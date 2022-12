Suomen lasten itsenäisyyspäivän juhlaan osallistui keskiviikkona 558 kymmenvuotiasta. Kustakin Suomen kunnasta juhliin oli valittu kaksi lasta.

Pääministeri Sanna Marin (sd) toivotti sadat lapset kätellen tervetulleeksi Suomen lasten itsenäisyyspäivän juhlaan Säätytalossa keskiviikkona.

Iltapäiväkahden jälkeen lapsista täyttyvässä Säätytalossa vallitsee väreilevän odottava tunnelma. Pääoven avautuessa ja juhlavieraiden astellessa sisään lumipyry ja kylmä viima puhaltavat juuri sisään päässeiden ja takkinsa riisuneiden niskaan pakottaen heidät peremmälle.

Säätytaloon sisään astuneen verkkokalvoille värittyy ensimmäiseksi mitä moninaisin pukuloisto. Päälle on puettu niin herkkää pitsiä, vaaleanpunaista tylliä kuin ruudullisia kauluspaitojakin.

Ensimmäiset vieraat saapuivat Säätytalolle kello 14.

Säätytalon aulassa kävi kova kuhina iltapäiväkahden jälkeen.

Säätytalon aulassa vastaan kävelevä Siiri Salminen on pukeutunut tummaan mekkoon. Vaaleat hiukset on solmittu kiinni vaaleanpunaisella, rusettia muistuttavalla hiuskoristeella. Salminen kertoo odottavansa eniten sitä, että pääsee kättelemään Marinia.

Pääministerille hän haluaisi sanojensa mukaan lähettää hyviä terveisiä Karviasta.

– Lisäksi haluaisin kertoa siitä, että Suomi on mielestäni oikein mahtava maa asua ja kasvaa kaikille, hän tiivistää.

Myös vieressä seisovalla Emma Alatalolla on asiaa Marinille.

– Haluaisin kertoa ainakin sen, että hyvää itsenäisyyspäivää, vaikka se oli tiistaina. Haluaisin myös sanoa, että Suomi on kyllä tosi mahtava paikka, kun meillä on oma kulttuuri. Suomi on mahtava paikka asua ja elää, Alatalo sanoo.

Siiri Salminen (vas.) ja Emilia Alatalo haluaisivat kertoa pääministerille muun muassa sen, että Suomi on mahtava paikka asua.

Salmisen mukaan on erityisen hienoa, että Suomessa on muun muassa oma presidentti ja kieli sekä tapoja, jollaisia ei muilla mailla ole.

Alatalo on samoilla linjoilla vierustoverinsa kanssa.

– Itsenäisyys merkitsee minulle vapautta ja turvallisuutta. Meillä on oma kulttuuri ja omia juttuja, joita muissa maissa ei ole. Olemme myös keksineet omia asioita, hän luettelee.

Kello lähestyy kolmea, jolloin Marinin, valtiovarainministeri Annika Saarikon (kesk), oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin (r) ja ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalon (vihr) on määrä saapua paikalle kättelemään vieraiksi kutsutut kymmenvuotiaat. Kättelypaikan läheisyyteen on kerääntynyt runsain määrin päivän kohokohtaa odottavia lapsia.

Siellä ovat myös Aada Lukander ja Lino Kaukoluoto. Kaksikko kertoo odottavansa eniten kättelyä ja mysteeriesiintyjää, jonka on määrä kiivetä lavalle juhlan aikana.

Kaukoluodon terveiset pääministerille ovat yksiselitteiset.

– Jatka samaan malliin, hän tokaisee.

Aada Lukander ja Lino Kaukoluoto jännittivät, kuka paljon puhuttu mysteeriesiintyjä on.

Tänä vuonna Suomen lasten itsenäisyyspäivän juhlan teemaksi valikoitui tulevaisuuden tekijät. Lapsia pyydettiin tekemään ennakkoon päivän teemaa kuvastava piirros, valokuva, runo, tarina tai jokin muu taideteos. Tuotokset olivat esillä digitaalisesti Säätytalon aulassa.

Lukander ja Kaukoluoto kertovat taiteilleensa teoksen, jonka toinen puoli esittää tulevaisuuden kaupunkia ja toinen tulevaisuuden luontoa. Taidonnäytteestä löytyy muun muassa lentäviä autoja.

Nella Myyryn taideteoksessa oli ekologinen tulevaisuuden kulkuneuvo.

– Niiden (kulkuneuvojen) piti olla ekologisia, ettei ilmastonmuutos menisi siihen pisteeseen, että tämä maailma kuolee, Myyry kertoo.

