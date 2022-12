Riku oli ”bilekäyttäjä”, joka lupasi jättää huumeet – mutta halusi vetää vielä viimeisen kerran. Lopulta oli todella pienestä kiinni, että hän on tänä päivänä hengissä kertoakseen tarinansa.

IS raportoi nuorten dramaattisesti kasvaneesta huumeongelmasta.

– Jos olisin selvinnyt sänkyyn asti, niin en olisi halvaantunut.

Vajaat kuusi vuotta sitten tuolloin 27-vuotias Riku oli päättänyt käyttää huumeita viimeisen kerran. Hän oli juuri mennyt naimisiin, eikä vaimo katsonut hyvällä miehensä niin sanottua ”bilekäyttöä”.

Mutta jos vielä kerran?

Riku vietti ystävänsä kanssa iltaa vanhempiensa asunnolla Etelä-Suomessa näiden ollessa loma­matkalla. He saunoivat ja ottivat pari olutta.

Kun kaveri lähti, Riku avasi pussukan. Lääkecocktail sisälsi ainakin bentsodiatsepiinia, hermokipulääkkeitä kuten Lyricaa sekä fentanyyliä sisältävää nenäsumutetta – tai näin Riku ainakin luuli. Hän oli tilannut huumeet netistä.

Aamuyöllä noin kello 3–4 aikaan Riku lähetti vaimolleen viestin, että katsoo vielä pari videota Youtubesta ja menee sitten nukkumaan.

– Silloin huomasin, että nyt taisi mennä vähän yli.

Riku nukahti työpöytänsä ääreen tietokoneen eteen. Uni maittoi seitsemän tunnin ajan. Sitten Riku heräsi, eikä pystynyt liikkumaan.

Unihalvaus, Riku tuumi. Sellaisista hän oli kärsinyt aiemminkin.

Minuutit kuluivat, mutta edes pää ei liikkunut. Raajoissa ei ollut tuntoa.

Tämän pöydän ääressä Riku halvaantui.

Huumausaineet olivat olleet osa Rikun elämää nuoresta asti. 15-vuotiaana hän kokeili ensimmäisen kerran kannabista, koska “kaikkihan sitä kokeili”. Kokemus ei kuitenkaan ollut miellyttävä.

Pari vuotta myöhemmin Riku muutti omaan asuntoon ja mietti, että jos kasvattaisi kannabista ja myisi sitä eteenpäin, voisi päästä hyville tuloille.

– Käytiin hakemassa Turusta joltain tyypiltä kasvatustarvikkeet, ja kasvatin vaatekaapissa, Riku sanoo.

Hänen mukaansa ensimmäinen satsi oli kooltaan 400 grammaa. Mikäli tällaisesta sadosta jäisi kiinni, voisi saada päiväsakkoja tai muutaman kuukauden vankeustuomion.

Riku halusi testata tuotteitaan, joten hän ryhtyi polttamaan säännöllisesti. Myöhemmin hän muutti isompaan asuntoon, jossa kasvattamiselle oli omistettu kokonainen huone.

Oma polttelu väheni, mutta rinnalle tulivat muut aineet. Kaikilla halukkailla ostajilla ei ollut rahaa, joten Riku vaihtoi kannabista muun muassa amfetamiiniin. Hänelle kannabis toimi porttihuumeena.

– Kotipaikkakunnaltani saa amfetamiinia helpommin kuin olutta kaupasta. Piriä saa 24/7, Riku sanoo.

Rikun asunto meni remonttiin. Uuden kämpän hankkimisen sijaan kaukokaipuu painoi päälle. Rikun kaveri asui Kiinan Shanghaissa, jonne Riku lähti reissuun. Se vähän venähti.

– Kävi niin, että jo toisena päivänä löysin sieltä itselleni naisen. Jäin sinne sitten yli kolmeksi vuodeksi, Riku sanoo.

RIkun mukaan Shanghain klubeilta sai ostettua tiskin alta kokaiinia ja ekstaasia. Töitä Riku ei tehnyt, vaan eli niillä rahoilla, jotka oli tienannut myymällä kannabista Suomessa.

Vuoden 2017 alussa Riku avioitui. Häät pidettiin Kiinassa. Pariskunnan piti muuttaa Suomeen, mutta puolison viisumiongelmista johtuen Riku palasi yksin.

Täällä hän vietti illan, jolloin oli tarkoitus käyttää huumeita viimeisen kerran.

Siitä tulikin ilta, jolloin Riku käveli viimeisen kerran.

Rikun sormet eivät juuri toimi. Siksi hän joutuu operoimaan matkapuhelimellaan tähän tapaan.

Nyt tuli mokattua ja pahasti, Riku mietti herättyään liikkumattomana työpöydän äärestä.

