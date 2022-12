Viisumirajoitukset purevat.

Helsinki-Vantaan lentoaseman pysäköintihallissa saa nykyisin hakemalla hakea Venäjän rekisterissä olevia autoja.

Vielä kesällä venäläisten autoja oli hallissa vieri vieressä. Autot olivat hintavia luksusmalleja, kuten S-sarjan Mersuja.

Nyt kun menee esimerkiksi lentoaseman P3-parkkihalliin, venäläisiä autoja näkyy kussakin kerroksessa yksittäisiä kappaleita.

Lentoasemayhtiö Finavia mainostaa P3-parkkihallia pitkäaikaiseen pysäköintiin. Hallissa on pysäköijille kuusi kerrosta, ja ohjeet ovat myös venäjän kielellä.

Hallissa on tähän aikaan vuodesta puolityhjää.

Venäläisiä autoja oli viime viikon keskiviikkona koko hallissa yhteensä 14, mikä on viitisen prosenttia pysäköintihallin autokannasta. Pudotus on huima elokuun puolivälistä, jolloin IS laski venäläisten autojen määräksi 298.

P3-parkkihallissa pysäköijille on ohjeet myös venäjäksi.

Pysäköinnistä vastaava johtaja Jukka Isomäki Finaviasta sanoo, ettei lentoasemayhtiö pidä tilastoa pysäköivien autojen kansalaisuuksista.

– Silmämääräisesti voi kuitenkin sanoa, että venäläisten autojen määrä on vähentynyt.

Isomäen mukaan voi olettaa, että valtionhallinnon ja viranomaisten toimilla ovat omat vaikutuksensa.

– Onko muita syitä, niistä meillä ei ole tietoa.

Helsinki-Vantaalle pysäköidyissä autoissa näkyy rekisterikilpien oikeassa laidassa numeroita 98 tai 198, mistä voi päätellä autojen tulevat Pietarista.

Yhteistä kesän pysäköintiin on siinä, että venäläisissä rekisterikilvissä olevat autot ovat hintavia malleja. Helsinki-Vantaalla näkyy paljon Land Rovereita ja Mercedes Benz-malleja.

Parkkihallissa oli keskiviikkona hiljaista.

Ei ihme, jos venäläiset rekisterikilvet ovat vähentyneet katukuvasta. Syyskuun lopussa Suomen valtio kiristi venäläisten maahantulomääräyksiä.

Suomeen pääsee Venäjältä vain ne, joilla on jotakin asiaa Suomeen. Pelkkä lomailu tai shoppailu eivät riitä viisumin saamisen perusteeksi.

Kiristykset näkyvät itärajalla, jossa venäläisten määrä on romahtanut murto-osaan ennen koronaa olleista matkustajamääristä.

– Arkipäivänä Suomeen tulee noin 800 venäläistä ja viikonloppuisin puhutaan 1 200–1 300 tulijasta päivää kohden, Rajavartiolaitoksen kansainvälisen yhteistyön yksikön päällikkö, eversti Matti Pitkäniitty laskee.

Ennen koronarajoituksia itärajalla saattoi tavallisena arkipäivänä tulla Suomeen yli 10 000 venäläistä.

Pitkäniitty odotti rajoitusten tultua voimaan suurempia tulijamääriä Venäjältä.

– Vaikuttaa siltä, että venäläiset ovat itse rajoittaneet omaa tulemistaan.

Pitkäniityn havaintojen mukaan merkittävä muutos rajalla on matkailun suuntautumisessa.

Kun mobilisaatio oli käynnissä Venäjällä, Suomeen saattoi saapua päivässä Venäjältä 5 000–7 000 henkeä. Heistä 80 prosenttia kertoi olevansa läpikulkumatkalla muihin maihin.

– Tällä hetkellä noin kymmenen prosenttia Suomeen tulijoista kertoo olevansa läpikulkumatkalla, Matti Pitkäniitty vertaa.

Keskiverto venäläismatkailija käväisee Suomessa toimittamassa käytännön asioita ja palaa sitten Venäjälle.

Venäjälle rekisteröity auto P3-parkkihallissa 7. joulukuuta.

Pitkäniitty arvelee, että viisumin saaneet venäläiset vierailevat pääkaupunkiseudulla, Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa eli siellä, missä venäläiset ovat käyneet aiemminkin kaupoissa tai tapaamassa sukulaisia.

Uusien määräysten mukaan venäläisellä täytyy olla välttämätön syy, jotta hän saa viisumin Suomeen.

– Mikään turismi ja lomailu ei ole tällä hetkellä enää hyväksytty syy. Vaikka omistaa kiinteistön tai mökin Suomessa, ei ole oikeutta tulla lomailemaan tänne. Mökkiä voi ylläpitää, mutta perheen kanssa ei voi tulla viikoksi laittamaan mökkiä talviteloille.

Minkälaisia ihmisiä voivat olla ne, jotka ovat jättäneet Helsinki-Vantaalle autonsa ja lähteneet siitä lentämällä eteenpäin?

– Siellä voi olla ihmisiä, joilla on välttämätön syy matkustaa keski-Eurooppaan, Pitkäniitty arvelee.

Pitkäniitty lisää, etteivät venäläiset rekisterikilvet autossa tarkoita sitä, että autolla ajaa vain Venäjän kansalainen.

– Siellä voi olla esimerkiksi venäläisen yrityksen palveluksessa, Venäjällä työskentelevä vaikka saksalainen.

Pitkäniitty muistuttaa, että tähän aikaan vuodesta on vähän lomailuliikennettä ja rajanylityspaikoilla on hiljaista.

– Voi olla, että kun päästään joulunpyhiin, Helsinki-Vantaalla näkyy enemmän venäläisissä kilvissä olevia autoja. Voi olla eurooppalainen tapaus tai Venäjällä asuvat perheenjäsenet, jotka menevät käymään jossain Euroopassa.

Venäläisten joulun pyhät alkavat uuden vuoden tienoilla, mikä on itärajalla ollut ruuhkaista aikaa, kun venäläiset ovat tulleet Suomeen ostoksille ja lomailemaan hiihtokeskuksiin.

Pitkäniitty ennustaa, että tänä vuonna ei itärajalla synny takavuosien tapaan ruuhkia, sillä venäläisten lomailu Suomessa ei ole mahdollista.