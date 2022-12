Nuorten osuus Suomen huumekuolemista on edelleen suuri, vaikka huumevainajien keski-ikä onkin nousussa. Huumeisiin kuoli Suomessa viime vuonna useampi ihminen kuin kertaakaan tilastoinnin aikana.

IS raportoi nuorten dramaattisesti kasvaneesta huumeongelmasta ensi viikolla.

Tilastokeskus julkaisi perjantaina vuonna 2021 Suomessa kuolleiden kaikki kuolemansyyt. Tuoreiden tilastojen mukaan yleisimmät kuolinsyyt ovat edelleen verenkiertoelinten sairaudet ja kasvaimet.

Myös dementiaan ja Alzheimerin tautiin kuolee jatkuvasti Suomessa yli 10 000 ihmistä joka vuosi. Tauteihin kuolleiden määrän kasvu selittyy osin suomalaisten ikääntymisellä.

Suomessa kuolleet 2021

(suluissa vuoden 2020 luvut)

Kuolleita yhteensä 57 632 (55 498)

Verenkiertoelinten sairaudet 18 789 (18 496)

Kasvaimet 13 550 (13 411)

Dementia, Alzheimerin tauti 11 455 (10 673)

Tapaturmat (pl. alkoholimyrkytykset) 2 336 (2 213)

Hengityselinten sairaudet 1 766 (1 749)

Alkoholiperäiset taudit ja alkoholimyrkytys 1 646 (1 716)

Ruuansulatuselinsairaudet (ei alkoholiperäiset) 1 401 (1 359)

Itsemurhat 747 (717)

Koronavirus 952 (558)

Nuorten päihdekuolemat ovat olleet Suomessa kasvussa vuosia. Vuonna 2021 huumeisiin kuoli Tilastokeskuksen mukaan tasan100 alle 30-vuotiasta. Vaikka vuonna 2021 kuolikin vähän vähemmän alle kolmekymppisiä kuin edellisenä vuonna, ovat luvut edelleen korkeat.

Yhteensä kaikenikäisiä kuoli Suomessa huumeisiin 287. Edellisenä vuonna luku oli 258. Huumeisiin kuoli Suomessa viime vuonna useampi ihminen kuin kertaakaan tilastoinnin aikana. Nuorten osuus luvusta on myös edelleen suuri.

Tilastokeskus käyttää huumausainekuolemien määrittelyssä EU:n Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen EMCDDA:n määritelmää (ns. B-luokka) Huumausainekuolemat luokitellaan vaikuttavimmaksi arvioidun aineen mukaan. Suomessa suurin osa huumausainekuolemista liittyy useamman aineen samanaikaiseen käyttöön.

Nuorten ihmisten lisääntyvä kuoleminen huumeisiin on Suomessa poikkeuksellinen ilmiö. Esimerkiksi EMCDDA on kertonut, että muualla Euroopassa huumeisiin kuollaan huomattavasti vanhempina kuin Suomessa. Täällä huumeisiin kuollaan keskimäärin noin 35-vuotiaina, kun muualla Euroopassa huumevainajien keski-ikä on 41 vuotta.

Vaikka huumeisiin kuolleiden keski-ikä on ollut hienoisessa nousussa, Suomessa huumeisiin kuolee edelleen suhteessa enemmän alle 25-vuotiaita kuin missään EMCDDA:n tilastoimassa Euroopan maassa.

Huumeiden käyttö on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n mukaan lisääntynyt Suomessa koko 2000-luvun ajan. Kun huumeiden kokeilu ja käyttö yleistyvät, lisääntyvät luonnollisesti myös huumeiden aiheuttamat vakavat haitat. THL:n mukaan nuorten eurooppalaisesti suuriin huumekuolemiin johtavia syitä ovat esimerkiksi käytön aloittaminen nuorena, päihteiden yhdistelmäkäyttö ja korkean riskin käyttötavat, esimerkiksi suonensisäinen huumausaineiden käyttö.

Tilastokeskuksen kuolemansyytilastoista käy ilmi, että alkoholiperäisiin tauteihin ja alkoholimyrkytykseen menehtyi vuoden 2021 aikana 1 646 henkeä. Kuolleiden määrässä on tapahtunut pieni pudotus. Vuonna 2020 samoihin syihin kuoli 1 716 ihmistä. Alle 20-vuotiaita nuoria ei kuollut suoraan alkoholiin yhtään.

Alkoholin vaikutuksen alaisena nuoria kuolee kuitenkin paljon. Vuoteen 2016 saakka 2000-luvulla väkivallan ja liikenteen uhreina humalassa kuoli jatkuvasti vähemmän nuoria. Ainakin toissa vuonna tilanne näytti kuitenkin kääntyneen. Alkoholipäihtyneenä tapaturmiin ja väkivaltaan kuoli viime vuonna 13 alle 20-vuotiasta. Toissa vuonna luku oli 21 ja vuonna 2019 yhteensä 10.

Vuoden 2021 aikana 747 henkilöä teki tilastojen mukaan itsemurhan. Tämä on 30 enemmän kuin edellisenä vuonna. Itsemurhien määrä on kuitenkin vähentynyt melko tasaisesti 1990-luvun alusta alkaen. Itsemurhaluvut ovat kuitenkin puolittuneet reilussa kolmessa vuosikymmenessä.

Lue lisää: Kuoleman­syy­tilasto julki: Liki tuhat kuoli koronaan Suomessa viime vuonna

Koronavirustauti johti vuonna 2021 yhteensä 952 ihmisen kuolemaan. Edellisenä vuonna korona oli tappanut vähemmän, yhteensä 558 ihmistä. Vuosi 2021 oli kuitenkin vasta ensimmäinen kokonainen epidemiavuosi. Koronakuolemien synkin vuosi tulee olemaan kuluva vuosi. Nyt jo nimittäin tiedetään, että koronakuolemat tulevat nousemaan vuonna 2022 tuhansiin. Mutta nyt julkaistut kuolemansyytilastot koskevat vain vuotta 2021.

Koronaan kuolleet ovat joka tapauksessa edelleen enimmäkseen hyvin ikääntyneitä. THL:n tilastojen mukaan koko pandemian aikana Suomessa kaksi kolmannesta koronavirustaudin vuoksi kuolleista on ollut vähintään 80-vuotiaita.