Seppo Varjuksen kolumni: Marin kaatoi maidon – Ronaldo söi sormeaan

Viikolla myös Sergei Lavrov ahdistui ruotsalaisessa vessassa, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Mitä viikolla tapahtuikaan? Muistatteko?

Sanna Marin sanoi maidon kaatuneen.

Cristiano Ronaldo söi vaihtopenkillä sormeaan, ja sitten oli vain pahempaa tulossa.

Sergei Lavrov pelkäsi ruotsalaisessa vessassa.

Mennäänpä.

Pääministeri Marin (sd) käytti keskiviikkona ilmaisua ”kaatunut maito”, jonka myös valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) heti mieltäisi. Näin kaupunki ja maaseutu keskustelivat kauniisti siitä, onko keskustan sopivaa äänestää luonnonsuojelulaista yhdessä opposition kanssa. Marin halusi talonpoikaisesti ilmaista, että annetaan vielä tämän kerran olla.

Ronaldo (ego) istui vaihtopenkillä MM-kisaottelun alussa tiistaina, vaikka monet pitävät häntä kaikkien aikojen jalkapalloilijana, myös Ronaldo. Penkillä sormi maistui. Ja nöyryytys ja kyyneleet olivat vasta edessä lauantaina.

Ulkoministeri Lavrov (put) kertoi kauheasta käynnistään ruotsalaisessa unisex-vessassa.

– Te ette usko kuinka epäinhimillistä se oli, aina itkettävän humaanin Venäjän ulkoministeri tilitti kokemustaan.

Tämä paljasti jälleen läntisen maailman turmelluksen, mitä muuten niin lupsakkaan diplomaattinen Lavrov raivoisasti vihaa.

” Turha surra kaatunutta maitoa.

– Voitaisiin käyttää sellaista sanaa, että tämä oli viimeinen kerta, ja mikäli hallituspuolue tällä tavalla toimii, niin samalla valitaan se, että tämän hallituksen tie tässä kokoonpanossa tuli päätökseen, Marin myös sanoi keskiviikkona hiukan mutkikkaammin.

Viesti oli suunnattu keskustan lisäksi neljälle muullekin hallituspuolueelle. Marin tarkoitti, että tämän jälkeen ei enää anneta olla. Tämä tosin ei koske saamelaiskäräjälakia ja translakia, joka on Lavrovin mielessä juuri sellainen kamala juttu, jollaisia torjuakseen Venäjä pommittaa Ukrainan ulkohuussejakin.

– Sehän nyt on normaalia, että lait voivat eduskunnassa muuttua, Saarikko vastasi hiukan katumattoman oloisesti Marinille.

Ronaldo sai hiljan potkut Manchester Unitedista, joka oli pulittanut hänestä valtavasti, joten tosissaan hänen päätään vaadittiin vadille. Edellisellä viikolla Portugalin maajoukkueessa Ronaldo yritti omia Bruno Fernandesin maalin, joka suhahti hänen päänsä ohi hiuksia hipoen. Ronaldo tunnetaan huimaavista hiuslakoistaan.

Suomen hallituksella on samat ongelmat kuin millä tahansa tuotantokautensa loppua lähestyvällä tv-sarjalla. Päähenkilön on hyväksyttävä väistämätön väistyminen ja sivuhahmot etsivät raivolla omia spin offeja. Marinin hallituksen tilanteen tekee kimurantiksi se, että aluksi Marin oli sivuhahmo Antti Rinteen show’ssa, mutta hänen appealinsa oli sellainen, että siitä tulikin heti Marinin show. Saarikko voi vielä oman spin offinsa saadakseen tarjoutua leipomaan pullaa Strömsössä.

Kuka enää muistaa? Mihin katosi Rinne, mihin Juha Sipilä? Alexander Stubbista olisi voinut tulla valtioneuvoston linnan Ronaldo, jos hänellä olisi ollut kunnon valmentaja. Missä on Kataisen Jyrki?

Petteri Orpo on joka jakson sivuhenkilö, jolle on luvattu oma show. Hirveää, jos se jäisi väliin. Mutta yleisö on niin arvaamatonta.

Jos Lavrovilta kysyttäisiin minne kaikki ovat kadonneet, hän osoittaisi haikeana Siperiaa. Ronaldo katoaa, tai sitten ei, Saudi-Arabiaan, missä hän saisi 200 miljoonaa euroa vuodessa.

Ei paha. Turha surra kaatunutta maitoa.

Lauantaina Ronaldon maitotonkka kaatui lopullisesti. Mahdollisesti miehen viimeinen suuri ottelu päättyi Portugalin tippumiseen MM-kisoista.

Kaatunut maito itkettää aina.