joka tutustui Moringiin hänen tutkintavankeusaikanaan. Vankitoveri oli Moringin kanssa tekemisissä jonkin verran osastolla, ruokailuissa ja ulkoiluissa.

– Sen verran, mitä nyt välttämättä joutuu toisten kanssa tekemisiin vankilassa, vankitoveri kertoo.

Moringin tutkintavankeuden aikaan Saara Arvasta kirjoitettiin runsaasti uutisia, ja poliisi pyysi havaintoja naisesta.

– Kyllä minäkin olen siitä lukenut. Hän (Moring) kertoi, että on taposta epäiltynä, muttei ole kuulemma tehnyt sitä. Sanoi, että on syytön.

Vankitoverin mieleen ei jäänyt Moringista noin puolivuotisen tutkintavankeusajan perusteella mitään sangen poikkeuksellista.

– Ulkoiluissa hän aina puheli jotakin. Aika tavallinen fiilis hänestä jäi.

Jäikö vankitoverille tunne, että Moringilla olisi jotakin salattavaa?

– Kaikillahan siellä on jotain salattavaa, vankitoveri vastaa.

Poliisi kertoi julkaisseensa Moringin nimen ja kuvan, koska pitää sitä välttämättömänä rikosten selvittämiseksi.

Poliisi pyytää havainnot ja vihjeet Moringiin liittyen osoitteeseen vakivaltavihjeet.helsinki@poliisi.fi tai numeroon 0295 476 147 kello 8–16 maanantaista sunnuntaihin.