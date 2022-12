Mika Aaltolan kolumni: Tasavalta tarvitsee visiota

Suomen geostrateginen sijainti ei ole ansa, vaan voimavara, jos sitä kehitetään sekä investoinnein että puolustuksellisesti, kirjoittaa Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola.

Suomen ajanjaksoja, tasavaltoja, ovat määritelleet geopoliittiset realiteetit. Nyt ympäristömme on muuttunut. Suomen asema on murroksessa ja olemme siirtymässä uuteen tasavaltaan. Olemme jo käytännössä liittoutuneet länteen. Tästä ei enää ole paluuta, jos sitä suomalaisilta kysytään. Demokratiassa tällä on merkitystä, erityisesti konsensusta arvostavassa Suomessa.

Ensimmäinen tasavalta maailmansotien välissä hahmotti Suomen Hangosta Petsamoon. Mereltä merelle. Suomi nähtiin myös läntisenä etuvartiona. Kuvaavaa on, että talvisodan päätyttyä Moskovan rauhansopimuksessa Neuvostoliitto ei vienyt ainoastaan isoa osaa Karjalaa, vaan myös osan Petsamoa ja Hankoniemen. Lopullisesti ensimmäinen tasavalta kuohittiin jatkosodan jälkeen. Toisessa tasavallassa Suomi säilytti pääpiirteissään sisäisen demokratiansa, mutta ulkosuhteissa suvereniteettia rajoitettiin merkittävästi. Suomi pyrki puolueettomuuteen, mutta ei saanut asemalleen tunnustusta Neuvostoliitosta. Se näki YYA-sopimuksen Suomen aseman perustana.

Toisen tasavallan keskeisiä saavutuksia oli teollistuminen. Suomea kehitettiin maailmanluokkaiseksi valtioksi, maailman katolle, jotta päästäisiin ulos geopoliittisesta ansasta. Puolueettomuuspyrkimys oli läntisimmän mahdollisen aseman ottamista. Paljon ei ollut liikkumatilaa, mutta se mitä oli, pyrittiin käyttämään hyväksi. Sopimusyhteiskuntaa myös kehitettiin maan pitämiseksi vakaana. Rajaseutujen pitäminen asuttuna ja vireänä nähtiin myös turvallisuuskysymyksenä.

Kolmas tasavalta alkoi Neuvostoliiton hävittyä kylmän sodan. Suomi liittyi Eurooppaan. Alkoi integraation ajanjakso. Haaveiltiin rajat ylittävistä kytköksistä. Myös Venäjää linkitettiin solmukohtien verkostoon. Kaupan kautta haaveiltiin rauhasta. Venäjää ei nähty laajentumishakuisena suurvalta, vaan pahimmissa harhoissa jopa uutena Nokiana, joka voisi tuottaa Suomelle suurta lisäarvoa.

Kolmannessa tasavallassa Suomi valui rannikolle. Kasvukeskusmallista tuli valtiollinen strategia. Helsingin seutu oli solmukohtien solmukohta, joka kytkeytyi maailman solmukohtiin. Syntyi jännite, joka repi Helsinkiä irti Suomen kartasta ja samalla imuroi ihmisiä muualta maasta metropoliin. Maa muuttui ja samalla ihmisten äänestyskäyttäytyminen. Keskusta–vasemmisto ja keskusta–oikeisto menettivät tasaisesti kannatusta uusien puolueiden noustessa vastaamaan ihmisten kokemaan juurettomuuteen. Samalla globalisaatio muutti tasavaltaa ja huoltovarmuus alkoi perustua tuotannolle halvan työvoiman ja alhaisen regulaation Itä-Aasiassa. Vasta pandemia paljasti tämän mallin kestävyysongelmat.

Toisesta tasavallasta siirtyi kolmanteen tasavaltaa ajatus sillanrakennuksesta. Se oli ulkopolitiikan ideologia, jossa Suomi oli linkki ja välittäjä. Roolina oli vakauttaa Venäjän ja lännen välisiä suhteita. Venäjän-sillasta käytettiin monia nimityksiä. Puhuttiin kaupan tärkeydestä. Jopa Venäjän siirtyminen itsevaltaisuuteen Putinin aikana nähtiin toiveikkaasti. Vahva Venäjä ei ollut ongelma, vaan mahdollisuus. Syntyi harha maailman kehittymisestä moninapaiseen suuntaan rauhanomaisen prosessin kautta, jossa Suomi voisi olla dialogin maailmanmestari. Ongelmana vain oli se, että kaksi monologia samassa huoneessa ei ole dialogia.

Ensimmäisen Ukrainan sodan syttyminen vuonna 2014 ei jäänyt Suomelta ottamatta huomioon. Suomi liikkui puolustuspoliittisesti länteen. Tätä siirtymää tasapainotettiin ulko- ja kauppapolitiikalla, jolla pyrittiin käynnistämään Venäjän kanssa isoja taloudellisia projekteja, joiden geopoliittisia riskejä ei huomioitu. Mutta puolustuspoliittisesti mentiin länteen, solmittiin raamisopimus Yhdysvaltojen ja Ruotsin kesken. Samalla kehitettiin puolustusyhteistyötä Ruotsin kanssa ilman takalaitaa, jolla viitattiin mahdolliseen puolustusliittoon Ruotsin kanssa.