Päässä jyskytti ajatus siitä, mitä hänen perheensäkin tästä ajattelee. Rikun perhe ei tiennyt pojan bisneksistä tai käytöstä mitään.

Vanhemmat palaisivat matkoiltaan vasta parin päivän päästä. Sitä ennen Riku varmaankin kuolisi – ja kävisi ilmi, että kuolema johtuisi ainakin osittain huumeista.

Pienestä se olikin kiinni.

Joidenkin kymmenien minuuttien päästä Rikun veli tuli asuntoon. Se oli silkka sattuma, sillä veli asuu eri paikkakunnalla.

– Huusin broidille, että soita ambulanssi.

Kun tilanteen vakavuus selvisi, Rikulle yritettiin saada pelastushelikopteri. Rikun vanhempien asunto sijaitsi kuitenkin keskellä metsää, jossa kopterille ei ollut järkevää laskeutumispaikkaa.

Rikua hoidettiin teho-osastolla 2–3 päivää. Hänen raajansa eivät liikkuneet ollenkaan. Syöminen tai edes tv-kanavan vaihtaminen eivät onnistuneet.

Lääkäri sanoi, ettei Riku enää koskaan kävele.

– Sanoin, että voi vittu, sehän on pahin mahdollinen tapaus.

Rikun jaloissa ei ole ollenkaan tuntoa. Kroppa ei toimi rinnasta alaspäin.

Riku oli tilannut huumeita ja lääkkeitä netin kautta Isosta-Britanniasta, Ranskasta ja Suomesta. Hänen mukaansa Suomesta tilattaessa kiinnijäämisen riski oli minimaalinen, koska kirjeet tai paketit eivät menneet tullin läpi.

Tullin valvontajohtaja Hannu Sinkkosen mukaan asia ei ole näin yksinkertainen. Myyjä saattaa olla Suomessa, mutta hyvin todennäköisesti hän tilaa huumeet ulkomailta ostajan kotiosoitteeseen.

– Tämä suomalainen myyjä toimii tällöin ainoastaan postikonttorina, Sinkkonen sanoo.

Tullin valvontajohtaja Hannu Sinkkonen.

Huumeiden posti­myyntiin liittyy Sinkkosen mukaan katu­kauppaa suurempi riski sen suhteen, ettei aine ole sitä, mitä myyjä on luvannut. Syy on looginen: netissä myyjä tietää, ettei joudu kohtaamaan ostajan palautetta, sillä hän on ostajan näkö­kulmasta anonyymi. Kynnys myydä heikompilaatuista tai jopa täysin mainostamansa vastaista tuotetta on matalampi.

Käytännössä vain harva myyjä on pimeän verkon puolellakaan täysin anonyymi. Keväällä 2019 tulli taka­varikoi Tor-verkossa toimineen Silkki­tie-palvelimen, jonka kautta Suomeen myytiin noin 850–900 kiloa huumeita. Takavarikon myötä viranomaiset selvittivät tuhansien myyjien ja ostajien henkilöllisyydet.

Vuoden 2020 lopulla toinen tunnettu markkinapaikka, Torilauta, lopetti toimintansa. Vielä saman vuoden puolella tulli takavarikoi myös Sipulimarketin palvelimen. Sen jälkeen Tor-verkossa ei ole ollut merkittävää suomenkielistä lääke- ja huumausaineiden kauppapaikkaa.

Sinkkosen mukaan huumausaineiden postimyynti Suomeen on vähentynyt huomattavasti näiden palvelimien poistumisen ja sulkemisen jälkeen – toisaalta väheneminen oli alkanut jo vuonna 2017. Silloin tulli paljasti 3 230 huumausainerikosta. Viime vuonna määrä jäi 1 543:een.

Huumeiden postimyyntiä tapahtuu edelleen esimerkiksi Tor-verkossa, keskustelupalstoilla ja sosiaalisessa mediassa.

Rikun neliraajahalvauksen syy ei koskaan täysin selvinnyt.

Mitä todennäköisimmin kaulan selkäydinhermot eivät saaneet yön aikana huonosta nukkumisasennosta johtuen verta ja happea, vaan ne kuolivat. Pää oli väärällä tavalla vinossa tai kumarassa.

Rikulle tuli selkäytimen vaurio kaularangan alueelle C6-nikaman tasolle. Se aiheutti tetraplegian eli neliraajahalvauksen.

Fentanyylin ja muun huume- ja lääkeainecocktailin vuoksi Riku ei yön aikana tuntenut kipua. Fentanyyliä käytetään kipulääkkeenä sairaaloissa anestesian eli kansankielellä nukutuksen aikana.

RIku epäilee, että mikäli hän olisi nukahtanut työpöydän ääreen selvin päin, hän ei olisi herännyt halvaantuneena.

