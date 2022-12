Kolmoissurmaaja valmistui vankilassa yllättävään uuteen ammattiin – nämä 6 murhaajaa vapautuvat ensi vuonna

Helsingin hovioikeus on päättänyt vapauttaa kuusi pitkään vankilassa ollutta, elinkautistuomion saanutta murhamiestä. He vapautuvat vuonna 2023.

Tulevana vuonna 2023 kuusi äärimmäisiin rikoksiin syyllistynyttä murhaajaa pääsee vapaalle jalalle.

Heistä kaikki paitsi yksi ovat istuneet vankilassa huomattavasti pidempään kuin 12 vuotta, joka on vähimmäisaika sille, että elinkautiseen tuomittu voi päästä ehdonalaiseen vapauteen.

Elinkautisvankien vapauttamisesta päättää Helsingin hovioikeus. Elinkautisten pituus on viime vuosina ollut noin 14,5 vuotta, mutta viisi kuudesta ensi vuonna vapautuvasta murhamiehestä on ollut vankilassa tätäkin pidempään.

Vapautuvien joukossa on muun muassa Pelson vankilassa tapahtuneeseen vanginvartijan murhaan syyllistynyt mies ja kolmesta henkirikoksesta tuomittu sarjamurhaaja.

1. Nekalan polttomurhaaja

Raakaan kaksoismurhaan Tampereen Nekalassa vuonna 2007 osallistunut mies pääsee elinkautisesta ehdonalaiseen vapauteen. Mies on nykyään noin 36-vuotias.

Helsingin hovioikeus antoi asiassa päätöksen heinäkuussa.

Miehen vapautumisen ajankohta on maaliskuussa 2023, jolloin hän on istunut elinkautista 15 vuotta ja 6 kuukautta.

Mies oli murhien aikaan 21-vuotias. Mies ja kolme muuta tunkeutuivat Nekalassa sijainneeseen, täysin sattumanvaraiseen kerrostaloasuntoon.

Se sattui olemaan ensimmäinen, johon pääsivät sisään. Hetkeä aiemmin he olivat yrittäneet päästä sisään muihinkin asuntoihin.

Murhasta syytetty mies peitti kasvonsa oikeuskäsittelyn alkaessa vuonna 2008.

Surmat olivat poikkeuksellisen raa’at ja julmat. Uhreja pahoinpideltiin silityslaudalla, suihkuletkulla ja paistinpannulla. Heitä kuristettiin, potkittiin ja heidän päällään hypittiin.

Välillä tekijät poistuivat paikalta tankkaamaan autoaan, mutta palasivat asuntoon viemään verityön loppuun. Puolustuskyvyttömiä uhreja lyötiin vielä puukolla ja viillettiin mattoveitsellä.

Lopuksi nyt elinkautisesta vapautuva mies sytytti asunnossa tulipalon käyttämällä sytykkeenä papereita ja rättejä. Tarkoituksena oli ilmeisesti henkirikosten peittely.

Ryöstösaaliikseen asunnosta tekijät saivat kymmenen euroa, viinapullon ja satunnaisia tavaroita.

Hovioikeuden mukaan miehen väkivaltarikoksen uusimisriski on matala. Miehen vapauttamista puolsi myös se, että hän on osallistunut aktiivisesti vankilan toimintaan koko vankeutensa ajan, ja hän on suorittanut kaksi ammatillista perustutkintoa.

Mies on ollut sijoitettuna pitkään avolaitokseen, ja hän on pystynyt sitoutumaan jo pidemmäksi aikaa päihteettömyyteen.

2. Vaimonsa kuristanut

Raakaan murhaan syyllistyi myös tekoaikaan nelikymppinen mies, joka vapautuu 17. lokakuuta 2023 kärsittyään elinkautista vankeusrangaistusta 15 vuotta ja 6 kuukautta.

Surmatyöhön johtanut kierre sai alkunsa vuonna 2007, kun oppisopimuksella lähihoitajana työskennellyt nelikymppinen mies jäi kiinni kavallettuaan asiakkaalta useita satoja euroja.