Kansantaloudellisesti sillanrakentaminen oli virhe, joka on nyt kostautunut. Miljardit olisi kannattanut sijoittaa Suomeen ja sen linkkeihin länteen. Länteen suuntautuneen puolustuspolitiikan taloudellinen tasapainottaminen Venäjän kanssa romahti 24.2.2022. Nyt ovat jäljellä läntiset puolustussuhde sekä sen strategisesti tärkeä taloudellinen vakauttaminen investoinneilla eri puolille Suomea ja Pohjolaa. Meidän on ymmärrettävä, että Suomen geostrateginen sijainti ei ole ansa, vaan voimavara, jos sitä kehitetään sekä investoinnein että puolustuksellisesti.

Suomi on puolustuspoliittisesti ensimmäistä kertaa kiinni lännessä sitten vuoden 1809. Maayhteydet pohjoisen kautta Norjaan ja Ruotsiin ovat elintärkeitä. Myös Pohjanlahti on nyt syvemmin kehittynyt sisämereksi. Pitää muistaa myös se, että Suomi on etulinjan maa, jonka pitkä raja ulottuu Kuolan niemimaalta Pietarin porteille, Suomenlahden kapeikkoon ja Ahvenanmaalle. Tämä on lähtökohta myös mietittäessä Suomen tulevaa Nato-roolia. Suomi on läntiselle liittokunnalla ja Pohjoismaisille naapureillemme kriittisen tärkeä. Tämä on asia, jota Suomen kannattaa käyttää valttikorttina suhteessa kumppaneihin sekä Natoon että EU:hun. Myös Suomen sisällä Pohjois-Suomi ja itäinen rajaseutu ovat nyt puolustuksen ja turvallisuuden näkökulmasta elintärkeitä alueita, joiden kehittäminen ja elinvoimaisuus ovat osa geopolitiikka, eivät enää vain aluepoliittisia kysymyksiä.

Erityisen tärkeää on kehittää puolustuksellista sekä taloudellista infrastruktuuria pohjoisesta Suomesta Ruotsiin ja Norjaan. Jäämeren yhteydet tulee nähdä osana Suomen kriittistä infrastruktuuria niin energian kuin kulkuyhteyksien näkökulmasta. Tällä löytynee paljon ymmärrystä sekä Naton että EU:n piiristä. Keskeiset yleiset hyödykkeet rautatieyhteyksistä ja ilmaliikenteeseen aina datayhteyksiin saakka ovat nyt asia, jonka määrätietoiseen kehittämiseen tulee tehdä kansallisia satsauksia. Tuumasta toimeen.

Suomen Nato-rooli nousee meille ominaisesta strategisesta ajattelusta. Kun Nato-hakemusta viime keväänä mietimme, edessä oli kolme vaihtoehtoa. Paikoilleen jääminen oli niistä huonoin. Olisi ollut vaara, että se olisi tulkittu alistumiseksi Venäjän geopoliittisille etupiirivaateille. Toinen vaihtoehto oli ns. Pohjolan linnake. Se oli voimakas kielikuva, jolla oli paljon kannatusta. Ajatuksena oli luoda uusi Suomen ja Ruotsin ympärille keskittyvä puolustusmalli, jolle olisi haettu läntisiä turvatakeita Britanniasta ja Yhdysvalloista. Pian kuitenkin huomattiin, että on paljon helpompi liittyä olemassa olevaan instituutioon, eli Natoon kuin luoda paljolti jotain uutta. Mutta on selvää, että pohjoismainen samaistuminen on Suomessa laajaa ja sen ohjannee myös Nato-suhteemme alkutaivalta. Geostrategisesti se on myös mielekästä, koska pohjoisen puolustuksesta on myös Naton kannalta paljon kehitettävää.

Itämeri on Suomen luontainen painopistealue. Siellä kulkevat Suomen, yhden maailman vakaimman yhteiskunnan, päävaltimot niin ulkomaankaupan, lentoliikenteen kuin datakin näkökulmasta. Suomi on saari. Tämä mantra on perustunut geopoliittisesti jyrkkään rajaan Venäjän kanssa, pohjoisen infrastruktuurin kehittymättömyyteen sekä riippuvuuteen Itämerestä. Nyt tämä mantran soisi vanhentuvan. Pohjoisen infrastruktuuriin ja taloudelliseen elinvoimaisuuteen satsaamalla Suomi ei enää ole saari. Suomella tulee olla henkireikiä ja valtimoita myös muualla.

Samalla on päivänselvää, että linkit Baltiaan ovat oleellisia rationaalisen puolustussuunnittelun osia. Vaikka Nato-jäsenyys on nippu toteutuvia toiveita kauan haaveillusta Pohjolan puolustusliitosta aina turvallisuustakuisiin Yhdysvalloilta, myös karttaa kannattaa katsoa. Suomenlahti on yksi maailman tärkeimmistä kapeikoista. Venäjän huoltoyhteydet kulkevat siellä, samoin kuin Venäjän energiakuljetukset. Puolustuksellisella liittosuhteella Viron kanssa on tärkeä rooli. Tämä tulee näkymään Suomen Nato-roolissa. Sitä on turha karkuunkaan juosta, vaikkakin kaikesta ei aina kannata hirveää meteliä pitää.

Valtiollinen strategia on Suomen eheyttäminen osana tärkeää geostrategista merkitystämme. Sisäiset ja kollektiiviset ponnistukset kannattaa nyt suunnata visioon, joka ei ole enää sillanrakennusta. Iänikuinen sillanrakennus ei voi olla nyt koittavan neljännen tasavallan peruspiirre. Venäjä on nyt laajentumishakuinen. Siltojen rakentaminen tarjoaisi Venäjälle vain sillanpäitä. Pitää muistaa, että ilman rauhaa, riippuvuudet ovat vain aseita. Rauha taasen vaatii Venäjältä pitkän sisäisen reformin läpikäymistä. Sitä ei ole vielä edes aloitettu.