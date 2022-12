Etelä-Suomen lumitilanne on nyt poikkeuksellinen – tällaiselta näyttää Helsingissä ja Espoossa

Suomen eteläosiin satoi keskiviikkoillan ja torstaiaamun välillä runsaasti lunta

Etelä-Suomeen on kertynyt tällä hetkellä poikkeuksellisen paljon lunta, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Tuukka Keränen STT:lle. Lunta on etelässä lähes 30 senttiä, mikä on Keräsen mukaan noin 15 senttiä tavanomaista enemmän.

Etelä-Suomen lumimäärät ovat lähes samat kuin Lapissa, jossa lumen syvyys on 30 sentin molemmin puolin.

– Esimerkiksi Pyhtäällä Kymenlaaksossa on kertynyt 32 senttiä lunta. Se on saman verran kuin Enontekiöllä, Keränen sanoo.

Muualla Suomessa lunta on vähemmän. Keski- ja Itä-Suomessa lumen syvyys on jäänyt 15–20 sentin paikkeille. Lännessä on alueita, joilla on Keräsen mukaan vain muutama sentti lunta.

Loppuviikon aikana kertyy Keräsen mukaan vielä muutama sentti lunta lisää eri puolilla Suomea. Lunta ei tule kuitenkaan yhtä paljon kuin alkuviikolla.

– Viiden sentin lumikertymät voivat olla perjantain ja viikonlopun aikana mahdollisia. Lumen syvyys voi olla joillakin paikkakunnilla viikon päätteeksi siis 35 senttiä.

Ajokeli oli torstaina huono tai erittäin huono kaikkialla Suomessa Fintrafficin tieliikennekeskuksen mukaan.

Tieliikennekeskus muistuttaa autoilijoita oikeasta tilannenopeudesta ja turvaväleistä.

Aamu valkeni Käpylän kaupunginosassa Helsingissä valkoisena.

Runsaan lumentulon vuoksi Ilmatieteen laitos oli varoittanut autoilijoita huonosta ajokelistä.

Lumisade ei saanut tätä pyöräilijää jättämään pyöräänsä kotiin.

Linjan 1 raitiovaunu matkalla Käpylästä kohti Eiraa.

Tämä kuva tiivistää osuvasti talviautoilun ”riemun”.

Etsi kuvasta polkupyörä.

Runsaat lumisateet aiheuttavat teiden kunnossapidossa töitä.

Kevättä odotellessa?

Kauppatorin edustalla meri ei ollut vielä torstaina jäätynyt.

Espoon keskus torstaiaamuna 8.12.2022.