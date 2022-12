Suomen valtion valvonta petti totaalisesti, kun venäläisten bulvaani sai 200 000 eurolla tontit puolustusvoimien varikon liepeiltä. Asiantuntijat pitävät kauppaa yhtenä suurimmista virheistä.

Suomen keskeiset viranomaiset ovat yhtä mieltä siitä, että venäläiset ovat tällä vuosituhannella ostaneet Suomesta strategisessa mielessä riskiluokkaan kuuluvia maa- ja kiinteistöalueita.

Kiinteistökauppoihin pelätään liittyneen Vladimir Putinin hallinnon valtiollisia toimeksiantoja – ja näiden toimeksiantojen taustalla voi olla vakoilu- ja tiedustelutoimintaa tai kriisitilannevalmistautumista.

– FSB (Venäjän turvallisuuspalvelu) on valmistellut Venäjän sotilaallisia operaatioita eri maissa samalla tavalla kuin KGB Neuvostoliiton aikanaan, esimerkiksi Puolustusvoimien pääesikunnan entinen tiedustelupäällikkö Pekka Toveri sanoi Ilta-Sanomien haastattelussa lokakuussa.

– Näissä kohdemaissa venäläisiä on soluttautunut osaksi yhteiskuntaa, ja venäläisten omistamissa turvataloissa tai maastoissa mahdollisia tulevia sabotaasi-iskuja on sitten harjoiteltu.

Yhtenä suurimmista virheistä joukko IS:n haastattelemia asiantuntijoita pitää Kemiönsaaressa Skinnarvikissä Merivoimien asevarikon pihapiirissä 2008 tehtyä kauppaa. Osa näistä sotilaallisista ja poliittisista asiantuntijoista puhui omalla nimellään, osa anonyymisti.

Skinnar­vikissä valtion maa- ja metsä­omaisuutta hallinnoiva Metsä­hallitus myi venäläisten bulvaanina toimineen ukrainalais­miehen yritykselle kaksi puolen­toista hehtaarin suuruista ranta­tonttia Puolustus­voimien varikko­alueelta, jossa sijaitsi Meri­voimien materiaali­laitoksen monia keskeisiä toimintoja, kuten ammus- ja räjähdeaine­varasto.

IS:n tietopyynnöllä haltuunsa saamat asiakirjat paljastavat, että Suomen valtio kuittasi yhteensä noin 200 000 euroa kaupoista, joiden mahdollistamiseksi se joutui muokkaamaan asevarikon suoja-aluetta.

Suoja-alueelle oli ulkopuolisilta pääsy kielletty.

– Ukrainalaisbulvaanin ostamat tontit saatiin sijoitettua sotilasalueen ulkopuolelle siten, että varikon raja-aitoja siirrettiin jonkin verran, yksi IS:n anonyyminä pysyttelevistä sotilaslähteistä sanoo.

Vastoin Merivoimien materiaalilaitoksen tahtoa tehdyt kaupat puhuttavat yhä.

Jussi Niinistö kritisoi Skinnarvikin kauppaa suorasanaisesti.

IS on kesästä lähtien perehtynyt venäläisten Suomessa tekemiin maa- ja kiinteistökauppoihin. Yksi kiinnostavimmista on juuri Skinnarvikin kohukauppa.

IS:n saamien tietojen mukaan mystinen ukrainalaismies oli itse ottanut yhteyttä Metsähallitukseen ja kertonut hakevansa merenrantatontteja mökkiliiketoimintaa varten. Toimittaja Tuula Malinin kirjoittaman Putinin pihapiirissä -teoksen mukaan tontit eivät olleet missään vaiheessa julkisessa myynnissä.

Alun perin tontit sijaitsivat siis armeijan varikkoalueella verkkoaidan sisäpuolella, ja niille päästäkseen tarvittiin sekä erillinen kulkulupa että avaimet.

– Niitä kauppoja ei olisi pitänyt sallia, Merivoimien materiaalilaitoksen tuolloinen johtaja, kommodori evp. Jaakko Tikka sanoo IS:lle nyt.

Kommodori evp. Jaakko Tikka.

