Lumitykki tupruttaa halki Suomen, mutta pysyykö lumi maassa jouluun saakka?

Eteläisimmässäkin Suomessa vietetään nyt valkeaa joulukuuta. Sateisimmilla alueilla lunta voi tulla yhteensä kahdessa päivässä jopa 20 senttimetriä.

Lumipeite näyttää tukevalta, ja valkea joulu on suuressa osassa maata päivä päivältä lähempänä. Mitä joulun säästä tällä hetkellä tiedetään? Kuinka varmasti lumipeite on maassa jouluna?

Euroopan keskipitkien ennusteiden keskuksen (ECMWF) tekemän neljän viikon ennusteen mukaan tavanomaista kylmempi sää jatkuu Suomessa vielä kolme viikkoa, mikä lupailee hyvää lumipeitteen pysymiselle. Jouluun on nimittäin aikaa runsaat kaksi viikkoa.

Tavanomaista kylmempien päivien lisäksi arktisen kylmän ilmamassan purkaukset ovat mahdollisia. Forecan mukaan ”tämä valaa toivoa valkeasta joulusta koko maahan, paikoin lunta voisi olla jopa selvästi keskivertoa enemmän”.

Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Tuukka Keränen ei voi luvata valkeaa joulua kaikkialle, mutta monin paikoin todennäköisyydet ovat jo sen puolella, että lumi pysyisi maassa.

– Pitäisin epätodennäköisenä, että tilanne (lumen suhteen) muuttuisi radikaalisti. Kyllä tässä ollaan ennemminkin kylmempään päin menossa kuin lämpimämpään, Keränen kertoo.

Myös Foreca tulkitsee sääblogissaan samaa keskipitkää ennustetta niin, että valkea joulu on todennäköinen.

– Mikäli kylmä säätila jämähtää Pohjois-Eurooppaan viikoiksi ja ennen joulua saadaan runsaita lumisateita, pysyy lumi maassa joulun yli. Tämän ennusteen perusteella valkea joulu näyttää todennäköiseltä koko Suomessa – jopa lounaissaaristossa. Etelässä lunta voisi olla paikoin selvästi joulun keskiarvoa enemmän.

Lumipeitteen paksuudessa on toki vielä paljon maantieteellistä vaihtelua. Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla on edelleen lumettomia alueita, ja lumen paksuus on monin paikoin vain muutamia senttimetrejä.

Itä- ja Pohjois-Suomessa lunta on enemmän: etelässä laajalti noin 10 senttimetriä ja pohjoisimmassa Lapissa lähes 30 senttimetriä. Ilmatieteen laitoksen Tuukka Keränen arvioi, että tällaisen lumipeitteen sulaminen vaatisi sään selkeää lämpenemistä.

– Kyllä se vaatisi sitä, että lämpöasteita olisi yötä myöten. Jos vielä sataisi, niin se nopeuttaisi sulamista.

Forecan 15 vuorokauden sääennusteen mukaan edes päivälämpötilat eivät laske Helsingissä juurikaan nollan alapuolelle, ainakaan ennen joulunaluspäiviä.

Suomessa liikkuvassa kylmähkössä ilmassa on mukana myös matalapaineita, mikä tarkoittanee pakkasessa lisää lumisateita. Keskipitkän ennusteen mukaan sademäärä olisi monilla alueilla keskimääräistä suurempi ainakin tällä ja seuraavalla viikolla. Jouluviikolla palataan ennusteen mukaan tavalliselle tasolle.

Sääennuste lupailee siis paitsi tavallista kylmempää niin myös epävakaisempaa säätä.

– Viikon tai parin päähän näyttää siltä, että ollaan myös sateisemmassa. Sateita puskee Suomeen peräkkäin. Kahden viikon jälkeen ennusteissa ei kuitenkaan ole enää poikkeamaa tavanomaisesta, Keränen summaa.

ECMWF:n keskipitkässä ennusteessa poikkeamalla viitataan poikkeamaan pitkäaikaisesta keskiarvosta. Pitkien sääennusteiden tavoitteena ei ole ennustaa tarkkoja säätilanteita. Ne antavat todennäköisyyksiä sille, miten lämpötilat ja sademäärät vaihtelevat pitkäaikaisesta keskiarvosta.

Tarkastelujaksojen sisällä sää voi vaihdella suurestikin tai vastaavasti pysyä tasaisena.

Suomessa sää vaihtelee yleensä paljon luontaisesti. Joulukuun kylmähkö alue on joka tapauksessa jo tuonut kylmät ja lumiset talvipäivät miltei koko maahan.