Mies sai potkut ja asia eteni poliisille.

Samalla mies ymmärsi, että hänen ja 42-vuotiaan vaimonsa hyvin edennyt adoptioprosessi tyssäisi.

– Päätin, että hän ei saisi tietää potkuistani ja tulevasta tuomiosta, kertoi mies poliisille jäätyään kiinni yli kuukauden pakoilun jälkeen.

Mies surmasi nukkumassa olevan vaimonsa. Hän löi tätä lihanuijalla päähän, kuristi ja tukehdutti kuoliaaksi. Tekonsa jälkeen mies pakeni Kaakkois-Aasiaan. Lopulta hän ilmoittautui itse poliisille Vietnamissa.

Miehen vankeusaika ei ole sujunut täysin moitteettomasti, sillä hänet on tuomittu sen aikana sakkorangaistukseen huumausainerikoksesta. Lokakuussa 2016 hän oli yrittänyt salakuljettaa vankilaan kehonsa sisällä olleessa hivakassa 7,5 grammaa Subutexia, palan Subutex-laastaria ja kaksi sim-korttia.

IS uutisoi tapauksesta marraskuussa 2008.

Helsingin hovioikeus huomauttaa myös, että mies on päihteidenkäyttönsä takia siirretty kahdesti avovankilasta takaisin suljettuun vankilaan. Hän suorittaa tuomiotaan tälläkin hetkellä suljetussa vankilassa ja jonottaa paikkaa avovankilaan.

Myös miehen vapauttamista puoltavien seikkojen lista on pitkä. Siihen kuuluu muun muassa osallistuminen vankilan toimintaan, suhteellisen hyvä vankila-aikainen käyttäytyminen, rangaistusajan suunnitelman tavoitteiden eteneminen ja osittainen toteutuminen sekä vankeusaikana esille tullut halukkuus opiskella lisää runsaasta koulutuksesta huolimatta.

Mies on myös työskennellyt vankilasta käsin lyhyen aikaa siviilityössä. Lisäksi mies on ilmoittanut, että hän on motivoitunut päihteettömyyteen ja jatkamaan Miessakin Lyömätön linja -tapaamisia.

Hovioikeus katsoo, että ei ole olemassa ilmeistä vaaraa siitä, että mies syyllistyisi vapauduttuaan henkeä, terveyttä tai vapautta törkeästi loukkaavaan rikokseen.

3. Pelson vanginvartijamurhaaja

Toinenkin Pelson vankilan vanginvartijan murhasta ja työopettajan murhan yrityksestä elinkautiseen vankeuteen tuomittu mies astuu pian vapaalle jalalle. Helsingin hovioikeus on määrännyt vapauttamispäiväksi 17. huhtikuuta 2023.

Mies on vapautuessaan istunut elinkautista rangaistustaan poikkeuksellisen pitkään, noin 19 vuotta. Hän on vapautuessaan noin 54-vuotias.

Elinkautiseen vankeustuomioon johtanut henkirikos tapahtui kahden pudasjärveläisen miehen paetessa Pelson vankilasta Vaalassa helmikuussa 2004.

Pakonsa yhteydessä he surmasivat vanginvartijan kirveellä, vasaralla, moskavasaralla ja puukolla. Vankilan puutyökurssin opettajana toiminut siviili taas sai elinikäiset ja vaikeat vammat.

Väkivallan jälkeen miehet varastivat opettajan auton. Pakomatka jäi lyhyeksi, sillä miehet otettiin kiinni Muhoksella, muutaman kymmenen kilometrin päässä vankilasta.

Pelson vankilan pihamaan lumihankeen oli jätetty kynttilöitä ja ruusu surmatun vanginvartijan muistoksi. Kuva on vuodelta 2004.

Mies on vankilassa nyt viidettä kertaa. Hänen rikoshistoriassaan on aiempia tuomioita väkivaltarikoksista ja myös huumausaine- ja omaisuusrikoksista sekä liikennerikoksista.

