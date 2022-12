Nämä ovat Suomen lumisimmat alueet – ensi viikoksi luvassa lisää

Lumisateet jatkuvat viikonloppuna ja ensi viikolla.

Suomen lumisin paikka on tällä hetkellä Kaakkois-Suomen Virolahti, jossa lumen syvyys on 34 senttiä.

Kaakkois-Suomen ohella lumisimmat alueet löytyvät Pohjois-Lapista, jossa lunta on useilla mittauspisteillä yli 30 senttiä. Myös etelässä lunta on monin paikoin yli 20 senttiä. Esimerkiksi Helsinki-Vantaalla lumen syvyys on 27 senttiä ja Espoon Tapiolassa 21 senttiä.

Viime päivinä lunta on pyryttänyt reilusti. Forecan meteorologi Joanna Rinne kertoo, että eniten lunta satoi keskiviikon ja torstain aikana Espoon Tapiolassa, 22 senttiä ja Helsinki-Vantaalla, 21 senttiä.

Myös idässä päästiin lähelle kahtakymmentä senttiä. Esimerkiksi Mikkelin lentokentän mittauspisteellä lunta satoi kahden päivän aikana 19 senttiä.

Pohjoisessa lumisateet jäivät keskiviikkona pienemmiksi, mutta torstaina lunta tuli myös Lapissa paljon. Esimerkiksi Utsjoella lunta satoi päivän aikana 12 senttiä.

– Lumi kinostuu ja toisissa paikoissa liikkuu tuulen mukana pois, joten seurauksena syntyneen lumipeitteen paksuudessa on paikalliseroja, Rinne sanoo.

Lumisateet jatkuvat myös viikonloppuna ja ensi viikolla. Viikonlopun aikana sateet ovat hajanaisia ja painottuvat maan etelä- ja keskiosiin.

– Koko maassa sateita voi kuitenkin ajoittain tulla, Rinne toteaa.

Etelä- ja Keski-Suomessa lunta voi sataa paikoitellen jopa viisi senttiä sekä perjantaina, lauantaina että sunnuntaina.

Maanantain ja tiistain aikana maan etelä- ja keskiosien yli liikkuu laaja lumisadealue. Maanantaina lunta voi sataa etelässä yli kymmenen senttiä sekä maanantaina että tiistaina. Maan keskiosissa sateet painottuvat tiistaille.

Keskiviikkona myös Lapissa voi pyryttää yli kymmenen senttiä.

Ensi viikosta on tulossa paitsi luminen myös hyvin kylmä. Etelässäkin päästään yli kymmeneen pakkasasteeseen.

– Tulossa on selvästi ajankohdan keskiarvoja kylmempi viikko, Rinne sanoo.

Pohjoisessa lämpötila voi pilvipeitteen rakoillessa laskea 20–30 pakkasasteeseen.

– Alkaneen talven kylmimmät lukemat saatetaan mitata ensi viikon aikana.