– Fentanyyli veti niin syvään uneen, ettei kipua tuntenut. Jos selvänä nukkuu ja alkaa sattua vitusti, niin sitähän vaihtaa asentoa.

Tehohoitojakson jälkeen Riku vietti vielä kaksi kuukautta sairaalassa ennen kuin aloitti kuntoutuksen.

Riku ei mielestään ollut koskaan koukussa huumeisiin. Hän piti päihtymisestä, mutta ei ollut siihen ainakaan kovin rajusti koukussa. Rikun tarina on esimerkki siitä, kuinka myös huumeiden satunnaisella ”bilekäytöllä” voi olla kohtalokkaita seurauksia.

Irti Huumeista ry:n toiminnanjohtaja Mirka Vainikka.

– Turvallista huumeiden­käyttöä ei ole olemassa, Irti Huumeista ry:n toiminnan­johtaja Mirka Vainikka painottaa.

Päihteet kuuluvat vahvasti suomalaiseen juhlimis­kulttuuriin, Vainikka sanoo. Laillisten päihteiden lisäksi myös huumeiden käyttäminen on 2000-luvun aikana yleistynyt osaksi joidenkin juhlimista ilman, että sitä paheksutaan.

– Tämän lisäksi taustalla on myös vahvasti esillä oleva puhe siitä, että pitää rentoutua. Monille se tarkoittaa päihteiden käyttämistä, Vainikka toteaa.

Siksi ei voi pitää yllätyksenä, että yhä useampi käyttää huumeita satunnaisesti. THL:n jäte­vesi­tutkimusten perusteella bile­huumeina tunnettujen kokaiinin ja etenkin ekstaasin käyttömäärät ovat pääkaupunki­seudulla viikonloppuisin merkittävästi arkea suuremmat.

Vainikka nostaa esille myös sen, että aineiden saatavuus on helpottunut ja valikoima laajentunut. Ihmiset voivat käyttää eri ainetta silloin, kun haluavat rentoutua kuin silloin, kun haluavat juhlia läpi yön.

Satunnaiskäyttämiseen tai käyttämiseen yleensä voi Vainikan mukaan vaikuttaa myös puutteelliset tiedonhankintataidot. Jotkut saattavat aidosti pitää bilehuumeiden käyttämistä turvallisena, koska ovat etsineet netistä vain väitteitä sen puolesta.

– Kukaan ei tiedä, kenelle tulee riippuvuussairaus. Kukaan ei tiedä, kenen sydän pettää. Ihmisillä on erilaiset toleranssit.

” Kukaan ei tiedä, kenen sydän pettää. Ihmisillä on erilaiset toleranssit.

Käsivarren arvet ovat peräisin hermosiirreleikkauksesta.

Riku pyörittää käsissään sytkäriä. Tupakan hän on napannut suuhunsa huulillaan suoraan askista. Kämmenensä sivuosalla hän saa pyöräytettyä sytkäriin tulet.

Pitkän kuntoutuksen jäljiltä Riku pystyy liikuttamaan käsiään hartioista käytännössä normaalisti. Sormia hän voi sen sijaan liikuttaa vain hivenen. Rikun käsivarsissa on hermosiirteet, joiden turvin hän voi liikuttaa yhtä käsivarren lihaksista, joka vaikuttaa myös sormiin.

Käsissä tuntoa on vain peukaloissa ja pienissä osissa etusormia. Etu- ja keskisormessa on pieniä palovammoja. Ne ovat tulleet siitä, kun Riku ei ole hoksannut tumpata tupakkaa ajoissa.

Riku kertoo pudonneensa pyörätuolista kerran niin, että polvilumpio halkesi. Sen kuntouttaminen ei pahemmin kiinnostanut, sillä eihän hän muutenkaan enää kävelisi. Jaloissa ei myöskään ole tuntoa, joten samapa se.

Keskisormen pieni palovamma ei tuottanut Rikulle minkäänlaista kipua.

Riku kertoo olevansa nykyään sinut halvaantumisensa kanssa. Jo kuntoutuksen alku­vaiheilla hän alkoi uskoa hoitajien sanaan siitä, ettei halvaantuminen olekaan pahinta, mitä ihmiselle voi tapahtua.

– Ei se tosiaan ole mikään maailman­loppu, etenkään nyt, kun kädet liikkuvat, hän sanoo.

– Mulla on hyviä ystäviä ja kaunis sekä ihana tyttöystävä.

Riku erosi vaimostaan reilu vuosi halvaantumisen jälkeen. Pari erosi ystävinä, eikä halvaantumisella ollut eron kanssa tekemistä, Riku kertoo.