Arvio miehen riskistä syyllistyä väkivaltarikoksen uusimiseen ei puolla hänen vapauttamistaan. Toisaalta riskiarviosta, vankilan lausunnosta tai muustakaan asiassa esitetystä selvityksestä ei ilmene sellaisia seikkoja, että voitaisiin päätellä olevan olemassa ilmeinen vaara miehen syyllistymisestä henkeä, terveyttä tai vapautta loukkaavaan rikokseen vapauduttuaan, hovioikeus perusteli.

Näin Ilta-Sanomat kertoi murhatyöstä tuoreeltaan vuonna 2004.

4. Heinolan kolmoissurmaaja

Kolmesta murhasta 29-vuotiaana tuomittu sarjasurmaaja astelee ehdonalaiseen vapauteen heinäkuun viimeisenä päivänä vuonna 2023.

Miehen elinkautisen vankeustuomiota tulee tuolloin kuluneeksi 17,5 vuotta.

Mies tuomittiin törkeästä kuolemantuottamuksesta, taposta ja murhasta vuonna 2006. Uhrit olivat hänen miesystäviään.

Ensimmäinen surma tapahtui jo elokuussa 1996. Tuolloin mies oli laittanut sekakäyttäjäystävänsä ulottuville sattumalta käsiinsä saamiaan syöpälääkkeitä.

Seuraavana vuonna mies tarjoili uhrilleen ”tähtitieteelliseksi” kuvatun määrän huumeeksi luokiteltua Abalgin-kipulääkettä.

Lääkkeen myynti on lopetettu Suomessa vuonna 2009, koska se oli selvästi myrkyllisempi kuin muut vastaavat kipulääkkeet ja sen ja alkoholin yhteiskäyttö johti useisiin kuolemantapauksiin.

Oikeus piti uskottavana todistajaa, joka kuuli puhelimessa uhrin puhuvan sekavia ja miehen tuputtavan hänelle lisää lääkkeitä.

Murha tapahtui marraskuussa 2005. Uhri oli 54-vuotias yritysjohtaja, jonka kanssa mies oli rekisteröinyt parisuhteen elokuussa.

Ilta-Sanomat kertoi kertoi sarjamurhaajan oikeudenkäynnistä vuonna 2006.

Mies oli ilmoittanut viranomaisille heränneensä puolisonsa vierestä vapaa-ajanasunnolta Heinolan Vierumäeltä ja todenneensa miehen kuolleeksi. Tässäkin tapauksessa miehen kuolema johtui Abalginin ja alkoholin yhteisvaikutuksesta.

Miehen vapauttamista puoltavat hänen osallistumisensa vankilan työtoimintaan sekä päämäärätietoinen opiskelu ja työskentely. Mies on lukenut itsensä vankilassa lakimieheksi.

Hovioikeus huomautti myös, että miehen vankeus avolaitoksessa on sujunut pääsääntöisesti hyvin. Elokuussa 2020 hän syyllistyi huumausaineen käyttörikokseen ja sai siitä kurinpitorangaistuksen. Muuten hän ei ole syyllistynyt vankeusaikana uusiin rikoksiin.

Toisaalta hänen käyttäytymisestään on tehty vankitietojärjestelmään lähes 30 kirjausta ja viimeisin merkintä on suhteellisen tuore. Merkintöjen laatu ei kuitenkaan ole sellaisen, että se puhuisi ainakaan vahvasti vapautumista vastaan.

5. Iisalmen retkikirvesmurhaaja

22-vuotiaan miehen Iisalmessa helmikuussa 2011 yhdessä 30-vuotiaan rikoskumppaninsa kanssa murhannut, tuolloin 21-vuotias mies vapautuu ehdonalaiseen 1. lokakuuta 2023.

Vapautuessaan mies on istunut vankilassa 12 vuotta ja 8 kuukautta.

Vapautuva mies ja tämän niinikään elinkautiseen vankeusrangaistukseen tuomittu rikoskumppani olivat menneet uhrin asuntoon ja ryhtyneet pahoinpitelemään tätä.

Pahoinpitely oli muuttunut koko ajan voimakkaammaksi ja raaemmaksi. Sohvalla istunut uhri ei ollut käsillä tekemiään torjuntaliikkeitä lukuun ottamatta juurikaan kyennyt puolustautumaan ja suojautumaan häneen kohdistetulta väkivallalta.

