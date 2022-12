Poliisi: Mielenosoitukset jatkuneet odotetunlaisesti – ”Pientä suusanallista huutelua on ollut”

Itsenäisyyspäivänä Helsingin keskustan ovat täyttäneet useat mielenosoitukset ja kulkueet.

Helsingissä on paraikaa käynnissä useita itsenäisyyspäivän mielenosoituksia ja kulkueita. Arviolta noin 500 hengen Helsinki ilman natseja -kulkue on matkannut Narinkkatorilta kohti Töölöä kuin myös Suomi herää -kulkue on siirtynyt kohti Töölöntoria ja liittynyt toisen äärioikeistolaisen ryhmittymään, 612-soihtukulkueeseen.

Opiskelijoiden soihtukulkue kulki viiden aikaan Hietaniemen hautausmaalta Senaatintorille.

612-soihtukulkue on lähtenyt iltakuudelta Töölöntorilta kohti Hietaniemen hautausmaata. Helsinki ilman natseja -kulkue pysähtyi keskelle Runeberginkadun ja Museokadun risteystä. He ovat ilmoittaneet aikeensa estää äärioikeistolaisen marssin kulku.

Kulkueet ovat työllistäneet poliisia, mutta ylikomisario Patrik Karlssonin mukaan ilta on sujunut tähän mennessä ilman yllätyksiä.

– Poliisin näkökulmasta tunnelma on odotetunlainen, kaikki on mennyt suunnitelmien mukaan, kertoo Karlsson.

Levottomuuksilta on ainakin toistaiseksi vältytty, eikä poliisin ole tarvinnut tehdä kiinniottoja. Poliisi pyrkii pitämään vastamielenosoittajat erillään toisistaan.

Aiemmin illalla Suomi herää -kulkue kohtasi ydinkeskustassa Sokoksen edustalla antifasistisia lausahduksia huutelevan ryhmän. Ratsupoliisi joutui puuttumaan tilanteeseen ja ohjaamaan toista mielenosoittajaryhmää kauemmas jotta Suomi herää -ryhmittymä pääsi jatkamaan kulkuaan.

– Pientä suusanallista huutelua on ollut, mutta ehkä se kuuluu asiaan, arvioi Karlsson.

Hän toivoo, että ilta jatkuisi yhtä maltillisesti.

– Toivotaan, että menee suunnitelmien mukaan, ja että kulkueet liikkuvat suunniteltua reittiä pitkin, jotta saamme turvattua mielenilmaukset ja päästään jatkamaan rauhallista itsenäisyyspäivän viettoa.