Rikun nykyinen tyttöystävä Iida tulee keittiöstä olohuoneeseen Rikun luo. Pari tunsi toisensa entuudestaan ja alkoi viestitellä viime kesänä. Sen jälkeen Iida on viettänyt valtaosan öistä Rikun luona.

Iida kertoo, kuinka Rikun halvaantuminen unohtuu toisinaan täysin.

– Kun ollaan menossa nukkumaan ja paijaan häntä, niin saatan yhtäkkiä muistaa, että ai niin, eihän hän tunne kosketusta, Iida sanoo.

Kaunis ja ihana, Riku kuvailee tyttöystäväänsä.

Riku pelaa tabletilta pääasiassa Clash of Clansia.

Halvaantumisessa Rikua vaivaa eniten kaksi asiaa.

Toinen niistä on se, ettei Rikun käsillä pysty pelaamaan tietokone- tai pleikkari­pelejä. Riku oli aikanaan jäsen Suomen parhaimmistoon kuuluneista Counter Strike -joukkueista.

– Mutta ei näillä sormilla pelata enää kuin tabletilta joitain pelejä.

Toinen ikävä asia on se, että joutuu koko ajan olemaan autettavana. Rikulla on avustaja joka päivä kahdeksan tunnin ajan. Lisäksi kotihoito pistäytyy aamuisin.

– On aina vaikea sanoa avustajalle, että voisiko imuroida tai tehdä ruokaa.

Sekin harmittaa, ettei voi enää soittaa kitaraa. Rikulla oli kotonaan kitara vielä pari kolme vuotta halvaantumisen jälkeen.

– Sitten myin sen helvettiin, kun alkoi vituttaa sen katsominen.

Riku kertoo, ettei ole käyttänyt huumeita halvaantumisensa jälkeen. Siitä tuli tosiaan viimeinen kerta.

CBD-kannabioidia hän kertoo polttaneensa muutaman kerran. CBD ei ole luokiteltu Suomessa huumaus- vaan lääkeaineeksi. Sitä hän poltti lievittääkseen kipuja. Niskaan sattuu koko ajan – kuulemma nytkin. Talvikeleillä kylmyys vihloo sormia. Ulkona ei viitsi olla.

Kipujen vuoksi Rikun asunnon yksi pieni pöytä on täynnä reseptillä saatuja vahvoja lääkkeitä. Samoja, joita monet muut käyttävät päihtymistarkoitukseen.

Riku vakavoituu kertoessaan muutamista huumeita käyttävistä kavereistaan, joita on nähnyt halvaantumisen jälkeen. Ihminen ei kuulemma ole kaunis näky, jos hän on vetänyt piriä ja valvonut kolme päivää.

– Tätä mun ei varmaan pitäisi kertoa, mutta sen jälkeen kun halvaannuin, niin paras kaverini lähti murhasta linnaan. Se pisti mietityttämään, että onko se sen arvoista.

Riku joutuu käyttämään jos jonkinlaisia lääkkeitä kipujensa vuoksi.

Viime kesänä Riku matkusti Iidan kanssa Kreetalle. Ensi vuonna paris­kunta halajaisi Espanjaan. Rikulla on palava halu nähdä maailmaa.

Noin muuten pariskunta tykkää käydä elokuvissa ja syömässä ulkona. Tovi sitten Riku on alkanut opetella toimintaterapeutin kanssa ruoanlaittoa. Sen harjoittelemista on jatkettu myös Iidan kanssa. Viimeksi pari teki tonnikalapastaa, aiemmin jauhelihakastiketta. Tuolloin Riku kuori ja pilkkoi perunat.

– Aluksi luulin, ettei elämästäni tule enää vittuakaan, kun oli täysin muiden armoilla. Jo silloin vertaistuki oli tosi tärkeää, ettei tarvinnut jäädä yksin. Näki ihmisiä, joiden kädet ei liiku yhtään. Mietin, että mulle olisi voinut käydä pahemminkin.

Nyt 33-vuotias Riku haluaisi tehdä tulevaisuudessa itsekin vertaistukityötä.

Hän jää vielä miettimään tilannetta, jolloin sopi silloisen vaimonsa kanssa käytön lopettamisesta ja päätti vetää sen viimeisen kerran. Siitä piti alkaa uusi elämä.

Ja alkoihan se. Mutta ei sillä tavalla kuin Riku oli kuvitellut.

Toisaalta Riku ei osaa sanoa, olisiko ilman tapaturmaa edes onnistunut lopettamisessa.

– Jep. Nyt mä ainakin jäin henkiin.

Rikun ja Iidan nimet on muutettu heidän yksityisyytensä suojaamiseksi. Ilta-Sanomat on nähnyt Rikun halvaantumiseen liittyvän lääkärintodistuksen.