Retkikirvesmurhaan syyllistyneiden miesten teot käsiteltiin Pohjois-Savon käräjäokeudessa. Kuva on vuodelta 2017.

Miehet löivät uhria retkikirveellä ja kääntöveitsellä ainakin 90 kertaa. Erittäin voimakkaat iskut olivat osuneet suurimmaksi osaksi pään ja kaulan alueelle.

Väkivallanteko oli kestänyt yli tunnin ajan ja uhrille oli aiheutettu tarkoituksellisesti kovia tuskia ja tekoa oli pitkitetty tuskien lisäämiseksi. Pahoinpitelyä oli jatkettu vielä tekijöiden havaittua uhrin olleen täysin puolustuskyvytön.

Poistuessaan he anastivat asunnosta tietokoneen. Mielentilatutkimuksen perusteella tuomitut olivat teon tehdessään täydessä ymmärryksessä.

Mies sijoitetaan ennen vapauttamista puoleksi vuodeksi valvottuun koevapauteen.

Vapauttamista arvioidessaan hovioikeus antoi jonkin verran painoarvoa sille, että mies oli rikoksen tehdessään melko nuori.

Lisäksi se katsoi, ettei ole ilmeistä vaaraa sille, että mies syyllistyisi vapauduttuaan henkeä, terveyttä tai vapautta törkeästi loukkaavaan rikokseen.

6. Porin jalkajousimurhaaja

Kaksi itselleen tuntematonta naista kotonaan jalkajousella Porissa kesäkuussa 2007 surmannut mies pääsee ehdonalaiseen vapauteen 31. toukokuuta 2023.

Mies oli kutsunut vailla yösijaa olleet yli 20-vuotiaat naiset kotiinsa. Kun he olivat nukahtaneet, mies ampui heitä jalkajousella päähän useita kertoja.

Ampumisen jälkeen hän varmisteli vielä viattomien uhrien hengenlähdön kuristamalla heitä.

Teolle ei löytynyt mitään motiivia. Uhrit eivät antaneet mitään aihetta poikkeuksellisen raakaan tekoon eikä mies edes tuntenut uhrejaan.

Mies oli teot tehdessään vain 19-vuotias. Rikoslain mukaan alle 21-vuotiaana tehdystä rikoksesta elinkautiseen vankeuteen tuomittu vanki voidaan päästää ehdonalaiseen vapauteen aikaisintaan, kun vankilassaoloaikaa on kertynyt kymmenen vuotta. Vapautuessaan mies on istunut vankilassa 16 vuotta.

Hovioikeus päätyi kokonaisarviossaan sen kannalle, että mies voidaan vapauttaa. Se perustelee vapauttamista etenkin juuri sillä, että mies oli teot tehdessään hyvin nuori ja istunut vankilassa pitkään.

Kahdesta murhasta tuomittu mies Porin käräjäoikeuden istunnossa.

Lisäksi vapauttamista puoltaa miehen rangaistusajan suunnitelman toteutuminen osin sekä vankila-aikainen erilaisiin toimintaohjelmiin osallistuminen.

Vaikka hänen vankila-aikainen käyttäytymisensä ei ole ollut moitteetonta, se ei puhu vapauttamista vastaan, sillä hän ei ole syyllistynyt yhteenkään vakavaan rikkomukseen.

Lisäksi hovioikeus pitää uskottavana miehen kertomusta psyykkisen terveydentilansa kohentumisesta ja pyrkimyksestä kouluttautua ammattiin.

Miehestä tehty riskiarvio sen sijaan ei puolla vapauttamista, hovioikeus totesi. Toisaalta riskiarviosta, vankilan lausunnosta tai muustakaan asiassa esitetystä ei ilmene sellaisia seikkoja, että voitaisiin päätellä olevan olemassa ilmeinen vaara miehen syyllistymisestä henkeä, terveyttä tai vapautta törkeästi loukkaavaan rikokseen vapauduttuaan.