Myyry ei osaa eritellä yhtä asiaa, mitä odottaa juhlilta eniten. Hänen vieressään seisova Taavi Nevalainen tiivistää odotuksensa yhteen sanaan: ruokailu.

Nella Myyry (vas.) ja Taavi Nevalainen.

Kättelyalueen vieressä seisova Salla Rajamäki kertoo odottavansa sitä, että saa kasvatettua tietopankkiaan Suomeen liittyvän tiedon osalta juhlien aikana. Hänen seurassaan oleva Amalia Luoma kertoo odottavansa uusia kokemuksia.

Itsenäisyys merkitsee kaksikolle muun muassa vapautta päättää omista asioista.

– Mielestäni on hienoa, että Suomi on itsenäistynyt ja siitä on tullut oma maansa, Luoma sanoo.

Rajamäeltä ja Luomalta lähtee pääministerille iloiset terveiset.

– Hän on tehnyt hyvää työtä, Rajamäki kehuu.

Amalia Luoman (vas.) ja Salla Rajamäen mukaan itsenäisyys tarkoittaa muun muassa vapautta päättää omista asioista.

Rajamäki ja Luoma ihmettelivät ohjelmaa, joka järjestettiin kättelyn alkamisen odottelun ajaksi.

Kun kättelyn alkuun on viisi minuuttia, tulee poika kysymään kelloa. Samalla hän kertoo aikataulun myöhästyvän 15 minuutilla. Tilaisuuteen saapuvalla Marinilla ja muilla ministereillä on takanaan muun muassa tiukkatunnelmainen hallituksen puheenjohtajaviisikon kriisikokous.

Monista viihdeohjelmista tuttu näyttelijä Christoffer Strandberg avaa tilaisuuden virallisesti noin kello 15.15. Marinia, Saarikkoa, Henrikssonia ja Ohisaloa ei tarvitse odotella muutamaa minuuttia kauempaa.

Marinin lisäksi lapsia kättelivät Saarikko, Henriksson ja Ohisalo.

Marinin kättelystä läpi kulki kaikkiaan 558 lasta.

Kättelyn ja pienen ruokatauon jälkeen ohjelmassa on Cantores Minores -kvartetin esittämä Maamme-laulu, jonka jälkeen estradin saavat ministerit, Mannerheimin Lastensuojeluliiton pääsihteeri Milla Kalliomaa sekä lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen.

Marin toivottaa puheessaan juhlavieraat lämpimästi tervetulleiksi ja kertoo, että juhlista on syytä ottaa kaikki ilo irti, sillä yhteen kokoontuminen ei ole ollut kahtena menneenä itsenäisyyspäivänä koronan vuoksi mahdollista.

Marinin mukaan hallituksen ministerien tehtävä on huolehtia siitä, että Suomi on lapsille hyvä paikka elää ja kasvaa.

Muun muassa Marin ja Henriksson pitivät tilaisuudessa puheet.

– Meidän tavoitteenamme on rakentaa monella tavalla kestävää Suomea. Sellaista, jossa jokainen voisi oppia koulussa mahdollisimman paljon ja jossa kaikilla olisi ystäviä ja läheisiä, joista pidetään huolta. Sellaista Suomea, jossa tehdään jatkuvasti töitä ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja maamme vaurauden eteen, Marin sanoo.

– Haluan sanoa teille, että maailma ympärillämme ei vain muutu, vaan me pystymme itse vaikuttamaan muutokseen. Teidän mielipiteellänne on väliä. Siksi on tärkeää, että te olette täällä tänään monilukuisina yhdessä juhlimassa Suomen itsenäisyyttä. Me kuulemme ilolla teidän kaikkien ajatuksia tulevaisuudesta, hän jatkaa.

Ministereitäkin enemmän yleisö tuntuu odottavan yllätysesiintyjää, joka paljastuu Robin Packaleniksi. Artisti esittää yhteensä kolme kappaletta, joista viimeisessä on mukana pop-artisti Viivi.

Lauteille kiipesi artisti Robin Packalen.

Suomen lasten itsenäisyyspäivän juhlaa vietettiin ensimmäisen kerran vuonna 2017. Juhlat järjestettiin myös vuosina 2018 ja 2019, mutta koronavuosina ne jäivät väliin.

Jokainen kunta sai lähettää juhliin kaksi 10-vuotiasta lasta. Tänä vuonna kutsutusta 564 lapsesta paikalla oli 558.

Vieraat syventyivät ministerien, Mannerheimin Lastensuojeluliiton pääsihteerin ja lapsiasiavaltuutetun puheisiin.

Juhla suunniteltiin ja toteutettiin yhdessä Mannerheimin Lastensuojeluliiton, Lapsiasiavaltuutetun toimiston ja Kansallisen lapsistrategian kanssa.