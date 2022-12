Tätä miestä epäillään kadonneiden naisten taposta – poliisi julkaisi nimen ja kuvan

Taposta epäilty Mika Moring on poliisin tutkimusten perusteella ajeluttanut useita naisia ympäri Suomen eri aikoina.

Poliisi on poikkeuksellisesti julkaissut Katja Miinalaisen ja Saaran Arvan taposta epäillyn miehen kuvan ja nimen.

Helsingin poliisi epäilee nyt esitutkinnassa olevasta henkirikoksesta 51-vuotiasta Mika Moringia. Epäilty on saattanut käyttää muitakin nimiä. Poliisi julkaisee epäillyn nimen ja kuvan sekä kuvia hänen autostaan, koska se on välttämätöntä rikoksen selvittämiseksi.

– Epäilty on tutkimustemme perusteella ajeluttanut useita naisia ympäri Suomen eri aikoina. Poliisi on identifioinut Moringin matkassa olleita naisia, jotka ovat kertoneet epäillyn heihin kohdistamasta väkivallasta. Uskomme, että tällaisia henkilöitä on ollut vuosien saatossa enemmänkin kuin on poliisin tiedossa. On erittäin tärkeää tavoittaa muut mahdolliset uhrit, kertoo tutkinnanjohtaja Mari Päivärinta tiedotteessa.

Poliisi pyytää vihjeitä tästä miehestä.

Poliisi rohkaisee mahdollisia muita uhreja ottamaan yhteyttä. Poliisin tietojen mukaan Mika Moring on retkien aikana pahoinpidellyt kyydissä olleita naisia, ja hän on saattanut kohdistaa heihin myös seksuaalista väkivaltaa.

Poliisi pyytää kaikkia sellaisia henkilöitä ottamaan yhteyttä, jotka ovat liikkuneet Moringin kanssa. Tyypillistä on ollut, että epäilty on ottanut naisia kyytiin ja esimerkiksi leiriytynyt heidän kanssaan. Retket ovat suuntautuneet ympäri Suomen.

Poliisi epäilee, että mies on saattanut kohdistaa väkivalta- ja seksuaalirikoksia muihinkin naisiin.

Poliisi pyytää havainnot ja vihjeet osoitteeseen vakivaltavihjeet.helsinki@poliisi.fi tai numeroon 0295 476 147 kello 8–16 maanantaista sunnuntaihin.

Poliisi on julkaissut kuvan miehen käyttämästä autosta.

Helsingin poliisi kertoo tutkivansa epäiltyä henkirikosta, johon liittyen käräjäoikeus vangitsi Moringin perjantaina 2. joulukuuta. Poliisi kaipaa yleisön apua henkirikoksen selvittämiseen.

Havaintoja pyydetään edelleen kadonneesta Katja Miinalaisesta, josta poliisi toivoi silminnäkijävihjeitä jo aiemmin.

Epäilty henkirikos on tapahtunut elokuun puolivälin jälkeen. Poliisi epäilee, että kadonneeksi ilmoitettu Miinalainen on joutunut henkirikoksen uhriksi.

Helsingin poliisi tiedotti kadonneesta 28-vuotiaasta Katja Miinalaisesta 5. lokakuuta. Tuolloin poliisi kertoi, että kadonnut henkilö oli nähty viimeksi Salon Kiikalassa 14. elokuuta 2022. Epäilty on tuolloin ottanut Miinalaisen kyytiin Kiikalassa.

Poliisin mukaan he ovat ajelleet ja leiriytyneet Tammelassa, Keski-Suomessa ja Lapissa. Epäilty ja asianomistaja ovat liikkuneet syrjäisillä alueilla.

– Pyydämme Katja Miinalaisesta silminnäkijähavaintoja erityisesti edellä mainituilta alueilta 14. elokuuta jälkeiseltä ajalta, sanoo tutkinnanjohtaja, komisario Mari Päivärinta tiedotteessa.

Kadonnut on 165 senttimetriä pitkä, ja hän painaa noin 50 kiloa. Hänellä on pitkät, tummat ja suorat hiukset sekä siniset silmät. Häneltä saattaa puuttua hammas ylhäältä edestä tai vasemmasta kulmasta.

Poliisin julkaisema kuva Katja Miinalaisesta.

Itä-Suomen poliisi epäilee, että henkirikoksesta epäilty mies liittyy myös syksyllä 2019 kadonneen 35-vuotiaan Saara Arvan tapaukseen.

Viimeisin havainto helsinkiläisestä Arvasta puolestaan tehtiin 31. elokuuta 2019 Neiturin kanavalla Pohjois-Savon Vesannolla.

Arvan tapauksen tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Esko Salo kertoi torstaina IS:lle, että naisen epäillään edelleen joutuneen henkirikoksen uhriksi.

Itä-Suomen poliisilla ei ole missään vaiheessa ollut muita epäiltyjä kuin Mika Moring.

Arva oli samaisen miehen kanssa kesäreissulla, kun hän kolme vuotta sitten katosi.

Saara Arva katosi loppukesästä 2019.

Kaksikko matkaili Pohjois-Savon alueella syrjäisissäkin kolkissa ja majoittui autossa. He olivat liikkeellä mustalla Audilla, josta poliisi pyysi havaintoja naisen katoamisen jälkeen.

Saara Arvan katoamisen jälkeen poliisi ryhtyi epäilemään miestä taposta, ja hän olikin tutkintavankina joulukuusta 2019 toukokuulle 2020, kunnes vangitsemisen edellytyksiä ei enää ollut.

Moring oli päästettävä vapaaksi, mutta poliisi epäilee häntä edelleen henkirikoksesta.