Tikka oli juuri se henkilö, joka loppu­vuodesta 2007 halusi estää Meri­voimien materiaali­laitoksen nimissä kaikki kaupat Skinnar­vikin alueella.

Syyt olivat maan­puolustukselliset. Tikan mukaan varikko-osaston toiminnan turvaaminen vaati Skinnar­vikin maa- ja vesi­alueiden ostamista tai vaihtamista.

Tikka vetosi Meri­voimien esikuntaan, joka puolestaan siirsi asian Puolustus­voimien pääesi­kuntaan. Alkoi asian pallottelu.

Tapaus ohjattiin sekä Pääesikunnan logistiikkaosaston että oikeudellisen osaston harkittavaksi ja vastattavaksi. Logistiikkaosasto ei ottanut kantaa kauppoihin. Oikeudellinen osasto ei puolestaan nähnyt lausunnossaan riskiä sotilasalueen toiminnoille, eikä suoja-aluetta ollut sen mukaan tarvetta turvata erityistoimenpiteillä.

– Puolustusministeriössä tekninen osasto tuki voimakkaasti ajatuksiani, mutta se ei auttanut, Tikka kertoo.

Kommodori evp. Jaakko Tikka sanoo, että Skinnarvikin kaupat olisi pitänyt jättää tekemättä.

Pääesikunnasta tietopyynnöllä saadusta materiaalista selviää, että saamaan aikaan jotkut Kemiönsaaren suomalaisista maanomistajista ärsyyntyivät, koska he uskoivat Merivoimien rajoittavan alueen yksityisten maanomistajien liiketoimia. Syntyi kiistaa.

Yksi maanomistajista valitti asiasta suoraan presidentti Tarja Haloselle, joka siirsi käsittelyvastuun saman tien Pääesikunnalle.

Maanomistajan kantelusta saa käsityksen, että hän olisi monien muiden alueen yksityisten maanomistajien tavoin halunnut päättää itse, kenelle ja mihin hintaan maitaan mahdollisesti kauppaisi.

Haloselle lähettämässään kirjeessä maanomistaja kirjoitti muun muassa näin:

”Nyt normaalioloissa Merivoimien materiaalilaitoksen esitys tuntuu käsittämättömältä ylilyönniltä. Varikon vaatimien palveluiden ulkoistaminen, siviilitaustaiset työntekijät ja kantahenkilökunta luovat yhdessä kuvan varsin vaarattomasta valtion hallitsemasta työpaikasta. Katsonkin, että Merivoimat käyttää nyt hallitsevaa asemaansa väärin, yrittäessään rajoittaa alueen yksityisten liiketoimia.”

Kemiönsaaressa asunut, valituksen tehnyt maanomistaja sai myöhemmin postia Pääesikunnasta. Asiakirjojen mukaan Pääesikunta vakuutteli maanomistajalle, ettei valtio tulisi puuttumaan millään tavoin kaupankäyntiin asevarikon lähialueilla.

Pääesikunta perusteli kantaansa muun muassa näin:

”Tonttien lohkominen Kemiön varikko-osaston alueesta on toteutettu puitesopimuksen periaatteiden mukaisesti yhteisymmärryksessä Metsähallituksen ja Merivoimien materiaalilaitoksen kesken. Lohkotut tontit sijoittuvat Merivoimien käytössä olevan alueen rajalle, ollen etäällä varikon keskeisistä toiminnoista sekä suojarajojen ulkopuolella. Tontit liittyvät välittömästi jo olemassa oleviin yksityisiin kiinteistöihin. Sotilasalueen rajoja on tarkistettu niin, etteivät tontit sijaitse alueen sisällä. Tontit ovat olleet myytävänä yleisillä markkinoilla, eikä Merivoimien Materiaalilaitoksella ole voimassa olevan lainsäädännön puitteissa mahdollisuutta, eikä myöskään tarvetta vaikuttaa tonttien ostajien kansalaisuuteen.”

Pääesikunnan perustelut ovat ristiriidassa Merivoimien materiaalilaitoksen tuolloisen johtajan näkemysten kanssa.

