"Lähes koko maassa satelee.”

Luminen sää jatkuu torstaina, mutta keskiviikon sademääristä jäädään kuitenkin kauas. Lumisaderintama pyyhkii päivän aikana Suomen yli pohjoiseen.

– Lähes koko maassa satelee, sanoo Forecan päivystävä meteorologi Anna Latvala.

Sateet alkavat heiketä Etelä-Suomessa aamupäivän aikana, ja ne siirtyvät hiljalleen kohti pohjoista.

– Etelässä sataa vain joitakin kuuroja. Pohjoisessa sateet yleistyvät päivän mittaan, Latvala sanoo.

Latvala sanoo, että torstain sademäärät jäävät melko pieniksi. Lähes koko maassa sataa 2–5 senttiä. Eniten lunta on luvassa Keski-Suomeen, jossa voi sataa paikoin yli viisi senttiä.

Lämpötila on koko maassa lähes koko maassa pakkasella. Mitä lähemmäs etelärannikkoa liikutaan, sitä todennäköisemmin lämpötila nousee lähelle nollaa astetta.

– Rantaviivassa lämpötila on nollan paikkeilla, Lapissa on lähemmäs kymmenen astetta pakkasta, Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Helena Laakso sanoo.

Myös torstaina liikenteessä on syytä äärimmäiseen tarkkuuteen, sillä ajokeli on erittäin huono Uudellamaalla, Kymenlaaksossa ja Kanta-Hämeessä. Muualla maassa ajokeli on huono. Myös kevyen liikenteen väylät ovat liukkaita.

– Ajokeli on huono koko maassa, Laakso sanoo.

Latvala sanoo, että liukkautta lisää entisestään se, että kovaksi pakkautuneen lumen päälle sataa päivän aikana lisää lunta, joskin sademäärät jäävät vähäisiksi.