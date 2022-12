Osa pitkäikäisistä perinteistä on palannut koronatauon jälkeen. Illalla on luvassa Linnan juhlat sekä useita mielenosoituksia Helsingin kaduilla.

Puolustusvoimat juhlisti Suomen 105. itsenäisyyspäivää tänään valtakunnallisella paraatilla Haminassa.

Paraatiin osallistui joukkoja Maavoimista, Merivoimista, Ilmavoimista ja Maanpuolustuskorkeakoulusta sekä Rajavartiolaitoksesta ja veteraani- ja maanpuolustusjärjestöistä. Tapahtumassa oli mukana myös poliisin, pelastuslaitoksen ja Tullin kalustoa.

Paraatikatselmuksen suoritti ja ohimarssin otti vastaan Puolustusvoimien sotatalouspäällikkö, kenraaliluutnantti Timo Kakkola. Puheessaan Kakkola nosti esiin kuluneen vuoden poikkeuksellisuuden sekä turvallisuuspoliittisen ilmapiirin muutoksen.

– Ukrainan tilanne on osoittanut, että Suomen kokonaisturvallisuuden huomioon ottava varautuminen ja Puolustusvoimien suunnitelmallinen ja pitkäkestoinen kehittäminen on ollut tärkeää. Suomella on kokoonsa suhteutettuna hyvin varteenotettavat Puolustusvoimat sekä kansainvälisesti mitattuna erittäin korkea maanpuolustustahto.

Kakkola sanoi Suomen myös tehneen oikeita valintoja oman puolustuskyvyn ylläpitämisessä ja kehittämisessä.

– Huolimatta Nato-jäsenyyden hakemisesta, Suomen puolustus tulee olemaan myös jatkossa Suomen Puolustusvoimien päätehtävä. Nato-jäsenyys ei poista oman vahvan puolustuskyvyn tarvetta, hän sanoi.

Itsenäisyyspäivän paraatiin kuuluva ohimarssi alkoi kello 13.15 Haminassa Kadettikoulunkadulla. Ohimarssin vastaanottopaikka oli Reserviupseerikoulun päärakennuksen kohdalla.

Ohimarssiin osallistui jalan noin 900 ihmistä ja moottoroidussa osastossa noin 50 Puolustusvoimien, poliisin ja Tullin ajoneuvoa. Ohimarssin lopuksi marssivat Rakuunakillan perinneratsukot.

Ohimarssin ylilennoissa nähtiin muun muassa Maavoimien helikoptereita sekä Ilmavoimien monitoimihävittäjiä.

Puolustusvoimien itsenäisyyspäivän valtakunnallinen paraati järjestetään vuosittain eri kaupungeissa. Kahtena edellisenä vuotena paraati peruttiin koronavirustilanteen vuoksi. Viime vuonna paraati oli tarkoitus järjestää Lahdessa ja sitä edellisenä vuonna Porissa.

Edellisen kerran valtakunnallinen paraati järjestettiin Tampereella vuonna 2019.

Itsenäisyyspäivän vietto alkoi Helsingissä valtakunnallisella lipunnostolla Tähtitorninmäellä. Lippupuheen piti tänä vuonna tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen (kesk).

Itsenäisyyspäivän lipunnostotilaisuus on järjestetty vuodesta 1927 lähtien. Sotavuosina perinne oli katkolla, mutta Suomalaisuuden Liitto elvytti sen vuonna 1957 ja sen jälkeen lipunnosto on järjestetty joka vuosi.

Aamupäivällä presidentti Sauli Niinistö laski seppeleen Hietaniemen hautausmaan Sankariristille yhdessä rouva Jenni Haukion ja puolustusministeri Antti Kaikkosen (kesk) kanssa.

Puolilta päivin Helsingin tuomiokirkossa järjestettiin itsenäisyyspäivän ekumeeninen juhlajumalanpalvelus, jossa saarnasi Kuopion hiippakunnan piispa Jari Jolkkonen.

Presidentti Niinistö ja rouva Haukio isännöivät itsenäisyyspäivän vastaanottoa Presidentinlinnassa vuoden koronatauon jälkeen. Kutsuttuna on noin 1 300 ihmistä eri puolilta Suomea.

Juhlien lisäksi Helsingissä nähdään itsenäisyyspäivänä useita kulkueita ja mielenosoituksia. Niiden vuoksi poliisi suosittelee yksityisautoilun välttämistä keskustan alueella kello 16–20 välillä.

Pääkaupunkiseudun ylioppilas- ja opiskelijakunnat järjestävät perinteisen itsenäisyyspäivän soihtukulkueen Hietaniemen hautausmaalta Senaatintorille kello 16 alkaen. Poliisi arvioi siihen osallistuvan useita tuhansia ihmisiä.

Äärioikeistoa vastustava Helsinki ilman natseja -mielenosoitus kokoontuu puoli viideltä Helsingin Narikkatorilla. Sieltä se kulkee Arkadiankadun ja Runeberginkadun kautta Taivallahden kentälle. Poliisi odottaa mielenosoitukseen 1 500–2 000:ta ihmistä.

Mielenilmauksia järjestää myös äärioikeisto. 612-soihtukulkue liikkuu Töölön alueella noin kello 18 alkaen. Suomi herää -kulkue puolestaan kokoontuu Rautatientorille neljältä ja sen on määrä edetä Eduskuntatalolle.

Poliisi arvioi, että Suomi herää -mielenosoitukseen osallistuu 200–300 ihmistä. Soihtukulkueeseen taas odotetaan toista tuhatta osallistujaa.