Kommodori evp. Jaakko Tikka katsoo edelleen, että Pääesikunnan oikeudellisen osaston kirjallisesta lausunnosta muodostui linjaus, jonka seurauksena sotastrategisesti tärkeiden armeijan toimintojen lähialueet jäivät avoimen kaupankäynnin kohteiksi.

– Vastustimme kauppoja alueella, koska niiden taustalla oli nähtävissä venäläisten selviä vaikuttamispyrkimyksiä, Tikka sanoo.

Puolustusvoimien varikko Skinnarvikissa. Puolustusministeriö käytti etuosto-oikeuttaan varikkoa lähellä sijainneen kiinteistön kaupassa Kemiönsaarella.

Myöhemmin selvisi, että Skinnarvikin tonttikauppojen todellisen ostajan jäljet johtivat virolaisyritykseen, jonka taustalla vaikutti kaksi venäläistä liikemiestä. Kaupantekovaiheessa venäläisten rooli jäi piiloon, koska ukrainalaisen liikemiehen yrityksen taustoja ei selvitetty kunnolla.

– Siihen aikaan ei ollut voimassa lakia, joka olisi taannut valtiolle etuosto-oikeuden riskikohteissa. Viranomaiset vetosivatkin tuolloin siihen, ettei maanomistajien maanomistukseen liittyviä oikeuksia haluttu polkea, Tikka muistuttaa.

Hän sanoo suomalaisten olleen tuohon aikaan liian hyväuskoisia ulkomaalaisten maanostajien todellisten tarkoitusperien suhteen.

– Poliittinen ajattelu ajoi maanpuolustuksellisten tarpeiden edelle. Oltiin liian hyväuskoisia, vaikka erityisesti rannikolla sijaitsevien strategisten kohteiden kohdalla kellojen luulisi soivan aina.

IS esitti presidentti Haloselle haastattelupyynnön aiheeseen liittyen, mutta hän kieltäytyi kiireisiinsä vedoten.

Presidentti Tarja Halonen kieltäytyi haastattelusta kiireisiinsä vedoten.

Strategisesti arveluttaviksi kohteiksi katsotaan yleensä ne tyhjillään ja toimettomana olevat kiinteistöt, jotka sijaitsevat silmiinpistävän systemaattisesti sotilaslentokenttien tai puolustusvoimien alueiden ja laitteiston läheisyydessä sekä Suomelle elintärkeiden infrastruktuurien solmupisteiden kohdilla.

Monesti näiden kiinteistöjen omistuksiin liittyvät yritykset vaikuttavat kulissifirmoilta, ja kohteiden ostajina saattaa olla Venäjän ylimpään hallintoon linkittyviä henkilöitä, joilla on voimakas tarve salata ja piilottaa kohteitaan. Skinnarvikissä kaksi kohdetta on edelleen venäläisomistuksessa.

– Puolustusvoimiin liittyvä Skinnarvikin tapaus on varmasti räikein esimerkki holtittomasti hoidetuista venäläisten maa- ja kiinteistökaupoista, sanoo vuosien 2015–2019 puolustusministeri, Kannuksen nykyinen kaupunginjohtaja Jussi Niinistö.

Jussi Niinistö työskenteli puolustusministerinä vuosina 2015–2019.

Tammikuun alussa 2020 Suomessa astui voimaan laki, joka takaa valtiolle etuosto-oikeuden strategisesti arveluttavissa kohteissa. Keväällä 2022 valtio käytti etuosto-oikeuttaan Kemiönsaaressa kaupassa, jossa suomalaisomistuksessa oleva yritys hankki tilan, johon kuuluu 57 hehtaaria maata ja 154 hehtaaria merialuetta.

Puolustusministeriö perusteli etuosto-oikeutta sillä, että kaupan kohteen hankkiminen valtiolle olisi tarpeen maanpuolustuksen sekä alueellisen koskemattomuuden valvonnan ja turvaamisen takia. Kaupat tehnyt yritys on valittanut päätöksestä hallinto-oikeuteen, jossa asian käsittely on edelleen kesken.