Pelti on kolissut Uudellamaalla.

Uudellemaalle on luvattu lumisadetta koko yöksi. Sadekertymää on luvassa noin kahdeksan senttiä.

Helsingin pelastuslaitos varoittaa huonosta ajokelistä. Lumisade tulee pelastuslaitoksen mukaan ottaa huomioon etenkin tieliikenteessä.

Illalla Helsingin pelastuslaitoksen alueella on ollut useita tieliikenneonnettomuuksia samaan aikaan.

Pelti on kolissut muun muassa Tuusulanväylällä Tuomarinkylän liittymässä ja Lahdenväylällä Kehä I:n ja Porvoonväylän liittymässä.

Ilmatieteen laitos varoittaa, että liikennesää on erittäin huono lumipyryn vuoksi ja onnettomuusriski on huomattava. Varoitus on voimassa perjantaihin asti.

Liikenteessä on mahdollisesti suuria häiriöitä.

Uudenmaan lisäksi varoitus on voimassa Kymenlaaksossa.