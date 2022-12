Asiantuntija Kuka auttaisi päihderiippuvaisia nuoria?

Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen.

Alaikäisille ei ole Suomessa tarjolla ympärivuorokautista päihdehoitoa. Ongelma on lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarisen mukaan iso.

– On kestämätöntä, että lasten oletetaan vieroittuvan vahvoista päihteistä lääkkeettömästi kotihoidossa, kun sellaista ei edellytetä aikuisiltakaan, hän sanoo.

Pekkarisen mukaan päihdehoitoa tarvitsevat lapset ja nuoret sijoitetaan valitettavan usein lastensuojelulaitoksiin, joissa ei ole riittävää osaamista päihdehoidosta.

– Lisäksi ne toimivat usein ympäristöinä, joissa voi tutustua päihteitä käyttävään porukkaan ja käyttäytyminen vain vahvistuu.

Pekkarisen mukaan on arvioitu, että noin viidennes lastensuojelulaitoksissa olevista lapsista ja nuorista on väärässä paikassa. He ovat laitoksessa, vaikka tarvitsisivat psykiatrista tai päihdehoitoa.

– Puhumme kauniisti syrjäytymisen ehkäisemisestä, mutta käytännössä näitä nuoria pallotellaan luukulta toiselle.

Päihde- ja mielenterveysongelmien esiintyminen yhdessä on yleistä. Suomessa vain muutamissa kunnissa ja kaupungeissa on tarjolla hoitopolkuja tällaisille kaksoisdiagnoosipotilaille.

Nuoren haasteet huomataan yleensä ensimmäisenä kotona tai koulussa. Siksi Pekkarinen panostaisi matalan kynnyksen toimipisteisiin, joissa saisi tukea päihteidenkäytön lopettamiseen ja mielenterveyden ongelmiin ilman lähetettä.

Pekkarinen sanoo, että nyt nuoria siirretään erikoissairaanhoidon jonoihin, joihin he jäävät useiksi kuukausiksi. Jos päihteidenkäyttöä ilmenee, hoitopolku voi tyssätä kokonaan.

– Ajattelen, että jo perustasolla pitäisi olla joku taho, joka vastaa näiden asioiden hoitamisesta alaikäisten kanssa. Taho, joka tekee yhteistyötä lastensuojelun, koulun ja kodin kanssa.

Erityisen tärkeää olisi huomata myös se sosiaalinen yhteisö, johon nuori kuuluu. Pekkarinen kannattaa jalkautuvaa nuorisotyötä.

– Myös päihde- ja mielenterveysalojen ammattilaisten pitäisi jalkautua nuorten joukkoon kaduille seuraamaan, mitä heidän maailmassaan tapahtuu.